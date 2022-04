Die freiheitsliebende Bauerstochter

Von: Birgit Lang

Rosa Nitzl (M.) mit Freunden aus Dänemark, bei denen sie als junges Mädchen auf dem Bauernhof arbeitete. © privat

Taufkirchen - Rosa Nitzl (82) wollte schon als junges Mädchen die Welt erkunden. Deshalb arbeitete sie auf Bauernhöfen im Ausland. Sie verliert früh ihren Mann und muss die drei kleinen Kinder alleine durchbringen. Trotzdem verliert sie nie den Blick fürs Schöne und reißt hin und wieder aus dem Alltag aus.

Sie ist ein freiheitsliebender Mensch. Der heimischen Enge wollte sie schon in jungen Jahren entfliehen, aber Zwänge bremsten sie immer wieder ein. Dennoch verschaffte sich Rosa Nitzl ihre Auszeiten. Sie arbeitete mehrmals im Ausland, was für eine junge Bauerstochter in den 60er Jahren eher ungewöhnlich war.

Rosa Nitzl kam als geborene Berger 1939 in Wartenberg zur Welt. Als viertes von acht Kindern wuchs sie in Reckenbach bei Taufkirchen auf, wo die Eltern einen großen Hof bewirtschafteten. Rosa war gescheit. „Ich war von allen die, die sich am leichtesten gelernt hat und ich wollte gerne ins Gymnasium gehen.“ Das blieb ihr aber verwehrt, weil sie sich um ihre vier kleineren Brüder kümmern und ihnen bei den Hausaufgaben helfen musste. „Da hab ich oft eine Wut gehabt.“ Mit so vielen Brüdern aufzuwachsen, sei nicht leicht gewesen, verrät sie. Die zwei größeren Brüder und ihre ältere Schwester halfen den Eltern schon auf dem Hof, da hatte Rosa Glück. Denn die körperlich anstrengende Arbeit blieb ihr so erspart, auch wenn sie oft lieber mit ihnen rausgegangen wäre.

Brüder hüten statt Gymnasium

Die Mutter war eine fleißige, akkurate Frau, die nicht nur Federvieh mästete, sondern auch das Haus tiptop in Schuss hielt. Das Gleiche erwartete sie von ihrer Rosa. „Bis zu 18 Laibe Brot hat die Mutter jede Woche gebacken, dazu noch viele Kiache oder Schuxn“, erzählt Rosa Nitzl. Als die große Schwester in die Haushaltsschule kam, „ist alles an mir hängengeblieben“. Deshalb war Rosa froh, als sie auswärts im Lehrbetrieb Bernauer in Emertsham eine Ausbildung beginnen durfte. „Dort war es viel schöner als daheim. Ich habe heute noch gute Kontakte zu ihnen“, erzählt sie. Auch hier musste sie sich um die fünf Kinder kümmern und im Haushalt mithelfen. „Da habe ich viel gelernt.“ Hier hat sie auch ihre besten Freundin, das Fanerl kennengelernt, mit der sie heute noch gut befreundet ist.

Wenn sie am Wochenende heimfahren durfte, nahm Rosa ihr Radl. Das gab ihr das Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit. Die 40 Kilometer fuhr sie locker mit dem 3-Gang-Rad, „in der Früh los, auf’d Nacht wieder rein.“Radfahren sollte in den kommenden Jahrzehnten eine ihrer größten Leidenschaften bleiben, bis ihr ein Unfall dieses Lebenselexier nimmt.

