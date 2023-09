Die Drachenschneiderin: Laura Greilmeier (16) aus Taufkirchen näht riesige Fabelwesen

Von: Birgit Lang

Drache gegen Katze: Der Größenunterschied zwischen Haus- und Stofftier ist enorm. Laura Greilmeiers sogenannte Schulterdrachen kann man sich umhängen und mit der Hand in deren Kopf schlüpfen. © Birgit Lang

In ihrer Freizeit näht Laura Greilmeier aus Taufkirchen fantasievolle Unikate. Durch Tiktok und Instagram ist die 16-Jährige auf dieses Hobby gekommen, nun hat sie sogar schon ein eigenes Logo und eine Webseite.

Taufkirchen – Feuerspeiende Drachen mit spitzen Zähnen und dunklen Schuppen sorgen in Büchern und Filmen oft für Angst und Schrecken – anders als die von Laura Greilmeier. Ihre Drachen aus Stoff laden zum Kuscheln und Streicheln ein, sie sind etwas kleiner und kein bisschen gruselig. Die 16-jährige Taufkirchenerin näht sogenannte Schulterdrachen.

Damit hat sie vor drei Jahren angefangen, denn während der Corona-Zeit war auch Greilmeier oft in den Sozialen Medien unterwegs. Dort entdeckte sie Leute, die basteln und viel mit Stoff machen. „Das hat mich sehr inspiriert, das wollte ich auch ausprobieren.“ Anfangs nähte sie alles mit der Hand. Mit der Zeit versuchte sie sich aber auch an der Nähmaschine von Mama Edith. Das machte der 16-Jährigen so viel Spaß, dass aus dem Hobby schon ein kleines Unternehmen geworden ist. „Obwohl mich Handarbeit in der Schule nicht wirklich interessiert hat“, gibt sie zu.

Sie hat die Taufkirchener Realschule heuer mit Erfolg abgeschlossen. Eine Lehrstelle hat Greilmeier auch schon, bei Himolla fängt sie in der Polsterei an. Der Ausbildungsleiter sei nach ihrem Praktikum ganz begeistert gewesen, weil sie so großes Interesse für das Arbeiten mit Stoffen gezeigt habe. „Mich fasziniert der Prozess, aus etwas Einfachem was Besonderes zu machen“, erzählt sie von ihrer Leidenschaft.

Die 16-Jährige begann mit Handpuppen, die sie auf Tiktok und Instagram gesehen hatte. So kaufte sie sich erste Stoffe, darunter auch eine schwarze Kuscheldecke, aus der sie später ihren ersten Drachen nähte. Mittlerweile sind es schon sieben Stück, darunter auch einige ziemlich große. Den langen Körper der Stoffdrachen hängt man sich wie einen Schal um die Schultern, mit dem Arm kann man in den Schaumstoff-Kopf der Puppe schlüpfen und damit den Mund des Drachen bewegen.

Im vergangenen Jahr ist Greilmeier mit einem ihrer Drachen sogar durch den Mittelaltermark in Velden gelaufen, um Kindern damit eine Freude zu machen. „Die meisten machten Riesenaugen und fanden es cool, weil sich der Drache bewegte“, erzählt sie. Anfangs seien manche Kinder etwas skeptisch gewesen. „Aber wenn die Eltern dabei sind, trauen sie sich schnell, den Drachen zu streicheln.“

Nähstüberl im Speicher: Im obersten Zimmer unter dem Dach zaubert die 16-Jährige ihre handgefertigten Unikate aus Stoff. Dafür hat sie sogar schon ein eigenes Logo und eine Webseite. © Birgit Lang

Auch von Gleichaltrigen bekommt sie positives Feedback, viele bewundern ihr Geschick. „Ich bekomme Aufträge von Klassenkameraden, die ein Geburtstagsgeschenk brauchen“, sagt die Taufkirchenerin, die nur so vor Fantasie sprudelt. Von einer Gürteltasche für ein Zippo-Feuerzeug bis zum Knochenkissen hat sie schon viele Geschenke genäht. „Sie fragen mich einfach, und ich schau’, ob ich es hinkriege.“

Ihrem großen Bruder Maxi hat sie für die Meisterschule einen Kulturbeutel genäht, zur Abschlussfeier gab es ein dreieckiges Federmäppchen für die Lehrerin. Schnittvorlagen für viele dieser Dinge gebe es im Internet, und was ihr nicht gefalle, mache sie sich einfach selber.

Für ihre Kunstwerke kann Greilmeier immer neue Stoffe gebrauchen. Deshalb hat sie sich auch riesig gefreut, als ihr künftiger Ausbilder ihr erlaubt hat, nach ihrem Praktikum Stoffreste von Himolla mitzunehmen. Vor Kurzem hat sie sich zudem eine robuste Nähmaschine gekauft und bei sich zuhause den obersten Raum im Speicher zu ihrer eigenen Nähwerkstatt umgebaut.

Bis unters Dach ist alles vollgepackt mit ihren mittlerweile vier Nähmaschinen. Auch die alte Maschine ihrer Oma ist dabei, wie auch ihre neueste Errungenschaft, eine Stickmaschine. „Die brauche ich, um Aufträge zu personalisieren“, erklärt die 16-Jährige. „Wenn ich zum Beispiel einen Schlüsselanhänger für eine Freundin verziere oder einen Elefanten für einen kleinen Jungen nähe, kann ich damit eine Verzierung oder den Namen aufsticken.“ Auch viele Stoffe, Schnittmuster und ihre Unikate türmen sich im Schneiderstüberl.

Greilmeier hat sogar schon ein eigenes, rundes Logo mit der Aufschrift „Bavarian Fabric“ entworfen. Neben dem Schriftzug sind eine Nadel mit Faden und ein Knopf zu erkennen. Auch eine eigene Website hat sie sich eingerichtet: www.bavarian-fabric.de. „Alles, was man für ein kleines Business braucht“, sagt sie selbstbewusst.

Dass die 16-Jährige zuverlässig und pünktlich arbeitet, hat sie in den vergangenen beiden Jahren schon bewiesen, in denen sie sich als Zeitungsausträgerin ein paar Euro dazu verdient hat. In ihrer Freizeit spielt sie außerdem gerne Volleyball und geht zum Bergsteigen, Bogenschießen oder Radfahren.

Mit ihrem Freund Jonas Haselberger, den sie übers Internet und ihr Hobby kennengelernt hat, hat die Taufkirchenerin auch gemeinsame Projekte am Start – das erste war etwa eine gepolsterte Rückenlehne. „Er ist Hobbyschreiner und bringt mir oft was mit, das ich brauche“, sagt Greilmeier und meint: „Wir sind ein echt gutes Team.“ Es sollen noch viele weitere Aufträge werden. Der 16-Jährigen ist es wichtig, dass sie Handarbeit aus der Region schafft – Unikate. „Ich weiß, was ich kann, und das kann ich auch zur Geltung bringen“, sagt sie.