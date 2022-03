Benzin- und Dieselpreise bei zwei Euro: Kunden in Sorge

Von: Birgit Lang

Teilen

Noch gelassen ist Geschäftsführer Michael Fürmetz. © Birgit Lang

„Eine Tasse Kaffee billiger als ein Liter Sprit“: Tankstellenbetreiber und Kunden in Taufkirchen diskutieren über die hohen Preise.

Taufkirchen – Zwei Mal hinschauen mussten am Wochenende wohl alle, die zum Tanken fuhren. Fast zwei Euro kostete der Liter Diesel. Die Reaktionen: Kopfschütteln, Fassungslosigkeit und der Blick in den Geldbeutel. Immerhin ließen die Kunden am Freitag ihren Ärger nicht an Thomas Eichhorn, Leiter der Taufkirchener Fürmetz-Tankstelle, aus: „Keiner ist auf uns böse, die meisten auf die Regierung. ,Ihr könnt ja nichts dafür‘, sagen viele.“

Seit Anfang des Jahres wird es an der Zapfsäule immer teurer. Der aktuelle Preistreiber ist der Ukraine-Krieg. Die Schuld werde auch der CO2-Abgabe zugeschrieben, die man wieder abschaffen sollte, erzählt der Tankstellenbetreiber von Gesprächen mit Kunden. Eventuell müsse man die Mehrwertsteuer senken, findet auch er. Bei diesen Preisen könne sich jeder ausmalen, was für den Staat anfalle. „Der reibt sich wirklich die Hände.“

Nach dem ersten Schock tanken die meisten doch, schließlich müssen sie ja. Etwa Gerd Bley aus Eisenach/Thüringen, der in Erding eine Sämaschine für seinen Arbeitgeber abholt. In seiner Heimat koste der Diesel 2,05 Euro. „Da geht’s ja hier noch.“ Sein Chef habe fünf dieser Maschinen. „Die brauchen 28 bis 30 Liter auf 100 Kilometer. Das wird teuer.“

„Ich bin fast umgefallen, als ich den Spritpreis sah“, sagt die Taufkirchenerin Anneliese Mayer. „Für die, die dringend fahren müssen, ist es ein Problem. Und für die, die gerne am Wochenende in die Berge fahren, die müssen halt überlegen, ob sie es weiterhin tun“, erklärt die Gemeinderätin.

Richard Obermaier ist mit seinen Freunden zu Fuß da, auf einen Ratsch im Tankstellen-Café Metzo. „Muss ich noch was sagen, wenn eine Tasse Kaffee billiger als ein Liter Sprit ist?“, meint er. Seine Tochter fahre mit einem Diesel nach Dachau in die Schule. Das kostet jeden Tag 17 Euro und schon bald 20 Euro. „Unser Staat sollte sich mal Gedanken machen, wie es die Österreicher hinbringen, dass der Sprit dort 40 Cent billiger ist“, so der 59-Jährige.

Sein Cousin Peter Sinseder wirft ein: „Die Spitze haben wir bestimmt noch nicht erreicht.“ Auch Schichtarbeiter wie Feuerwehrmann Walter Gschlössl können nur mit dem Auto zur Arbeit zum Flughafen fahren. „Mein Auto braucht zehn Liter, das kostet mich pro Fahrt 15 Liter Euro“, so der Taufkirchener.

Schlimm sei es auch für die Spediteure, die von einer auf die andere Woche 30 Cent pro Liter mehr ausgeben müssten, meint Tankstellenleiter Eichhorn. „Wie will man das auf den Kunden umlegen?“ Schon jetzt stelle er fest, dass oft bloß zehn oder 20 Liter getankt würden. Eichhorn ist auch für den Einkauf beim Großhändler zuständig. Von Mittwoch auf Freitag habe es die „massivste Steigerung“ gegeben, die er jemals erlebt habe: 15 Euro pro 100 Liter beim Diesel.

Verantwortlich für die Fürmetz Tank GmbH ist Michael Fürmetz, kaufmännischer Geschäftsführer der Fürmetz Gruppe. Die derzeitige Entwicklung sei „zwar außer Norm“, bereite ihm aber noch kein Kopfzerbrechen.

Auch die Logistik kämpfe mit den Preisen, denn erst im Dezember habe man mit den meisten Kunden die Frachtpreise für das Jahr 2022 verhandelt. Viele der großen Kunden hätten einen „Diesel-Floater“. Dabei werde alle zwei, drei Monate der Dieselpreis angepasst. Mit kleineren Kunden, für die man nur einige Frachten pro Jahr fahre, habe man oft Jahresfestpreise vereinbart. „Das haben wir vor dem Krieg in der Ukraine ausgemacht. Jetzt laufen wir diesen Kunden hinterher und versuchen, die Verträge anzupassen.“

Man versuche mit der Tankstelle immer günstig zu sein, „weil wir hier selber mit unseren Fahrzeugen tanken“, erläutert Fürmetz. Am Freitag habe man aber die eigenen Lkw-Fahrer erstmals angewiesen, nicht in der betriebseigenen Tankstelle zu tanken, damit der Sprit bis Montag reiche. „Dann müssen wir für uns am Dienstag wieder einkaufen in der Hoffnung, dass sich der Preis stabilisiert.“ Im Prinzip sei es wie an der Börse, jeder könne nur spekulieren.

Der 34-Jährige glaubt, dass nur der Staat die Verbraucher durch Steuersenkungen temporär entlasten könne. Er blicke dennoch optimistisch in die Zukunft. „In den vergangenen zwei Jahren sind wir mit Corona eigentlich sehr gut zurechtgekommen. Jetzt ist eine neue Herausforderung da. Aber es geht immer weiter.“