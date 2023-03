B388-Umfahrung von Taufkirchen: Jetzt wir‘s ernst

Von: Birgit Lang

Tiefer Einschnitt ins Landschaftsbild: Seit November laufen erste Maßnahmen für die B 388-Ortsumfahrung bei Taufkirchen. © Birgit Lang

Die Gemeinde Taufkirchen steht vor dem größten Infrastrukturprojekt seit Jahrzehnten - die B388-Ortsumfahrung. Das ruft unverändert gemischte Gefühle hervor.

Taufkirchen - „Es ist die größte Heimatzerstörung, die Taufkirchen jemals erlebt hat“, sagt FW-Gemeinderat Korbinian Empl. Er meint die Umfahrung der B 388, deren erste vorbereitende Baumaßnahmen seit November 2022 laufen. Nun steht der offizielle Spatenstich kurz bevor.



Allein die Baustellen-Behelfsumfahrung, die auf Höhe der B 15 bei Emling gerade errichtet wird, lässt das Ausmaß erahnen. Hier soll einmal eine Brücke mit einer lichten Weite von 26,6 Metern die B 15 über die künftige höhenfreie Kreuzung der Ortsumfahrung führen, erklärt Felix Krötz vom Staatlichen Bauamt Freising.



Empl hat jahrelang gegen die Umfahrung gekämpft. Er ist frustriert: „Das ist ja bloß ein Teil, der für die Bauarbeiten an der ersten Brücke benötigt wird. Es kommt noch viel mehr weg.“ Gut 50 Hektar landwirtschaftlicher Grund werde für immer versiegelt, weitere 3,5 Hektar Wald. „Das sind 35 000 Quadratmeter“, verdeutlicht er die Größe. Darunter älterer Baumbestand und ein Mischwald, der erst 1990 gepflanzt worden sei.



Auch beim beliebten Ausflugsziel des Zwergerlwalds komme „ein kleines Eck weg“, so Empl. Er beziffert es auf 200 bis 300 Quadratmeter. Denn die Trasse führe hinter der Siedlung am Ziegelfeld vorbei über den „Weißen Berg“, einen der letzten Schlittenhügel von Taufkirchen auf Grund der Pfarrpfründestiftung, und münde zwischen Stadl und Reimering in die B 388 Richtung Erding wieder ein.



Landwirt Empl ist als Anlieger von Emling einer der direkt Betroffenen. 3,5 Hektar seines Grunds muss er für den Bau abtreten. Die Landwirte würden zwar entschädigt, aber es sei „noch nicht alles geregelt. Bei uns ist der Notarvertrag noch nicht gemacht worden“, erklärt er und fügt an, dass dies wohl bei der Hälfte der Grundstückseigentümer noch nicht erledigt sei: „Aber die haben das Recht dazu, weil die Umfahrung für die Allgemeinheit ist. Da kommst du nicht aus.“



Besonders ärgerlich ist für die Bewohner von Emling, Reckenbach und der Taufkirchener Landessiedlung, dass die von ihnen gewünschte Verlegung der Trasse hinter Emling nicht genehmigt wurde, weil sie zu teuer gewesen wäre. 2012 hatte der Gemeinderat mit 16:4 Stimmen für die von der Obersten Baubehörde des Bunds präferierte, günstigere Trassenführung der B 388 votiert.



Die zweispurige Umfahrung der B 388 wird eine Länge von rund 5,4 Kilometern haben und soll 52,2 Millionen Euro kosten. Die Bauzeit wird vom Straßenbauamt Freising mit vier bis fünf Jahren veranschlagt. Begonnen wird mit dem Bau von zehn Brücken unterschiedlicher Größen, erklärt Krötz. Dazu seien auch Rodungen notwendig, ebenso Durchlässe, Baustraßen und Baustellenlagern. Die Autos sollen noch dieses Frühjahr auf die Behelfsumfahrung umgeleitet werden und die Arbeiten für den Brückenbau starten.



Der offizielle Spatenstich findet am Dienstag, 21. März, um 15.30 Uhr durch Michael Theurer, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, und Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter statt. „Wir sind froh, dass wir Baurecht haben“, betont Krötz.



Das sieht auch Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl so. Der Spatensicht sei für ihn ein „historischer Moment. Nach jahrelanger Planung und Diskussion besteht jetzt Baurecht, und es geht endlich los.“ Freilich sei es ein Eingriff in das Landschaftsbild, aber eine Entlastung der Ortsmitte sei das Ziel gewesen. An dem sehr langen und aufwendigen Verfahren seien alle Fachstellen beteiligt worden, und es werde entsprechende Ausgleichsmaßnahmen geben, beteuert er. Und: Das Straßenbauamt werde die Bevölkerung auf dem Laufenden halten.



Mit der Umfahrung soll Taufkirchen mit seinen zwei sich kreuzenden Bundesstraßen entlastet werden. Werktags wird hier von rund 20 000 Fahrzeugen, darunter viel Schwerlastverkehr, in 24 Stunden ausgegangen. Laut Verkehrsprognose werden es nach Realisierung der Umgehung nur noch 7400 sein, immerhin knapp zwei Drittel weniger. mel