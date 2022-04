Melissa Mantzoukis (18) bei DSDS: „Mein Papa im Himmel gibt mir die Kraft“

Von: Birgit Lang

Da war die Freude groß, als feststand, dass Melissa Mantzoukis (M.) in den Liveshows von DSDS singen wird. Ihre Mitstreiter gratulierten. © RTL / Stefan Gregorowius

Melissa Mantzoukis (18) singt diesen Samstag, 16. April, bei „Deutschland sucht den Superstar“. Ihr inzwischen verstorbener Vater hatte sie dafür angemeldet.

Taufkirchen – 2022 ist ein ganz besonderes Jahr für Melissa Mantzoukis. Sie ist 18 Jahre alt geworden, hat ihre Ausbildung erfolgreich beendet und die Chance ihres Lebens, bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) als Sängerin Karriere zu machen. Sie hat aber auch den größten Verlust ihres Lebens erlitten. An diesem Samstag, 16. April, ist die Taufkirchenerin mit georgisch-griechischen Wurzeln wieder im Fernsehen zu sehen. Was sie alles erlebt hat und was sie derzeit bewegt, verrät sie im Interview.

Frau Mantzoukis, Sie haben Ihr Casting und den Auslandrecall (Auftritt vor den Juroren) in Italien bei DSDS bravourös gemeistert. Wie geht’s weiter?

Für mich geht es weiter mit den Liveshows, die am 16. April beginnen.

Sie haben eine außergewöhnliche, sehr vielseitige Stimme. Wie lange singen Sie schon?

Ich singe schon, seitdem ich ein Kind bin, allerdings hat man erst später mein Potenzial entdeckt und gefördert.

Haben Sie weitere Hobbys?

Neben dem Singen spiele ich sehr gerne Klavier.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich bei DSDS zu bewerben?

Den ersten Schritt hat mein Papa gemacht, als wir zusammen auf der Couch saßen und er mich online angemeldet hat.

Wie schaut’s aus mit Lampenfieber, und wie gehen Sie damit um?

Eine gewisse Aufregung ist immer vorhanden, aber sobald ich das tun kann, was ich liebe, vergeht sie schnell.

Sie haben sich optisch seit dem Casting sehr verändert, wirken erwachsener und nicht mehr so schüchtern. Wie kommt’s?

Ich hatte die Möglichkeit, viele neue Erfahrungen zu sammeln und neue Dinge zu lernen, an denen ich letztendlich gewachsen bin.

Bei den Duetten haben Sie eine richtig heiße Performance hingelegt. Ist das einstudiert oder eine kleine Romanze im Gange?

Uns war es wichtig, bei dem Lovesong „Endless Love“ auf einer professionellen Ebene zu performen.

Zu den Juroren zählt auch Florian Silbereisen. Wie ist er so?

Florian ist ein sehr herzlicher und lustiger Typ.

Was war für Sie bis jetzt am aufregendsten?

Am aufregendsten fand ich persönlich die Entscheidungen nach unseren Auftritten.

Auf was freuen Sie sich in den kommenden Wochen am meisten?

Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, auf so einer Riesenbühne stehen zu dürfen.

Wie halten Sie dem Druck stand?

Mein Ziel war es von Anfang an, es soweit wie möglich zu schaffen. Der Druck war sehr groß, trotzdem hat mein verstorbener Papa mir die größte Motivation gegeben, weshalb ich immer weitergemacht habe.

Sie sind vor ein paar Wochen von Ihrem Geburtsort Ingolstadt nach Taufkirchen gezogen. Warum?

Ich habe in Ingolstadt mit meinem Papa zusammengelebt, der letztes Jahr leider verstarb. In Taufkirchen möchte ich neu starten, hier habe ich Freunde und Familie.

Sie hatten eine sehr enge Beziehung zu Ihrem Papa?

Ich hatte zu meinem Papa eine besondere Bindung. Er war für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben und mein größter Unterstützter.

Woher nehmen Sie jetzt die Kraft, den DSDS-Stress durchzustehen?

Ich bin überzeugt, dass mein Papa im Himmel mir die Kraft gibt und der liebe Gott.

Sie wollen sich ehren- amtlich in Taufkirchen engagieren. Für wen und warum?

Ich will mich für das Therapeutische Reiten engagieren, ein Verein für behinderte Kinder. Die Kinder brauchen eine Stimme, und wir, die ehrenamtlichen Helfer, können den Kindern die Stimme durch unseren Einsatz und unser Engagement geben.

Was gefällt Ihnen an Taufkirchen und dem Landkreis Erding?

Es ist ein Ort, an dem ich zur Ruhe komme und die nötige Kraft tanken kann. Ein Landkreis, der alles, was man zum Leben braucht, hat.

Sie haben Ihre Ausbildung zur Bankkauffrau erfolgreich abgeschlossen. Wie geht’s beruflich weiter?

Ich habe meine Ausbildung bei der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt absolviert und arbeite ab dem 1. September bei der Sparkasse Erding-Dorfen.

Nun ist erst einmal das Finale am 7. Mai Ihr großes Ziel. Sie als Gewinnerin?

Es wäre ein Traum, auf den ich hinarbeite. Aber ich bin auch stolz auf das, was ich bis jetzt schon erreicht habe.

Das Gespräch führte Birgit Lang.