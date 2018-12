Christi Geburt in den Bergen

Weihnachten ohne Krippe? Für die Familie Degener aus der Taufkirchener Ringstraße ist das unvorstellbar.

Von Birgit Lang

Taufkirchen – Wenn man ihr Haus betritt, wird man schon in der Garderobe von der ersten Darstellung von Christi Geburt in Bethlehem empfangen. Auch im Ess- und Wohnzimmer finden sich Krippen aus aller Herren Länder. Die kleinste ist in einer Wallnussschale untergebracht, bizarre Krippen bestehen aus Baumschwammerln, Flieder- und Würzelstöcken. Die größte und kostbarste Krippe befindet sich im Keller. Sie ist bestimmt fünf Quadratmeter groß, über der alten Eckbank in einem aufwändigen Konstrukt errichtet.

Die alpenländische Szenerie hat Günther Degener selbst gebaut, nur die Figuren sind gekauft. 120 bis 130 Euro kostet eine dieser Heide-Figuren. Auch die vielen Tiere, ganze Schafherden und Hühnerscharen, sind echte Schleich-Figuren und nicht gerade billig. „Die haben wir alle in Etappen gekauft, die meisten in Altötting. Sonst wird es zu teuer“, verrät er. Seine Frau Hermine hat sich anfangs nur die Heilige Familie gewünscht. Aus dem kleinen Stall, den er dafür bauen sollte, wurde dann ein großer, innen mit Anrichte und Bettstadl. 15 Jahre ist das her, und seither wurde die Krippe immer weiter ausgebaut.

Beim Bau der Krippe und der Landschaft zeigt sich der 71-Jährige sehr detailverliebt, perfektionistisch, kreativ, aber auch sparsam. Die Gebäude, auch die Höhle für die Burschen, sind alle aus altem Palettenholz und Kork. Das Waschbrett auf dem eine Magd schrubbt, war früher eine Dose, er Zenterling (Geräuchertes) ein Holzscheidl, das der gelernte Kirchenmaler in Form gebracht, geschnitten, gefeilt und fachmännisch mit Farbe marmoriert hat. Sogar die Nachbarin, eine Fleischereifachverkäuferin, hat ihm bestätigt, es schaut aus wie echt. Dem Schweinsbraten an der Grillstation „läuft schon d’Fettn raus“, sagt er grinsend.

In der Krippe gibt es viel zu entdecken: Imkerkörbe, Denglbock, Schleifmaschine, Wassergrandl, Radltrogn, Plumpsklo und die Heiligen drei Könige, die mit einem großen Elefanten daher kommen, der mit Goldketten geschmückt und mit Stoffballen beladen ist. Die stammen von der 13-jährigen Enkelin Johanna. Der große Schwan am Teich mit dem anderen Federvieh hat Enkel Simon (8) dem Opa ganz begeistert mitgebracht. „Er hat einen Blick dafür“ und hat ihm schon im Kindergarten von den Waldspaziergängen Hölzer mitgebracht.

Ehefrau Hermine ist dem Krippenbauer Ratgeberin und Motivatorin. Die Ideen fallen Degener das ganze Jahr über ein, vor dem Einschlafen oder wenn im Fernsehen wieder „ein rechter Krampf läuft“. Dann zieht er sich in seine Werkstatt zurück. Neben Ideen braucht es auch handwerkliches Geschick und Geduld. Beides hat er im Überfluss. Das freut nicht nur seine Familie, sondern auch die 100 Besucher, die fast jedes Jahr kommen, um seine Krippe zu bewundern. Denn für den Krippenbauer gilt: Wer Lust hat, kann gerne vorbeischauen. BIRGIT LANG