Nach einem Jahr beim Bernauer erhielt sie den Gehilfen-Brief für ländliche Hauswirtschaft. Dann musste sie wieder nach Reckenbach. Aber lange hielt sie es dort nicht aus. Mit 20 Jahren ging sie über den „Bauernverband München“ für ein dreiviertel Jahr nach Dänemark. Dafür musste sie die Unterschrift vom Vater fälschen. Damals war man ja erst mit 21 Jahren volljährig. Ihr Vater habe zu ihr gesagt: „Du darfst überall hingehen, aber ich unterschreibe nichts.“

In Dänemark hat sie jeden Tag zwei neue Wörter dänisch gelernt und auf zwei sehr modernen Höfen in Jütland und in der Nähe von Kopenhagen gearbeitet. Eine schöne Zeit für sie. Als sie wieder zurück in Deutschland war, ging sie nach Landshut auf die Handelsschule. Dort lernte sich auch etwas Französisch und der nächste Auslandsaufenthalt über den Bauernverband wurde geplant. Im Alter von 22 Jahren trat sie bei einer Familie in der Champagne, in Les Noes bei Troyes, eine Stelle an. Statt der geplanten sechs Monate blieb sie ein Dreivierteljahr, so gut gefiel es ihr dort. „Dänisch und französisch verstehe ich noch heute“, erklärt sie.

Danach begann ein neuer Lebensabschnitt für die 23-jährige Reckenbacherin. Im Taufkirchener Bezirkskrankenhaus (BKH) suchten sie eine Stationshilfe. Sie bewarb sich und arbeitete dort mit Unterbrechungen bis zur Rente mit 61 Jahren. Die Arbeit auf der Pflegestation sei schwer gewesen, aber ihre Erfüllung. Die Patienten mussten mehrmals täglich umgebettet werden, weil sie sich oft einnässten.

Dann wurde ihre Mutter schwächer und sie wurde wieder auf dem elterlichen Hof gebraucht. Für sie bedeutete das die doppelte Belastung. Ihr Dienst im BKH dauerte von 6.30 Uhr bis Mittag, dann fuhr sie heim zum Arbeiten, um dann von 15 bis 19.30 Uhr wieder im BKH zu werkeln.

Dirndl di heirate i a moi.

Nach den Auslandsaufenthalten 1963 traf sie Hans Nitzl. Ein fescher Kerl und neun Jahre älter als sie. Er hatte ihr Jahre zuvor beim Tanzen schon mal gesagt: „Dirndl di heirate i a moi“. Das hat Rosa damals nicht so ernst genommen. „Auf dem Volksfest hat er sich zu mir hergesetzt und ich war anfangs gar nicht so erbaut“, gibt sie zu. Aber bald schätzte sie seine ruhige Art und er sei ein fantastischer Theaterspieler gewesen, was sie begeisterte. Er stammte aus Schönau bei Wambach, half, wie sie, auf dem Hof der Eltern mit und arbeitete hauptberuflich als Maurer. Schnell war klar, die beiden bleiben zusammen. Von ihren Eltern gab es einen Baugrund in der Landessiedlung und ihr Hans schuftete unermüdlich für das eigene Haus. Als es fertig war, wurde 1966 geheiratet. Im Abstand von einem Jahr kamen die drei Kinder Roswitha, Angelika und Elmar auf die Welt.

Doch das Familienglück war nur von kurzer Dauer. Ihr Jüngster war gerade mal zwei Monate alt, als Hans schwer erkrankte. „Er hatte eine empfindliche, rissige Haut und eine Allergie gegen Zement“, mit dem er als Maurer und Fliesenleger täglich in Berührung kam. Er hatte so höllische Schmerzen, dass er ins Krankenhaus musste. Fast täglich fuhr sie zu ihm nach München. Vorher musste sie die Kinder bei Freunden unterbringen, dann hetzte sie nach München und eine Stunde später wieder nach Hause. Beim letzten Mal gestand er ihr unter Tränen, dass er nicht mehr gesund werden würde. „Du machst das schon“, meinte er zu ihr. Im September 1970 starb ihr Hans mit gerade mal 40 Jahren. „Er war mein Ein und Alles“, sagt sie. Seinen Tod habe sie nie ganz überwunden. „Ich hätte nie mehr geheiratet. Er hätte mit Gold behangen sein können.“

Dann bin ich dagestanden, die Schulden vom Haus, drei kleine Kinder und fast keine Rente.

