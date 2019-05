Fahrerin wird aus Reisebus herausgeschleudert - tot

Schreckliches Ende eines schönen Wochenendes. Bei einer Kollision starb eine 48-jährige Busfahrerin.

Taufkirchen– Auf der Kreuzung der Kreisstraßen ED 26/ED 13 bei Johannrettenbach (Taufkirchen) sind am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr ein nur mit der Fahrerin besetzter Reisebus und ein Pkw kollidiert. Die 48-Jährige aus Velden wurde dabei so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation noch an der Unfallstelle starb.

Bayern/Taufkirchen: Reisebus und Pkw kollidieren: Busfahrerin (✝48) wurde herausgeschleudert

Zum Hergang teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit, dass ein mit zwei Männern besetzter Pkw auf die Kreuzung einfuhr und dabei dem Bus die Vorfahrt nahm. Beide Fahrzeuge kamen von der Straße ab. Die Busfahrerin wurde herausgeschleudert. Die Insassen des Pkw wurden schwer verletzt.

Vor Ort waren die Feuerwehren Taufkirchen und Moosen, das BRK und ein Rettungshubschrauber. Die Straße war bis tief in die Nacht gesperrt, da ein Gutachter angefordert wurde. Die 48-Jährige ist die heuer fünfte Verkehrstote im Landkreis.

Außerdem: In einem mehrstöckigen Wohnhaus hat es am Sonntagmorgen eine Explosion gegeben. Die Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht nach Vermissten.

Ein Motorradfahrer (23) ist am Sylvenstein tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich wohl am Donnerstag. Gefunden wurde der Mann aber erst Freitagfrüh.