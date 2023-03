„Ein Umbruch, aber kein Bruch“

CSU Taufkirchen

Von Alexandra Anderka schließen

Es gab einen Stabwechsel beim CSU-Ortsverband Taufkirchen: Stefan Haberl ist neuer Vorsitzender, er folgt auf Christoph Puschmann.

Taufkirchen – Zu einem Stabwechsel ist es beim CSU-Ortsverband Taufkirchen gekommen, nachdem gleich drei Mitglieder in der Führungsspitze ihre Ämter zur Verfügung gestellt hatten. Neuer Vorsitzender ist Stefan Haberl.

Dr. Christoph Puschmann gab nach 14 Jahren seinen Ortsvorsitz ab. „Freiwillig, bevor ich rausgeschmissen werde“, spaßte der 44-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung, um im Anschluss die wahren Gründe zu liefern. „Ich war mehr als ein Vierteljahrhundert im Vorstand tätig, zuerst als Pressesprecher, dann als stellvertretetender Vorsitzender und schließlich als Ortsvorsitzender. Da darf man dann auch schon mal im Alter von 44 Jahren aufhören.“

Ein weiterer und der ausschlaggebende Grund sei aber die Mehrbelastung in seinem Beruf. Puschmann führt eine Zahnarztpraxis in Taufkirchen. „Auch bei uns macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Ich stehe um sieben Uhr in der Praxis und bereite alles vor, damit ich um acht Uhr den ersten Patienten behandeln kann.“ Zudem habe er eine Frau und zwei Kinder im Grundschulalter, deshalb müsse er seine Kräfte einteilen. Von der Bildfläche verschwinden werde er freilich nicht, schließlich sei er Zweiter Bürgermeister und habe noch weitere Ehrenämter inne.

Sein Nachfolger ist sein bisheriger Stellvertreter und zugleich Taufkirchens Bürgermeister. Stefan Haberl ist in der Generalversammlung im Restaurant La Barca im Wasserschloss von allen stimmberechtigten Mitgliedern der insgesamt 50 Anwesenden gewählt wurde. „Das war einen riesengroße Freude für mich“, dankte Haberl. „Einen besseren Start kann ein Ortsvorsitzender nicht haben“, freute sich auch Puschmann und betonte: „Wir haben einen harmonischen und reibungslosen Stabwechsel vollzogen. Es gibt keinen Skandal im Hintergrund und kein böses Blut.“ Er versicherte, dass er sein Amt immer gern ausgeführt habe. Es mache ihn stolz, dass er als junger Vorsitzender stets das Vertrauen des 149 Mitglieder starken Vereins genossen habe, dessen Durchschnittsalter immerhin bei 61,5 Jahren liege.

Kreisvorsitzender und Landrat Martin Bayerstorfer, der die Wahl vollzog, lobte Puschmann. Er habe stets Begeisterung und Herzblut mitgebracht. Dieser wiederum versicherte, dass es nur im Team funktioniere. Darauf baue auch Haberl, der sich drei Leitmotive vorgenommen hat: „Bewahren, behalten und begeistern“. Gerade das Letztere liege ihm am Herzen: „Ich möchte wieder mehr junge Leute für die Politik gewinnen.“ Aufgrund der Schnittmenge, die sich mit seinem Bürgermeisteramt ergebe, rechnet der 39-Jährige nicht mit einer Flut an mehr Terminen.

Aus dem CSU-Team sind außerdem ausgeschieden: die stellvertretenden Ortsvorsitzenden Anneliese Mayer und Franz Hofstätter, beide aus Altersgründen. Auf sie folgen Thomas Unterreitmaier, Anton Rosenberger und Nicole Schmittner. Auch Schriftführerin Gabi Loicht stellte ihr Amt als Schriftführerin aus beruflichen Gründen zur Verfügung, das übernimmt nun Elke Friedrich. Die Beisitzer Patrizia Maier und Johann Huber haben sich nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen.

Es habe einen „Umbruch, aber keinen Bruch“ im Vorstand gegeben, sagte Puschmann.

Die neue CSU-Führung

Vorsitzender: Stefan Haberl, Stellvertreter: Thomas Unterreitmaier, Anton Rosenberger, Nicole Schmittner, Kassier: Andreas Schäffner, Schriftführerin: Elke Friedrich, Digitalbeauftragter: Tobias Karbaumer, Beisitzer: Verena Arendt, Christian Murla, Alfred Scheb, Nikolaus Kronseder, Ingrid Kratzer, Burghard Bonarius, Johannes Mayr und Peter Murla.