Doch Rosa hatte keine Zeit, mit ihrem tragischen Schicksal zu hadern. „Dann bin ich dagestanden, die Schulden vom Haus, drei kleine Kinder und fast keine Rente.“ Aufgeben und depressiv werden, war für Rosa keine Option. Sie arbeitete für kurze Zeit bei Himolla an der Essensausgabe, klopfte beim BRK wieder an und durfte dort im Nachtdienst anfangen. Die Stationsleitung meinte dann, sie solle den einjährigen Schwesternhelferinnenkurs machen, was sie dann auch befolgte. „Die Kinder waren immer ganz brav und haben nie Probleme gemacht. Auch später in der Schule nicht“, sagt sie. Das war ihr Glück und, dass ihre Mutter und ihre Schwägerin oft auf die Kleinen aufpassten.

Hochzeit von Rosa und Hans Nitzl 1966 © privat

Sobald es ging, brachte sie ihre Kinder in den Kindergarten. Das bedeutete, die Kleinen in der Früh schnell herrichten, beim Pfarrkindergarten abliefern, in die Arbeit eilen, mittags die Kinder wieder abholen und abends in die Nachtschicht. „Mann, hat mich die Oberin geschimpft, wenn ich mal drei Minuten verschlafen hatte. Da war sie wie eine Furie. Aber ich musste ja froh sein, dass ich die Kinder dort hinbringen konnte“, erinnert sich Rosa. Wie sie das alles geschafft hat, wundert sie sich heute noch oft. Immer zu wenig Schlaf. Um im Nachtdienst nicht einzunicken, sei sie immer in Bewegung geblieben. Drei Mal musste das Pflegepersonal in der Nacht Rundgang machen. Die meisten Patienten seien nett, manche sogar lustig gewesen, manche hätten aber auch mal geschimpft. Hinzu kam, dass sie jeden Zwischenfall dokumentieren mussten. Zwischendrin blieb etwas Zeit, um mal einen Kaffee zu trinken. Dann ging’s wieder weiter.

Oft sprang Rosa auch für Kollegen ein, deren Kinder krank waren. So gelang es ihr über die Jahre, das Haus abzuzahlen. „Das Schloss (BKH) war meine Heimat, ich habe es geliebt, die Arbeit und die Kameradschaft. Es war eine schöne Zeit. Wir haben gut zusammengehalten.“ Stationsarzt Dr. Klug sei ein ernster Mann gewesen, aber er habe sie oft gelobt. „Mädels, das macht ihr schon“, habe er immer gesagt.

Auch der Spaß kam im Bezirkskrankenhaus nicht zu kurz. Wenn schönes Wetter war, fuhr sie mit ihren Kollegen in die Berge. Mit dabei waren oft auch Handwerker des BKHs, wie der Bitzer Willi, der Aigner Konrad oder Maler Karl Erich.

Er sollte sich bald in die fleißige Rosa verschauen. Aber sie war noch nicht bereit für eine neue Beziehung. Bis die beiden zusammenkamen, habe es einige „Kämpfe gebraucht“, verrät sie. Oft stand er vor ihrer Tür und sie schickte ihn wieder heim. Aber Erich Karl war hartnäckig, hilfsbereit und er war genauso gerne wie sie in der Natur unterwegs. „Ich wollte immer furt“. Er brachte sie zum DAV, lehrte ihr das Skifahren in den Bergen und konnte ihr damit das Gefühl der Freiheit geben. Mit ihm fuhr sie auch viel Rennrad.

Nach drei bis vier Wochen Nachtschicht hatte sie länger frei, dies nutzte sie für Ausflüge. Mit Freunden, wie Maria und Franz Steinbeisser, machten sie 50 bis 70 Kilometer lange Touren, gerne auch mal in die Berge, alles ohne E-Motor. Urlaube machten die beiden zusammen aber nie. Sie fuhr lieber allein mit den Kindern im Auto und dem Zelt im Kofferraum in die Ferien – bis nach Norwegen.

