Die Hofkirchener und ihre Stüberl-Premiere

Von: Birgit Lang

Weg mit der Rinde: Zum Maibaumschepsen im Holz trafen sich (v. l.) Michi Kronseder, Elias Kronseder, Michael Krons- eder, Simon Baumgartner, Stephan Stadler und Johannes Walter. Einige nehmen extra Urlaub Platz für bis zu 400 Gäste Kinder dürfen mitstreichen © Birgit Lang

Erstmals gibt’s vor dem Maibaum-Aufstellen der Hofkirchener ein buntes Programm für Jung und Alt. Es ist das erste Maibaumstüberl, das die Freiwillige Feuerwehr und die Hubertus-Schützen Hofkirchen gemeinsam veranstalten und das über sieben Tage lang bewirtschaftet wird.

Unterhofkirchen - Dass die Hofkirchener ausdauernd und bestens feiern können, haben sie 2004 beim 125-jährigen Gründungsfest der Feuerwehr bewiesen. Auch knapp 20 Jahre später haben sie es nicht verlernt. „Wir haben eine junge Mannschaft hinter uns, somit war schnell klar, dass wir auf den aktuellen Trend, zum Maibaumaufstellen auch ein bewirtetes Stüberl anzubieten, mitaufsteigen“, sagt Stephan Stadler, einer der Hauptorganisatoren und aktives Mitglied der Feuerwehr und verrät: „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit allen aktiven und einsatzbereiten Mitgliedern gegründet, das sind 126 Leute.“

Sicherlich sei es von Vorteil, auf die junge Feuerwehrmannschaft zurückgreifen zu können, die auch schon das Fischgrillen am Karfreitag und das Dorffest in Kronsöd erfolgreich ausrichtet. Aber auch die Schützen hätten „eine starke Jugend am Start, und die restlichen Vereinsmitglieder werden hier natürlich auch dringend benötigt und dürfen nicht vergessen werden“.

Einige Aktive aus dem Festausschuss hätten die gesamten Tage sogar Urlaub genommen. Das sei nötig, da diese die Versorgung und Organisation in der Hand hätten, so Stadler, der schon beim Burschenfest 2022 kräftig mitwirkte. Auch wenn die Planungswochen sehr anstrengend seien, so sei man umso stolzer, wenn die Halle dann gefüllt ist und die Besucher begeistert mitfeiern.

Los geht es am Donnerstag, 20. April, beim „Bam kimmt hoam“ mit Brotzeit und Wachhüttenbetrieb, bei dem DJ Flo für Musik sorgt. Für jeden Besucher sei an den sieben Tagen was dabei. Die Jungen und Junggebliebenen werden sicher an den Freitagen, bei der Blaulichtparty mit DJ Stocki am 21. April und der 90er-Party mit DJ Dungl am 28. April auf ihre Kosten kommen. Auch der Burger- und Rüscherldonnerstag am 27. April richtet sich eher an sie.

Für die gemütlicheren Besucher sei das Wattturnier am 22. April die richtige Veranstaltung, wobei es nach dem Turnier freilich an der Bar weitergehe. „Für unsere kleinen Gäste haben wir uns am Familiensonntag, 23. April, einiges einfallen lassen.“ Und das Weinfest biete am 29. April den perfekten Ausklang der Stüberlzeit. „Uns war wichtig, dass für alle Altersgruppen, was dabei ist. Es soll nicht heißen: ‚Ist doch eh nur was für Junge’.“

Seit Mitte November wird intensiv geplant. Erst musste der geeignete Standort für das Stüberl gefunden werden – die Maschinenhalle von Schützenmitglied Barbara Tremmel in Unterriesbach und ein paar Zeltanbauten. An den Party-Freitagen ist nicht bestuhlt, da haben gut 400 Leute Platz. Die anderen Tage bringen die Hofkirchener bei Bestuhlung mit Biertischen rund 200 Gäste unter, und an der Bar finden weitere Platz.

Die Halle werde ab 14. April bezogen. Dann heißt es ausräumen, sauber machen, dekorieren, aufbauen. „Wir haben einen gut organisierten Arbeitsplan, sodass niemand überlastet wird“, betont der 27-jährige Logistikfachmann. Schließlich müssten am 1. Mai dann alle miteinander ran.

Freilich hoffen alle, dass sie für ihre Arbeit belohnt werden. „Der Großteil der Einnahmen soll für das Bürgerhaus verwendet werden, denn solange kein Wirt gefunden ist, muss der Schützenverein die meisten Kosten stemmen.“ Um die Vorleistungen überschaubar zu halten, versuchen die Hofkirchener so viel wie möglich auf Rechnung und Kommission zu bestellen. „Unser Partner ist zum Beispiel die Metzgerei Wendlinger aus Kienraching. Die sind sehr flexibel und können die Mengen kurz vorher dem Wetter entsprechend anpassen.“

Den 29 Meter langen Maibaum haben die Hofkirchener am 4. März aus dem Wald geholt. Gestiftet wurde er von Hubertus-Schützenmeister Michael Kronseder. Geschepst wurde er vor Ort, nun liegt er bis zum Einzug ins Stüberl am 20. April an einem geheimen Ort. Während der Stüberl-Zeit wird er noch gehobelt und weiß-blau gestrichen. Ein Highlight für Kinder wird beim Familientag am 23. April das Maibaumstreichen sein. Sie dürfen den Baum einmal komplett weiß anstreichen“, erklärt der Babinger.