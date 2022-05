„Wir können uns sehen lassen“: Burschenverein plant drei Tage Party

Von: Birgit Lang

Teilen

Gemeinsam Gaudi haben (sitzend, v. l.) Sebastian Hüther, Martin Unterreitmeier, Vorsitzender Johann Vorbuchner, Julian Pohl, Franz Obermüller und Christian Bauer; (2. Reihe, v. l.) Nico Kronseder, Michael Bauer, Valentin Kronseder, Florian Wimmer, Stephan Stadler, Florian Scharl, Kilian Angermaier, Simon Stadler und Markus Moser sowie (hinten, v. l.) Felix Angermaier, Florian Pohl, Franz Jell jun., Markus Pleiner und Rainer Graf. © Lang

Der Burschenverein Oberes Vilstal ist zufrieden mit sich. Beim Drei-Tages-Fest zur Fahnensegnung soll es ab Freitag hoch hergehen.

Kienraching – Nach fast zweijähriger Pause geht es beim Burschenverein Oberes Vilstal gleich wieder mit Volldampf los. Spontan und ziemlich flott haben die Burschen ein Drei-Tages-Fest organisiert, um endlich ihre neue Fahne segnen zu lassen. Eigentlich war das schon im Mai 2021 geplant. „Feiern in Bayern – reloaded!“ nennen sie daher ihr Fest. Los geht es am Freitag, 13. Mai, mit einer Discoparty mit DJ Djungl, am Samstag, 14. Mai, steigt ein Bierfest mit der Partyband Tetrapack und am Festsonntag, 15. Mai, finden die Fahnensegnung und ab 13 Uhr eine Party mit der Band Flashlight statt.

Schon bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Kopf in Kienraching herrschte beste Stimmung, wofür nicht zuletzt Vorsitzender Johann „Danger“ Vorbuchner mit seinen coolen Sprüchen sorgte. „Es geht uns gut, wir können uns sehen lassen“, freute er sich nach dem Kassenbericht von Julian Pohl. Dieser hatte erklärt, die Haupteinnahmen des Vereins seien die Beiträge der 140 Mitglieder gewesen, Hauptausgabe 4500 Euro für die Fahne. Auch die Vereinstracht sei bezahlt.

Der Vorsitzende freute sich über die gute Mischung von Alt und Jung in der Wirtsstube und trug seinen „Drei-Jahres-Bericht“ vor. Wegen Corona sei zwar einiges ausgefallen, aber es sei trotzdem schön gewesen, weil die große Mannschaft immer wieder zusammengefunden habe. Auch Kontakte mit neuen Vereinen konnten geknüpft werden. „Wir stechen schon ein bisschen hervor. Respekt“, meinte er. Vor allem freute er sich, dass trotz Stillstands acht junge Leute dazugekommen seien, die anpacken wollten. „Wenn keine Jungen nachkommen, verstaubt alles“, so der mittlerweile 30-jährige Vorsitzende.

Die Neuwahlen wurden von Gemeinderat Nico Kronseder zackig geleitet und mit vielen lustigen Kommentaren der Anwesenden kommentiert. Einstimmig schenkten die Burschen ihrem Vorsitzenden wieder ihr Vertrauen.

Vorbuchner motivierte die Burschen, beim Auf- und Abbau des Zelts auf dem Areal der Spedition Fürmetz an der B 15 und beim Fest selbst tatkräftig mitzuhelfen. Entsprechende Schichtpläne hatte Beisitzer Stephan Stadler mitgebracht. Das Fest beginnt am Freitag, 13. Mai, um 20.30 Uhr. Einlass ist für 16-jährige nur mit Aufsicht. Am Samstag geht es nachmittags mit dem Betrieb für Radfahrer los, offiziell ab 18 Uhr. Tetrapack spielt ab 19.45 Uhr. An beiden Tagen ist Barbetrieb bis 2 Uhr. Der Sonntag beginnt um 8 Uhr mit dem Empfang der Vereine beim Frühschoppen mit Weißwurstessen. Um 10 Uhr zelebriert Pastoralreferent Anton Emehrer im Festzelt die Fahnensegung.

Vorbuchner betonte, dass ihm „ein einheitlich sauberes, adrettes Auftreten in neuer Tracht“ wichtig sei, also „a sauberes Hemad, keine Turnschuhe und kein Kappe“ und man hier auch durchgreifen werde. Abschließend verwies er noch auf Fahnenweihen in Finsing, St. Wolfgang und Unterföhring sowie das Taufkirchener Volksfest, die man gemeinsam besuchen wolle.

Der Vorstand

Vorsitzender: Johann Vorbuchner; 2. Vorsitzender: Martin Unterreitmaier; Kassier: Julian Pohl, 2. Franz Obermüller; Schriftführer: Christian Bauer, 2. Sebastian Hüther; Beisitzer: Stephan Stadler, Florian Scharl und Johannes Hofer; Fähnrich: Kilian Angermaier, 2. Florian Wimmer; Fahnenbegleiter: Markus Pleiner, Valentin Kronseder, Michael Bauer und Simon Stadler; Festausschuss: Florian Pohl, Rainer Graf, Markus Pleiner, Felix Angermaier, Stefan Rauchbart und Franz Jell jun.; Kassenprüfer: Thomas Böhm und Markus Moser.