Besuch nach 50 Jahren

50 Jahre später ist sie mit ihrer Tochter Roswitha noch einmal zu ihren früheren Arbeitsplätzen nach Dänemark und Frankreich gefahren und hat ihre damaligen Arbeitgeber besucht. „Das war ein Erlebnis“, denn Jens und Grete aus Jütland konnten sich noch gut an Rosa erinnern und erzählten dann auch Geschichten. Auch in Frankreich konnte sich ihre frühere Arbeitgeberin noch an Rosa erinnern. Die beiden tauschten viele Erinnerungen aus und Violette erzählte, was aus den Kindern geworden ist, die Rosa damals betreut hat. „Wir haben jede Hofstelle gesucht und gefunden und es war immer schön zu erleben, wie sich die Menschen gefreut haben, wenn sie unsere Mama getroffen haben“, sagt Tochter Roswitha.

Im Urlaub in Dänemark © privat

Auf ihre drei Kinder ist Rosa mächtig stolz. „Sie waren immer mein Ein und Alles, auch meine drei Enkelkinder.“ Schon in jungen Jahren seien sie sehr selbstständig gewesen und alle sehr fleißig. Und genauso „sozial und hilfsbereit wie ihr Vater“. Roswitha arbeitet als Pflegedienstleitung in einem Altenheim, Angelika als Sozialpädagogin und Elmar als Architekt, auch öfter schon für die Gemeinde Taufkirchen. „Die Kinder und ich sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Auch im Alter stehen ihr die drei zur Seite.

Als „unheimlich aktiv“, beschreibt Christl Angermeier ihre ehemalige BKH-Kollegin Rosa Nitzl. „Sie wollte die Welt sehen und hat ein großes Interesse an der Gemeinde und den Leuten.“ Ein unglaubliches Wissen habe sie auch von Bauernhöfen und Verwandtschaftsgraden. Jahrelang seien sie an Kirchweih gemeinsam auf die Hütten vom Heilmeier Sepp, Sinseder Alois und dem Erich gefahren. Zum Abschied war immer ein Eintrag ins Hüttenbuch fällig. „Die Rosa hatte eine unglaublich schöne Schrift, hat immer was dazu gezeichnet und was Sinnvolles reingeschrieben. Sie ist schon eine gscheite Frau.“ Auch an die Faschingsumzüge, an denen die BKH-Mitarbeiter teilnahmen, erinnern sich Christl und Rosa noch gerne, vor allem an die Gaudi, die sie schon bei den wochenlangen Vorbereitungen hatten.

Auch im Ruhestand half Rosa noch pflegebedürftigen Menschen und übernahm Nachtwachen. Eine ihrer Patientinnen war Franziska Keilhacker, die Schwester von Himolla-Gründer Carl Hierl. Sie liebte die Gespräche mit ihr, half ihr aus dem Bett, wenn nötig, und gab ihr das Gefühl der Sicherheit.

Enge Familienband: Rosa Nitzl (hinten, 3.v.l.) mit ihren Kindern, Lebensgefährte Erich Karl (l.) und Enkeln. © privat

Bis zum 80. Lebensjahr war Rosa Nitzl topfit. „Doch als sie an ihrem Geburtstag aufsteht, schießt ihr was ins Knie und seither ist es aus“, erzählt Christl. Trotz Schmerzen feierte sie ihren Geburtstag. Aber es sollte noch schlimmer werden. Mit 81 Jahren stürzte sie mit dem Fahrrad und brach sich den Oberschenkelhals. „Das war das Schlimmste, was mir passieren konnte“, gesteht Rosa. Denn die Freiheit, vom Alltag auszubrechen, sich einfach aufs Radl zu setzten, ist vorbei. Aber Spazieren gehen ist noch möglich und das macht sie gern. Denn nur daheim hocken, ist für die 82-Jährige Rosa Nitzl nichts.

