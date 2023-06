Der talentierte Monsignore

Von: Birgit Lang

Pfarrer Jakob Aigner ist tot. © privat

Der Geistliche Jakob Aigner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Familie und Weggefährten trauern um den vielseitig interessierten Pfarrer.

Taufkirchen – Monsignore Jakob Aigner ist im Alter von 91 Jahren in Bad Honnef gestorben. Der in Emling bei Taufkirchen geborene Geistliche leitete das Internationale Missionswerk von 1968 bis 1985. Aber nicht nur hier bewies er Geschick, auch im Sport und bei technischen Aufgaben zeigte er Talent.

Dass Aigner einmal Karriere in der Amtskirche machen würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Er kam zwar in einer tiefgläubigen Familie am 1. September 1931 in Emling als erstes von acht Geschwistern auf die Welt, aber als „Häuslerbua“, sagt sein Bruder Lorenz. Die Mutter war Hauswirtschafterin, der Vater arbeitete als Maurer und Gütler (Kleinhäusler). Ein richtiger Lausbub sei er gewesen, habe den „Haushund aus dem Hinterhalt eine Kiste übergestülpt und ihn dann richtig getratzt. Dann hat er die Kiste mit einem langen Stock hochgehoben und los ging das Rennen“, erinnert sich sein Bruder. Als die Mutter ihm erzählt habe, dass Jakob Pfarrer werden möchte, habe er geantwortet: „Was der? Da hab ich noch nie daran gedacht.“

1968 traf der Geistliche Papst Paul VI. © privat

Jakob Aigner wurde im Knabenseminar auf dem Domberg untergebracht, wo heute das Diözesanmuseum ist. Das bedeutete die Loslösung vom Elternhaus, was ihm nicht leicht fiel. Sein technisches Geschick zeigte sich nach dem Krieg, als er Munition und ein Gewehr aufspürte, das die Amerikaner im Wald nahe dem Elternhaus zurückgelassen hatten. Er verriet es Lorenz und ließ es von ihm abholen. „Einen Teil der Munition entschärfte er. Den größeren Rest versteckte er auf dem Heuboden. Das entschärfte Gewehr holte er immer wieder heraus und übte zielen.“

Nach dem Abitur hätte er 1951 mit einem Stipendium Physik studieren können, aber er entschloss sich, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Freising eine Ausbildung zum Kleriker aufzunehmen. Für ihn war es seine „Berufung. Jakob war von der christlichen Sorge um den Nächsten und einer Abscheu vor nationalsozialistischem Gedankengut und Handeln geprägt, das er während seiner Kindheit beobachten musste“, erinnert sich sein Bruder.

Nach dem Studium und dem Diakonat wurde er am 29. Juni 1957 in Dom zu Freising zum Priester geweiht. Seine Primiz feierte er am 30. Juni in seinem Heimatort. Es war ein Festtag für ganz Taufkirchen. Danach war Aigner von August 1957 bis August 1964 als „Kooperator“ tätig, wie man damals sagte, also als Kaplan, zwei Jahre in Reit im Winkl und fünf Jahre in Freising/Neustift. Hier lernte er auch Prälat Alois Lang kennen, den damaligen Präsidenten des Ludwig-Missionsvereins, jetzt als „missio“ bekannt. Die beiden blieben in regem Austausch. Am 1. September 1964 wurde Aigner als Landessekretär in den Missionsverein berufen, vier Jahre später wechselte er auf den Präsidentenstuhl. Bis 1985 hatte er diesen inne.

In der Zeitschrift „missio aktuell“ wurde er zum Ende seiner Präsidentenzeit als „entschlossen interessierter, hart schaffender und wirksamer Arbeiter“ beschrieben. Redakteur Pater Georg Raiml erklärte zudem, dass Aigner Hochleistungssportler während seiner Studienzeit gewesen sei, im Laufen und Speerwurf, aktiv in Handball, Fußball, Skifahren sowie Bergsteigen und zeitlebens interessiert an Technik. Zudem sei der Geistliche fachkundig in Schreinerei, Metallarbeit, Radio, Elektronik und Automechanik gewesen.

Statt einer seelsorgerischen Aufgabe wartete nun auf den 54-Jährigen der Posten des Geschäftsführers der Kommission Justitia et Pax bei der Deutschen Bischofskonferenz, zu dem er am 1. September 1985 berufen wurde. Hier konnte er seine Erfahrungen mit der Dritten Welt und dem Missionsauftrag der Kirche einbringen. Erst ab September 1994 durfte er wieder seelsorgerisch wirken, was er gerne tat, als Pfarrer in Bad Feilnbach, wo er 2006 in den Ruhestand versetzt wurde, aber noch bis 2011 als Ruhestandspfarrer in Elbach/Fischbachau tätig war. Zuletzt lebte er in Bad Honnef, wo er nach sieben Jahren einem Krebsleiden erlag. Jakob Aigner wurde im Priestergrab auf dem Friedhof in Taufkirchen beerdigt.