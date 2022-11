„Ein Leuchtturm sozialer Arbeit“: Die Giglberger feiern 20-Jähriges

Von: Birgit Lang

Teilen

Eine große Gemeinschaft: Zusammen mit Bewohnern, Freunden, Bekannten und Ehrengästen wurde im Gebensbacher Vereinsheim gefeiert. © Birgit Lang

Vor 20 Jahren haben Josef und Rosmarie Liebl in Giglberg ihre Wohngemeinschaft für behinderte Menschen gegründet - anfangs mit elf Bewohner, heute sind es 30.

Gebensbach – Es war ein Wagnis, dessen Erfolg keiner abschätzen konnte. Vor 20 Jahren machten sich Josef und Rosmarie Liebl selbstständig und eröffneten eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung auf ihrem Bauernhof in Giglberg bei Gebensbach. Mittlerweile hat die nächste Generation übernommen: Die Söhne Markus und Wolfgang sind Geschäftsführer.

Josef Liebl erinnerte bei der Feier im Vereinsheim an die zurückliegenden zwei Jahrzehnte und dankte allen Menschen, die sie seither begleitet und unterstützt haben, damit aus einer Idee etwas Besonderes entstehen konnte und überlebt habe, „was uns nicht jeder zugetraut hatte: Leben auf dem Land mit Integration in die Gesellschaft – Wohngemeinschaft am Giglberg“.

Im Eröffnungsjahr konnte die Familie Liebl elf Wohnplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung stellen. Der Grundgedanke war, dass „Menschen mit geistiger Behinderung ein Leben auf dem Land führen können, bei dem sie mit Natur und Tieren in Verbindung stehen und andererseits durch Teilhabe an der Dorfgemeinschaft in Gebensbach Integration erfahren“.

Auf dem Bauernhof befinden sich heute Hasen, Hühner, Pferde, Ziegen, Schafe, Lamas und Alpakas, um die sich die Bewohner kümmern können, um so Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Jeder kann auch eigene Haustiere halten. Durch die Mitarbeiter werden die Bewohner bei der Versorgung der Tiere unterstützt.

Die Familie Liebl: die Gründer Rosmarie und Josef Liebl (vorne) mit (hinten v. l.) Sohn Josef jun. und Frau Kristina, Sohn Wolfgang mit Frau Cilly und Sohn Markus mit Frau Hanni. © Birgit Lang

Dadurch kämen sie täglich mit dem „Normalisierungsprinzip“ in Berührung, denn durch qualifiziertes Fachpersonal werde den Menschen mit Behinderung ermöglicht, ein nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten „normales“ Leben zu führen.

Während der Woche besuchen sie verschiedene Werkstätten in Algasing, Erding, Vilsbiburg, Burgharting und Höhenberg. Und daheim, in der Wohngemeinschaft, würden sich die Bewohner an den täglichen Arbeiten wie kochen, waschen, bügeln, aber auch Wohnraum- und Freizeitgestaltung beteiligen.

Bereits nach kurzer Zeit habe dieses Konzept der Wohngemeinschaft am Giglberg „Leben auf dem Land – Integration in die Gesellschaft“ großen Zuspruch auch weit über die Regierungsbezirksgrenze von Niederbayern gefunden. Der Bedarf nach weiteren Wohnplätzen stieg, und so wurde das bestehende Wohnhaus umgestaltet und 2006 ein neues Gebäude errichtet, im Januar 2007 in Betrieb genommen. 2010 wurde in Velden eine weitere Wohngruppe eröffnet.

Aus der kleinen Idee, Menschen mit Behinderung eine Heimat auf dem Bauernhof zu geben, wuchs eine komplexe, mit großer pädagogischer Fachlichkeit geführte Einrichtung, die in dieser Form einmalig ist.

Mittlerweile ist Giglberg ein Lebensort für 30 betreute Menschen mit neun Bewohnern in der Außenwohngruppe in Velden und drei ambulant betreuten Menschen sowie ein Arbeitgeber für 40 Mitarbeiter geworden.

Voll des Lobes waren die Ehrengäste. „Ein Leben auf dem Land – in ruhiger, beschaulicher Umgebung, eingebunden in den Jahresablauf – das ist für die Bewohner sicherlich ein ganz besonderes Highlight“, sagte Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl. Das sei die ideale Wohnform, klein, gut überschaubar – und liege auf der Anhöhe, die die beiden Regierungsbezirke faktisch trenne. Aber die Giglberger würden auch zu Taufkirchen gehören, weil sie am Vereinsleben der Gemeinde bestens eingebunden seien. So übernahm auch der Trachtenverein Gebensbach die Bewirtung.

„So wie Ober- und Niederbayern in der Zusammenarbeit bei der Wohngemeinschaft am Giglberg keine Bezirksgrenzen kennen, so verkörpert die gesamte Familie Liebl mit ihrer herzlichen und leidenschaftlichen Art, wie Grenzen im Zusammenleben von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung beseitigt werden können“, erklärte MdB Florian Oßner. Die „Giglberger“ seien „ein starker Leuchtturm sozialer Arbeit in unserer Heimat“.

Veldens Vize-Bürgermeister Josef Tafelmeier bezeichnete es als Glücksfall, dass Rosemarie und Josef Liebl vor gut 25 Jahren ihre Berufung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung gefunden hätten. „Sie haben es geschafft mit ihrer Familie, mit großem Mut, Energie, Tatkraft und mit ganz viel sozialer Kompetenz.“