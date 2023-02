Melanie Aufleger wird Rektorin der Realschule Taufkirchen

Von: Alexandra Anderka

Mit Freude, aber auch Respekt blickt Melanie Aufleger ihrer neuen Aufgabe als Leiterin der Realschule Taufkirchen entgegen. © Alexandra Anderka

Melanie Aufleger wird die neue Leiterin der Realschule Taufkirchen. Sie hat die Schule schon als Referendarin kennengelernt und freut sich über die intakte Schulfamilie.

Taufkirchen – Authentisch, unprätentiös und voller Energie: So wirkt Melanie Aufleger im Gespräch mit der Heimatzeitung. Ab 18. Februar ist sie die neue Schulleiterin der Realschule Taufkirchen und beerbt damit Josef Hanslmaier, der zum Halbjahr in Pension gehen wird.

Immer wieder klopft es an der Tür: Egal, ob Kollegen, Schüler oder die Reinigungskraft – sie hat für alle ein offenes Ohr. Seit einem halben Jahr ist sie an der Schule Konrektorin und mit vielen Aufgaben betraut. „Ich habe mich auf die Stelle von Judith Heugel, die ja jetzt die Herzog-Tassilo-Realschule in Erding leitet, beworben, weil ich die Schule in so guter Erinnerung hatte“, erzählt die 48-Jährige.

Denn als Referendarin vor über 20 Jahren war sie schon einmal an der Taufkirchener Schule. Bereits damals sei der Ort von Respekt und Leistungsbereitschaft geprägt gewesen, das habe sich bis heute durchgezogen.

Aufleger, die in Landshut geboren ist und mit ihrem Mann dort wieder lebt, sammelte Erfahrungen an verschiedenen Stationen. So war sie an der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding, in Rottenburg an der Laber und zuletzt sechs Jahre als Konrektorin in Eching tätig.

Auch ins Kultusministerium wurde sie 2010 abgeordnet, „eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich habe mich dort weiterentwickelt und die andere Seite kennengelernt.“ Letztlich habe sie aber doch die Schüler vermisst und sei deshalb wieder gerne in den Schulalltag zurückgekehrt.

Aufleger habe erst im September 2022 erfahren, dass ihr Chef so bald in Pension gehen wird. „Da hab’ ich mir ein Herz gefasst und mich auf die Stelle beworben“, erzählt die 48-Jährige. Sie habe nicht mit einer Zusage gerechnet und sich deshalb „riesig gefreut, dass es geklappt hat“.

Am 11. Januar hat Josef Hanslmaier dann das Kollegium informiert. „Ich war so aufgeregt. Das ist so was Tolles und Neues für mich, ich habe gar nicht realisiert, wie die Kollegen reagiert haben“, gesteht sie lachend. Im Nachhinein seien aber viele auf sie zugekommen und hätten ihr gratuliert. Bald ist sie nun die „letzte Entscheidungsinstanz“ für 750 Schüler und 55 Lehrer. Davor habe sie Respekt, sie traue sich diese Aufgabe aber auch zu – nicht zuletzt, „weil mir Josef Hanslmaier so viel an die Hand gibt und mich überall einarbeiten möchte“.

Alles umkrempeln möchte sie vorerst nicht, denn: „Es ist schon ein rieser Kraftakt, all das Gute hier zu erhalten.“ Doch sie sei offen für Neues. Stillstand sei ihr ein Greuel. Die Konrektorin freut sich über die intakte Schulfamilie. Veranstaltungen wie der Weihnachtsbasar oder das Musical seien Belege dafür. Ebenso die kontinuierlich guten Abschlüsse.

Zudem gefalle ihr der ländliche Charakter der Schule. „Ich freue mich einfach, wenn ich im Treppenhaus und auf der Straße gegrüßt werde“, sagt Aufleger. Als „super Paket“ bezeichnet sie ihre Schule. Insgesamt ist sie der Meinung, dass die Realschule im bayerischen Bildungssystem ein „wichtiges Standbein“ bleiben wird. Denn nach der Mittleren Reife stünden den Schülern alle Wege offen, ob nun Ausbildung oder der Weg zum Abitur über die FOS/BOS.

Schon als Kind wollte Aufleger Lehrerin werden. In der siebten Klasse am Gymnasium habe sie den Fünftklässlern Nachhilfe in Mathe gegeben. Ihre Schwester sei auf der Realschule gewesen. Sie habe damals beobachtet: „Die machen das gar nicht schlecht.“ So fiel ihre Wahl auf diesen Schultyp.

Auch Sport ist seit der Kindheit ihr Steckenpferd. In der Jugend habe sie Leistungssport betrieben, heute hält sie sich mit Laufen, Volleyball, Krafttraining, Schwimmen und Skifahren fit. Auch im Sportunterricht mache sie mit ihren „Mädels“ aktiv mit.

Auflegers zweites großes Hobby ist das Reisen. Als Jugendliche ist sie mit dem Rucksack alleine durch Argentinien und Costa Rica getourt. Nun erkundet sie mit ihrem Mann die Welt. Alle Kontinente hat sie bereits besucht, ein Lieblingsort sei Hawaii. Auf ihren vielen Fernreisen sammle sie die „Kraft und Energie“ für all ihre Herausforderungen.