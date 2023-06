Ein neuer Hausarzt für Taufkirchen

Von: Birgit Lang

Teilen

Das Praxis-Team (v. l.): Melanie Müller, Dr. Sabine Weidner, Johanna Rohrmüller, Dr. Lukas Zimmerhackl und Katrin Allwang. © Birgit Lang

Dr. Lukas Zimmerhackl folgt auf Dr. Hans Regensburger (68). Der 30-jährige Mediziner ist wegen der Liebe aufs Land gezogen.

Taufkirchen – Die Suche nach Nachfolgern für die bestehenden Hausarztpraxen in Taufkirchen und im Holzland schien lange Zeit schier aussichtslos. Der erste Hoffnungsschimmer war die Neugründung der Praxis von Dr. Sebastian Hartmann, der ins geplante Ärztehaus an der Gutswiese ziehen will. Nun gibt es einen weiteren Neuzugang: Dr. Hans Regensburger kann im Alter von 68 Jahren endlich auch mit gutem Gewissen in Ruhestand gehen. Mit Dr. Lukas Zimmerhackl hat er einen Arzt gefunden, der am 1. Juli an seiner Stelle in die Gemeinschaftspraxis mit Dr. Sabine Weidner einsteigen wird.

Das tat auch dringend Not, denn den sechs Hausarztpraxen stehen rund 11 000 Einwohner in Taufkirchen und weitere gut 5000 Einwohner im Holzland gegenüber. Und vier der Mediziner sind schon über 65 Jahre alt.

Beruflich hat Dr. Zimmerhackl nach der Schulzeit und dem Studium in München am Klinikum Rechts der Isar gute zwei Jahre in der Klinik in Dorfen gearbeitet und währenddessen noch die Ausbildung zum Notfallmediziner absolviert. Weitere zwei Jahre hat er in der Hausarztpraxis Dr. Fütterer in St. Wolfgang mitgewirkt, erfuhr sechs Monate in der Kinderarztpraxis Dr. Westphal in Taufkirchen Wesentliches über Krankheitsbilder im Kindesalter. Zuletzt lernte er bei seinem Vater in der Hausarztpraxis Dr. Zimmerhackl in München den direkten Vergleich zwischen Hausarzt in der Großstadt und Hausarzt auf dem Land kennen.

Warum er sich entschieden hat, Hausarzt zu werden, habe familiäre Gründe, erzählt der 30-Jährige. „Ich habe meinen Vater schon immer als Vorbild gehabt. Da dieser auch Hausarzt ist und ich somit viele Einblicke in seinen Alltag hatte, wusste ich, dass das auch das Richtige für mich ist“, erklärt er. „Außerdem möchte ich möglichst vollumfänglich helfen können und nicht auf eine Fachrichtung beschränkt sein.“

Bei Dr. Fütterer konnte er dann lernen, was es bedeutet, Hausarzt auf dem Land zu sein und wie wichtig man für die ländliche Bevölkerung als Arzt ist. „Außerdem sehe ich mich als Familienmediziner und möchte möglichst alle Generationen in schwierigen Lebenssituationen unterstützen. Das ist wohl als Hausarzt am besten umsetzbar.“

Ursprünglich wollte der junge Mediziner die Praxis seines Vaters in München übernehmen. Aber erstens ist der Bedarf an Ärzten auf dem Land dafür zu groß und zweitens hat er mittlerweile seine Familie mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter im nahe gelegenen Buchbach gegründet. „Ich möchte heimatnah praktizieren“, sagt er. Denn für die Liebe zog er ursprünglich aus der Großstadt aufs Land: „Dort werden wir auch bleiben.“

Als der gebürtige Münchner im Dorfener Anzeiger einen Bericht über den Ärztemangel und die Schließung des MVZ in Taufkirchen las, stand für den jungen Allgemeinmediziner fest, dass er sich dort niederlassen will. Also suchte er die Taufkirchener Hausärzte auf und lernte so Dr. Regensburger und Dr. Weidner besser kennen. „Zwischen uns hat einfach die Chemie gestimmt.“

An dieser Praxis habe ihn die Arbeitsweise als typischer Hausarzt für mehrere Generationen inklusive der Altenheim- und Hausbesuchstätigkeit sowie das mehr als freundliche Personal in der Praxis letztendlich überzeugt.

Zusammen mit Dr. Weidner wird er ab 1. Juli die Praxis als Gemeinschaftspraxis fortführen. Vieles wird beim Alten bleiben, aber auch einige Änderungen wird es geben. Die wohl wichtigste Neuerung wird sein, dass es in Zukunft einen Kompromiss aus Terminsprechstunde und offener Sprechstunde beziehungsweise Notfallsprechstunde gibt. „Dies wird sicher für Mitarbeiter und Patienten eine Herausforderung, bringt aber einige Vorteile mit sich“, betont der 30-Jährige und erklärt: „Wir Ärzte und die Mitarbeiterinnen haben damit einen weitestgehend strukturierten Arbeitstag, und die Patienten können ihr Anliegen in einem für sie angemessenen Zeitraum zum Ausdruck zu bringen.“

Dazu werden in Zukunft von Montag bis Mittwoch von 8 bis 10.30 Uhr Termine vergeben und von 10.30 bis neuerdings 12 Uhr eine offene Notfallsprechstunde zur Verfügung stehen. Auch freitags wird es von 8 bis 11.30 Uhr Termine geben und von 11.30 bis 13 Uhr eine Notfallsprechstunde. Die übrigen Öffnungszeiten sollen vorerst unverändert fortgeführt werden.

Dr. Hans Regensburger geht nach 35 Jahren Tätigkeit als Hausarzt in Ruhestand. Ganz will er sich aber noch nicht ins Privatleben zurückziehen. Er will auf rein privatärztlicher Basis eine homöopathische Arztpraxis in Haus 7, Gemeinde Dorfen, weiterführen. Erreichbar ist er dann unter Tel. (0 80 84) 23 20.