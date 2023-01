Ein Freund der klaren Worte

Von: Birgit Lang

Teilen

Unerwartet ist Gottfried Traber gestorben. © Birgit Lang

NACHRUF: Familie und Gemeinde trauern um Gottfried Traber, der im Alter von 72 Jahren verstorben ist. Wegbegleiter erinnern sich an ihn.

Taufkirchen – Unerwartet ist Gottfried Traber mit nur 72 Jahren gestorben. Die Nachricht verbreitete sich in der Gemeinde Taufkirchen wie ein Lauffeuer, war er doch 2. Bürgermeister unter Franz Hofstetter und ehrenamtlich in vielen Vereinen und Gruppierungen engagiert.

Traber wuchs als einziges Kind von Leonhard und Emma Traber auf. Der Vater arbeitete im Fürsorgeheim (später Bezirkskrankenhaus) an der Pforte, über der sich auch die Wohnung der Familie befand. Die Mutter hatte zeitweise die Kantine übernommen. Nach der Handelsschule in Landshut schlug er 1966 die Beamtenlaufbahn ein. Nach dem Wehrdienst und einem Praktikum im BKH Gabersee kehrte er nach Taufkirchen zurück, wo er ab 1974 drei Jahre die Personal- und Besoldungsstelle, später das kaufmännische Rechnungswesen leitete. 1980 wurde er zum Leiter der Finanzabteilung und zum stellvertretenden Verwaltungsleiter bestellt.

1992 wechselte der Diplom-Verwaltungswirt (FW) zum Kreiskrankenhaus Erding, wo er in leitender Funktion im Finanzwesen, Patienten- und Bewohnermanagement tätig war. Ab 2006 war er zudem Datenschutzbeauftragter sowie stellvertretender Krankenhausdirektor und Heimleiter des Fischer’s Kreisaltenheim.

„Insbesondere in den Themen Krankenhausplanung und -finanzierung sowie Fördermittel war Traber ein absoluter Experte“, sagt Landrat Martin Bayerstorfer. Der Verstorbene sei auch „ausgewiesener Fachmann im Vertragsrecht im Krankenhauswesen“ gewesen. Über zwei Jahrzehnte habe er die Verwaltung des Klinikums geprägt und dies „immer mit einer sehr freundlichen, nie aufbrausenden und stets unterstützenden Art“.

Seine Frau Angelika, geborene Leber, lernte Traber im BKH Taufkirchen kennen, wo sie als Schreibkraft arbeitete. 1977 wurde geheiratet. Sein Sohn und die beiden Töchter sowie sein Enkel hatten bei ihm oberste Priorität. Er war aber nicht nur mit Leib und Seele Familienmensch, auch brachte er sich im Gemeindeleben ein. In der Kirche war er Ministrant, Lektor, Gottesdienstleiter und Pfarrgemeinderat. 1978 übernahm er zusammen mit Irmi Haberl und Lehrerin Traudl Allgäuer die Büchereileitung.

Im Mai 1996 zog er für die CSU in den Gemeinderat ein, bekleidete von 2002 bis 2014 das Amt des 2. Bürgermeisters. Zu seinem wichtigsten Aufgabenbereich gehörte das Referat Kindergarten, Familie, Senioren, ausländische Mitbürger und Behinderte, das er 18 Jahre betreute. Von 1996 bis 2002 war Traber Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss und der Schulverbandsversammlung. Zwölf Jahre vertrat er die Gemeinde im Büchereikuratorium.

Der gebürtige Taufkirchener war zudem im Columbus-Achter, Arbeitskreis 50 plus und im Seniorenbeirat aktiv, wo er sich unter anderem als „Parcourspate“, von der Planung bis zur Finanzierung und Umsetzung des Projekts, einbrachte. 2015 erhielt er die Kommunale Dankurkunde für seine 18-jährige engagierte Dienstzeit. „Gottfried war ein Taufkirchener durch und durch und kannte die kbo-Klinik sowie das Schloss wie kein anderer“, sagt Altbürgermeister Franz Hofstetter. Er sei zeitkritisch, aber immer freundlich gewesen. „Sein viel zu früher Tod löst unser aller Trauer aus sowie unsere Anteilnahme für seine Familie.“

Bei kontroversen Themen bezog Traber Stellung. So vertrat er die Gemeinde auch von 2002 bis 2014 im Forensik-Beirat, als es um die heiß diskutierte Erweiterung ging und die Bürgerinitiative „Keine Männerforensik in Taufkirchen“ ins Leben gerufen wurde. Der damalige ärztliche Direktor Professor Dr. Matthias Dose betont: „Wann immer ich mit ihm zu tun hatte, habe ich ihn als einen besonnenen für unsere Belange aufgeschlossenen und auf Ausgleich bedachten Menschen in Erinnerung.“ Als Gründungsmitglied vom Verein Sovie habe er ebenfalls Positives beigetragen.

Auch bei der KAB oder bei der Ortsverkehrswacht war er als Beirat und Schulweghelfer aktiv. „Er hat immer klare Kante gezeigt, was er gesagt hat, hat gezählt“, erinnert sich Schatzmeister Heinrich Holbl. „Er war der Fels in der Brandung“, sagt Schülerlotsen-Chefin Sylvia Lohmeier. „Er stand stets am Altenheim und ist eingesprungen, wenn Not am Mann war.“ Schwierige Lotsen habe er unter seine Fittiche genommen: „Er war ein Goldstück.“

Als begeisterter Sportler legte er beim TSV Taufkirchen elf Jahre hintereinander das Sportabzeichen ab und war beim Radeln mit von der Partie, sagt Übungsleiter Erich Christofori. Auch beim Lauf 10 drehte er erfolgreich seine Runden. Im Ruhestand entdeckte er das Schwimmen für sich, und war fast täglich im Waldbad anzutreffen. Zur Erholung brauchte er keine Reisen in die Ferne. Wanderungen sowie die Arbeit in seinem Garten waren sein Urlaubsparadies. BIRGIT LANG

Ministrant, Lektor, Gottesdienstleiter

„Er war ein Goldstück“