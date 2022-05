Die Taufkirchener Neun-Millionen-Kita

Von: Birgit Lang

Planungsdetails erläuterte Architektin Annerose Rieger (M.) Rathausmitarbeiterin Christine Empl (l.), 3. Bürgermeister Manfred Slawny und den weiteren Räten. Lang Großer Luftraum als Herzstück Photovoltaikanlage und Fernwärme © Birgit Lang

Taufkirchen bekommt eine neue Kindertagesstätte. Der Gemeinderat entscheidet sich für eine Variante mit Erweiterungspotenzial, die ab 2023 realisiert werden soll.

Taufkirchen – Der Einwohnerzuwachs fordert seinen Tribut. Krippen- und Kindergartenplätze sind schon wieder knapp in Taufkirchen. Deshalb soll dort ab 2023 ein weiteres Kinderhaus realisiert werden. Architektin Annerose Rieger vom Büro Haindl + Kollegen stellte dem Gemeinderat zwei Entwürfe vor. Die Gesamtkosten der Alternativen bewegen sich zwischen 8,5 und 9,1 Millionen Euro. Das Gremium votierte geschlossen für die günstigere und funktionalere Variante.

Auf dem 8000 Quadratmeter großen Grundstück in Gemeindeeigentum sollen zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen, eine Hausarzt- und eine Hebammenpraxis sowie Räume für das Zentrum der Familie (ZdF) entstehen, erläuterte Rieger dem Gemeinderat. Zudem seien in den beiden Gebäudeteilen Wohnungen für den Hausmeister oder andere Mitarbeiter vorgesehen. Das Grundstück, das östlich der Waschstraße an der Veldener Straße liegt, sei so groß, dass künftig weitere Einrichtungen möglich seien, etwa für Tagespflege. Deshalb solle man nicht alles zubauen, empfahl die Architektin. Der Lärm, der von der B 388, der Waschanlage und der Zufahrt ins geplante Neubaugebiet zu erwarten ist, könnte laut Rieger durch einen Erdwall oder Schallschutzwände reduziert werden.

Bei der favorisierten Variante ist ein Mehrzweckraum mit mobiler Trennwand für Veranstaltungen vorgesehen. Im Norden sollen Lager, Büros und WC platziert werden. Die Krippe wird eine in sich geschlossene Einheit mit zwei Aufenthaltsräumen, Toiletten und Ruheräumen.

Am Eingang befindet sich laut Rieger das Herzstück: ein großzügiger Luftraum mit Spielfläche und Oberlicht, daran grenzen Gruppenräume, Spielpodeste und Toiletten an. Zudem gebe es Themenräume, die für alle gleich begehbar seien, eine sehr knappe Verkehrsfläche von rund 100 Quadratmetern und einen geschützten Gartenbereich für die Kita, erläuterte die Planerin.

Klar getrennt befinde sich das zweite Gebäude an der Ostseite. Hier seien Räume für die Hebamme und das ZdF samt kleinem Gartenanteil im Erdgeschoss untergebracht, im Obergeschoss die Hausarztpraxis und im Dachgeschoss die Ein- bis Zweizimmerwohnungen.

Die Architektin schlug ein Satteldach für beide Gebäude vor, das passe städtebaulich am besten und sei günstiger. Als Vorteil dieser Variante bezeichnete sie den wirtschaftlichen Grundriss, mit wenig Fluranteil und die kompakte Fassade. Außerdem bleibe ein größeres Baufeld für künftige Gebäude im Süden.

Die zweite Variante wäre „feingliedriger, nicht so kompakt und an der Ostseite deutlich länger“ geworden. Das führe zu mehr Einschränkungen für einen möglichen zweiten Bauabschnitt. Die Fassade sei nach Westen komplett geöffnet, die Abstufung und Differenzierung der Baukörper führe zu einer aufgelockerten Fassade mit Vor- und Rücksprüngen, damit aber auch zu höheren Kosten. Auch habe diese Variante mehr Flure, von denen die Kinder nichts hätten.

Die Planerin plädierte daher dafür, dieses Geld lieber in den Ausbau zu investieren. Dem folgte FW-Rat Valentin Bitzer. Variante 1 „ist größer, billiger und nimmt weniger Platz weg“. Das pädagogische Konzept sei bei der ersten Variante sinnvoller, fand Anneliese Mayer (CSU). Die Hebammenpraxis und das ZdF seien im Erdgeschoss, das komme den Kita-Eltern entgegen. Sie betonte jedoch, dass die Mietverträge für beide Seiten passen müssten.

Hannes Mundigl (EiMo) sprach sich für Photovoltaikanlagen auf den Dächern aus, um Eigenstrom zu produzieren. Hierzu gebe es verschiedene Förderungen, sagte die Architektin. Hier seien auch die Satteldächer von Vorteil. Fürs Heizen werde man Fernwärme nutzen.

