Nach dem Unwetter vom Pfingstsonntag geht es jetzt um die Suche nach den Schuldigen

Von: Birgit Lang

Schlamm, soweit das Auge reicht: Der Ort Babing war von der Überschwemmung sehr stark betroffen. © Birgit Lang

Hochwasserschäden nach Starkregen am Pfingstsonntag: Wurden die Straßengräben nicht geräumt? Die Behörden wehren sich gegen diesen Vorwurf.

Taufkirchen – Schon wieder hat es nach heftigen Regenfällen Überschwemmungen gegeben. Angst und Ärger werden mit jedem Starkregenereignis größer. Vor allem die schwer Betroffenen suchen nach Ursachen und Lösungen, aber auch nach Schuldigen.

Die Familie Osendorfer in Babing hat es schlimm erwischt. Das Wasser strömte vom Acker über die Kreisstraße in den Hof und überschwemmte die Kellerwohnung mit 180 Quadratmetern. Knappe 70 Zentimeter hoch stand das schlammige Wasser in den Räumen. „Wir haben alles gleich rausgepumpt. 15 Feuerwehrleute aus Hofkirchen und die Nachbarn waren sofort zur Stelle und haben sich den Arsch aufgerissen“, sagt Familienvater Hans Osendorfer. Vieles wurde unwiederbringlich zerstört. „Wir haben alles ausgeräumt: Schränke, Betten, die Zimmer der Jungs, Bad, Heizungsraum, Waschraum mit Waschmaschine, Trockner, alles müssen wir jetzt neu anschaffen.“

„Die Erde hat sich am langen Gras festgebissen, und das Wasser konnte nicht mehr weg“, sagt Osendorfer. Zudem sei der Graben schon lange nicht mehr ausgeräumt worden, erklärt er sich das Malheur. „So schlimm war es noch nie, und es hat bei uns schon öfter richtig geduscht mit solchen Regenmengen.“

Er wisse auch um den Naturschutz, dass „Lebensraum für seltene Viecher“ geschützt werden müsse. Doch er sehe ein Versäumnis der Behörden, die sich um die entsprechende Entwässerung kümmern und längst etwas hätten machen müssen. „In früheren Jahren wurden die Gräben häufiger geräumt und zu rechten Zeit ausgemäht, den Behörden liegen die Daten vor. Es ist ja nichts Neues das sich zur jetzigen Jahreszeit schnell starke Gewitter bilden.“

Auch Andreas Weger von Holzhäusl und seine Nachbarn wurden vom Starkregen überflutet, das dritte Mal in fünf Jahren. Die Sandsäcke lagen deshalb schon bereit, und Schlimmeres konnte verhindert werden. So wurden „die Garagen und Hofeinfahrten verschlammt, Zufahrten und ein Reitplatz weggerissen“. Auch Weger bemängelt, dass die Gräben an der Straße schon lange nicht mehr geräumt und gemäht wurden.

Die Holzhäusler haben zudem Angst, dass durch die geplante Siedlung Hubenstein-Nord künftige Starkregenereignisse noch heftiger für sie werden, weil durch die Versiegelung weniger Wasser in der Wiese des Hangs über ihnen versickern könne.

Stefan Homilius, stellvertretende Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamtes in München, kann die Ängste nachvollziehen. Er betont: „Durch den Bebauungsplan darf es keine Verschlechterung für die Unterlieger geben.“ Das müsse man nachweisen und müsste durch die Planung und Bebauung auch technisch gewährleistet werden. Die Holzhäusler „sind in diesem Loch unten drin, haben jetzt schon mit Starkregen zu kämpfen. Das muss man ernst nehmen.“

Hauptstraßenmeister Manfred Zißelsberger aus Erding erkärt, Taufkirchener und Erdinger Straßenmeisterei würden turnusmäßig ab Mitte Mai bis Mitte Oktober im Schichtbetrieb von 5 bis 21 Uhr fünf Tage die Woche die Bankette mähen; Gräben und Durchlässe würden einmal im Jahr geräumt beziehungsweise gereinigt. Im Landkreis Erding seien zwei Trupps mit jeweils 23 Mitarbeitern unterwegs. Insgesamt seien 1000 Kilometer Bankette mit nur zwei Mähfahrzeugen zu bewerkstelligen. „Das kann man nicht in drei bis vier Wochen gemacht haben.“

Vier Mal im Jahr mäht der Taufkirchener Bauhof die Bankette. Ob die Gräben gemäht seien oder nicht, spiele nicht die große Rolle. Das größere Problem sei der Schlammabfluss aus den Fluren, erklärt Bauamtsleiter Günter Mayr. Dieser würde die Gräben zuschwemmen, auch die Verrohrungen. „Dann läuft nichts mehr ab.“

Es habe sich aber auch um ein nicht alltägliches Regenereignis gehandelt mit 40 bis 95 Litern Wasser pro Quadratmeter in einer halben Stunde. Der Bauhof sei seit Sonntag ununterbrochen mit fast allen Mitarbeitern im Einsatz, um Schlamm wegzuräumen und alles wieder freizumachen. Der Graben in Holzhäusl ist wieder frei.