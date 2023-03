Taufkirchen: Ein historischer Spatenstich

Von: Birgit Lang

Erleichtert, dass es losgeht (v. l.): Christian Mattmann (Straßenbauamt), Taufkirchens Altbürgermeister und Vize-Landrat Franz Hofstetter, MdB Andi Lenz, Staatssekretär Michael Theurer, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter, MdB Sandra Bubendorfer-Licht aus Mühldorf, Bürgermeister Stefan Haberl und stellvertretender Bezirkstagspräsident Rainer Schneider griffen beherzt zum Spaten. Deutlich weniger Durchgangsverkehr Freigabe für 2027 geplant © Birgit Lang

Jahrzehnte lang wurde um die B388-Umfahrung von Taufkirchen gerungen, gestern fiel mit dem offiziellen Spatenstich der Startschuss für das 52-Millionen-Projekt.

Taufkirchen – „Kaum sind 25 Jahre vergangen und eine Straße ist geplant.“ Diesen Seitenhieb konnte sich Taufkirchens Altbürgermeister und Vize-Landrat Franz Hofstetter beim Spatenstich für die B 388-Ortsumfahrung seiner Heimatgemeinde am Dienstagnachmittag nicht verkneifen. Dennoch betonte er, es sei ein großer Tag für Taufkirchen, weil die Belastung für diejenigen, die im Ortszentrum wohnen und arbeiten, weniger werde.

Zugleich sei die Umfahrung eine Chance für die Gemeinde, dass sich das Zentrum entwickeln und Aufenthaltsort werden könne – in Zeiten, in denen immer mehr Ortsmitten veröden. Die Umfahrung habe Licht- und Schattenseiten, wie es bei allen Verkehrsprojekten sei. Ins Detail ging Hofstetter, der in seiner Amtszeit als Bürgermeister für seinen persönlichen Einsatz dafür viele Anfeindungen aushalten musste, nicht.

Wie wichtig dieses Straßenbauprojekt für Bund und Freistaat ist, zeigten deren Vertreter auf. Christian Mattmann, Bereichsleiter Straßenbau beim Staatlichen Bauamt Freising, begrüßte nicht nur alle Beteiligten, sondern dankte auch den Grundstücksbesitzern.

Michael Theurer (FDP), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, betonte, dass die B 388 eine wichtige überregionale Ost-West-Verbindung in Bayern, aber auch für Deutschland sei und den niederbayerischen Wirtschaftsraum mit Oberbayern und München verbinde. Um den Durchgangsverkehr, Lärm und Abgase aus dem Ortszentrum hinaus- und mehr Lebensqualität hineinzubringen, werde die bisherige Trasse von der Umfahrung abgelöst, erklärte er. Zugleich werde die Leistungsfähigkeit der B 388 dadurch gesteigert. Es sei also eine Win-Win-Situation.

Auch wenn die Zukunft des Verkehrs intermodal und klimaneutral sein müsse, würden die Verkehrsprognosen von einer Zunahme des Personalverkehrs um 31 Prozent und des Straßengüterverkehrs um 46 Prozent bis 2051 ausgehen, betonte Theurer.

Der Bund investiere gut 52 Millionen Euro in diese Taufkirchener Umfahrung, davon 11,2 Millionen Euro für den Grunderwerb.

Das Auto sei nach wie vor im ländlichen Bereich das wichtigste Verkehrsmittel, betonte auch sein bayerischer Amtskollege Christian Bernreiter (CSU). Mehr als 11 000 Fahrzeuge pro Tag würden die Ortsdurchfahrt Taufkirchen heute belasten. Durch die gut fünf Kilometer lange Umfahrung, die von Stadl an der B 388 über Atting vorbei an Emling (B 15) führt und kurz vor Aham wieder in die B 388 mündet, werde sich auch die Verkehrssicherheit verbessern.

„Zunächst werden die acht Brücken gebaut, dann folgt der Streckenbau. Wenn alles nach Plan läuft, geben wir die Umfahrung 2027 frei. Es ist eine gut angelegte Investition in Taufkirchen“, betonte Bernreiter. Die Entlastungswirkung für die B 388 liegt gemäß Gutachten bei 50 Prozent pro Tag. Für die B 15 gehen die Experten von rund 25 Prozent weniger aus (dann 11 300 statt heute 17 200 Fahrzeuge).

Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl erinnerte an die lange Vorgeschichte, die 1937 mit den ersten Überlegungen für eine Umfahrung begonnen habe, wie ein Baulinienplan bezeuge. 86 Jahre danach werde sie nun Realität. Die prosperierende Wirtschaft habe zu immer mehr Straßen- und vor allem Schwerverkehr im Ort geführt. Bis zu 30 000 Fahrzeuge pro Tag seien es bei Verkehrszählungen in Spitzenzeiten gewesen. 2008 habe sich der Gemeinderat nach langen Planungen und Bürgerbeteiligungen für die Nordvariante ausgesprochen, und das Verfahren wurde in Gang gesetzt: „Die Würfel sind gefallen“, titelte damals der Dorfener Anzeiger.

Mit einem Eintrag ins Goldene Buch durften sich die Redner dieses „historischen Moments“ verewigen.