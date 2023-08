Bienenstock-Gruppe kann einziehen

Von: Birgit Lang

Teilen

Bei einem Ortstermin besprach Architekt Elmar Nitzl (r.) mit Sachbearbeiterin Christine Empl, Kita-Leiterin Lisa Gratzl, Bürgermeister Stefan Haberl und 3. Bürgermeister Manfred Slawny den Baufortschritt (v. l.). © Birgit Lang

Der Modulanbau für die Naturgruppe an den Moosener Kindergarten wird pünktlich zum Kindergarten-Start im Septemberfertig. 573 000 Euro hat er gekostet. Architekt Elmar Nitzl erklärte den Beteiligten bei einem Ortstermin den Baufortschritt.

Moosen – Pünktlich zum Kindergartenbeginn kann die naturnahe Bienenstock-Gruppe den Modulanbau für die Naturgruppe des Moosener Kindergartens beziehen. Denn der Bau verläuft problemlos und zügig.

Ebenso erfreulich ist, dass die Kosten in Höhe von 572 854 Euro, die Architekt Elmar Nitzl im September 2022 veranschlagt hat, derzeit nur um fünf Prozent überschritten sind. Bei einer Ortseinsicht besprach er mit Kita-Leiterin Lisa Gratzl, Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl, 3. Bürgermeister Manfred Slawny und Sachbearbeiterin Christine Empl den Baufortschritt. Mit den Erdarbeiten und der Baustraße teils durch den von Dorfens Landschaftsarchitekt Gerald Forstmaier angelegten Naturgarten habe man am 21. Juni begonnen, so Nitzl. Danach wurden die Fundamente gesetzt sowie die Ver- und Entsorgungsleitungen gelegt.

Der Architekt freute sich, dass Bauamtsleiter Günter Mayr ein Leerrohr verlegen ließ, damit bei weiteren Baumaßnahmen nicht mehr alles aufgebaggert werden muss. Die zwei Module seien am 25. Juli angeliefert und bis 28. Juli fertigstellt worden. Sie seien aus Massivholzwänden und die Deckenplatten aus zehn Zentimeter dickem Sperrholz. Nitzl betonte, das Gebäude habe einen energetischen Standard von EG 40.

Die Wände wurden mit 180 Millimeter Dämmung und Holzverschalung versehen. Zudem werde noch eine Fußbodenheizung verlegt, was Gratzl wichtig war, weil es im Kinderhausbestand im Dezember recht kalt geworden war und die Fernwärme erhöht werden sollte.

Bis auf Kleingewerke mit einer Gesamtsumme von 4000 Euro sei alles beauftragt, so der Dorfener Architekt. Schreiner- und Restarbeiten sind noch bis 1. September im Gang. Die Übergabe soll dann zwischen dem 4. und 9. September erfolgen. Inbetriebnahme sei am 11. September geplant.

Genutzt werden können künftig ein etwa 50 Quadratmeter großer Gruppenraum mit einer Fensterbank und Arbeitsplatz für Erzieherin, eine Garderobe für 25 Kinder sowie ein Personal- und ein Kinder-WC, auch eine kleine, höhere Dusche wurde installiert. Für Luftzirkulation wurden im Gruppenraum mechanische Lüfter vorgesehen. Die große überdachte Veranda erweitert die Aufenthaltsmöglichkeiten.

„Der Garten soll Bestandteil vom Gruppenraum sein. Die Kinder dürfen sich frei aussuchen, ob sie draußen oder drinnen spielen. Beides ist offen. Wir haben halt auch einen Rückzugsort bei schlechtem Wetter“, erklärt Gratzl, die zusammen mit ihrer Stellvertreterin Sabine Hofmaier das Konzept entwickelt hat.

Zwei Erzieherinnen, die sich die Woche aufteilen und zwei Kinderpflegerinnen betreuen die 25 Kinder der Naturgruppe. Seit Mai gibt es die Bienenstockgruppe, die sich derzeit im Turnraum aufhält. Die Kinder kommen aus den bestehenden Hausgruppen. „Wir haben eine Umfrage gemacht, welche Kinder die Gruppe wechseln wollen“, so Gratzl. Viele hätten sich dafür entschieden. „Wir wollten die Gruppe unbedingt eröffnen, weil wir gesehen haben, wie groß der Bedarf ist.“

Aktuell sei das Moosener Kinderhaus mit 116 Kindern aufgeteilt auf sechs Gruppen, also vier Kindergartengruppen, eine altersgemischte Gruppe und eine Integrationsgruppe, nicht nur das größte der Gemeinde, sondern auch voll. Eine Fachkraft werde noch gesucht.

Auch Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl zeigt sich zufrieden, dass der Plan aufging. BIRGIT LANG

Fachkraft wird gesucht