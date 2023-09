Ehrenamtliche retten 150 Tiere vor Mähtod

Früh morgens starten die Piloten ihre Drohnen mit Wärmebildkamera. © Kitzrettung

Bilanz im Hegering Taufkirchen: 35 Helfer waren mit drei Drohnen auf 300 Wiesn unterwegs, um Rehkitze aufzuspüren, bevor die Landwirte das Gras mähten. 150 Tier konnten so gerettet werden.

Taufkirchen – Morgens um vier Uhr, wenn viele Landkreisbewohner noch nicht ans Aufstehen denken, machen sich die Taufkirchener Kitzretter an ihre ehrenamtliche Arbeit: Mit insgesamt drei Drohnen und circa 35 Freiwilligen wurden in dieser Saison mehr als 400 Hektar Wiesen und Felder abgesucht. An die 150 Rehkitze konnten im Hegering Taufkirchen so vor dem Mäher gerettet werden.

„Wir müssen früh fliegen, weil die Wiesen da noch kühl sind und sich die Körperwärme der Rehkitze in der Wärmebildkamera besser abzeichnet“, erklärt Rudi Hamberger, Vorsitzender und Organisator der Kitzrettung Hegering Taufkirchen, in einer Pressemitteilung. Freiwillige Helfer, Drohnenpiloten und die Jäger der jeweiligen Reviere gehören zu den Suchtrupps, die früh morgens mit Funkgeräten, Kisten und einer ordentlichen Portion Motivation ausrückten.

Pro Einsatz seien es rund ein halbes Dutzend Helfer gewesen, die bei entsprechendem Wärmebild mit Körben zu den Rehkitzen eilten und sie am Feldrand bis nach der Mahd ablegten. Schattig am Wiesenrand geparkt, warteten die Jungtiere in sicherer Entfernung und wurden nach der Mahd gleich wieder von den Jägern oder den jeweiligen Landwirten selbst in die Wildnis entlassen. Die oft schon wartenden Muttertiere nahmen die Kitze so gleich wieder an.

Das schlechte Wetter im Frühsommer habe Landwirte und Kitzretter lange warten lassen, doch dann sei es „umso geballter“ losgegangen. Gerade zu Beginn der Mähzeit waren meist alle drei Drohnen des Vereins gleichzeitig in der Luft. Dabei sei den Piloten viel abverlangt worden, deren Augen über Stunden gebannt am Bildschirm klebten, um ja kein Tier zu übersehen.

Stiegen im Laufe des Sommers die Temperaturen und erschwerten damit die Suche mit Wärmebild, bedeutete das, noch früher aufzustehen. Während einige Wiesen ohne Fund zum Mähen freigegeben werden konnten, kamen andernorts die Suchtrupps trotz morgendlicher Kühle ganz schön ins Schwitzen.

Die Mühe habe sich gelohnt: An über 30 Tagen suchten die Teams auf Taufkirchener Gebiet über 300 Wiesen von rund 400 Hektar Fläche ab. Neben den knapp 150 Kitzen wurden Alttiere, Fasane, Hasen und auch Katzen vor dem Mähen aus den Wiesen gescheucht. Die Landwirte konnten anschließend bedenkenlos mähen.

Der 2019 gegründete Verein finanziert sich über Spenden und hofft weiterhin auf personelle und finanzielle Unterstützung. Wer bei den ehrenamtlichen Rehkitzrettern mitmachen will, kann über die Homepage der Kitzrettung Hegering Taufkirchen auf www.kitzrettung-taufkirchen.de mit den Verantwortlichen Kontakt aufnehmen. red/and