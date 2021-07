Das Corona-Schuljahr, aber jetzt sind die Realschul-Absolventen gut aufs Leben vorbereitet

Realschule Taufkirchen

Während Corona war von den Schülern viel Eigeninitiative und Eigenständigkeit gefordert. Das war hart, hilft aber vielleicht auf dem weiteren Lebensweg. Diesen Gedanken äußerte Bürgermeister Haberl bei der Abschlussfeier der Realschule Taufkirchen.

Taufkirchen – Viel Eigeninitiative wurde den 137 Abschlussschülern der Realschule Taufkirchen in ihrem letzten Jahr abverlangt. Viel Eigenständigkeit, auch für den weiteren Werdegang, haben sie dafür gewonnen. Was neben den Lerninhalten stets eines der höchsten Ziele der schulischen Ausbildung sein soll, hat das zweite Coronajahr, mit stark eingeschränkten Unterrichtsmöglichkeiten, gefördert.

So gratulierte Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl einem Jahrgang, bei dem diese Zielsetzung, „das Leben selbstständig zu meistern“, ungefragt stärker geprüft wurde als „wahrscheinlich bei allen Schülergenerationen davor“. Die Abschlussfeier in der Realschulturnhalle wurde in zwei Veranstaltungen aufgeteilt. Zunächst wurden die Klassen a und c im Beisein der Eltern verabschiedet, im zweiten Durchgang die Klassen b, d und e.

Die Freude und Erleichterung aller ihrer Mitschüler fassten die Schülersprecher Leonardo Daller und Jonas Wittmann in Worte. Daller scherzte über das „gar nicht so schlechte Homeschooling: Kurz vor acht aufstehen, anmelden und weiterschlafen“. Tatsächlich aber war es für die meisten ein Marathon an „Schinderei, Lernen, Pauken, Tests und Klassenarbeiten“, die sie nun endlich hinter sich gebracht hätten.

Dass eben nicht zurückgeschaltet, sondern im Gegenteil, mit großem Eifer „trainiert“ wurde, um mit Erfolg am „Wettkampf“ teilzunehmen, wie es Schulleiter Josef Hanslmaier mit einem Olympia-Vergleich formulierte, zeigten die Ergebnisse: 22 Jugendlichen wurde eine besondere „Siegerehrung“ aufgrund ihrer Abschlussnote von 1,5 und besser zuteil. Die Besten der Besten erreichten eine glatte Eins: Eva Maria Hermannskirchner und Anton Ludwig Jell.

Die 16-jährige Taufkirchnerin wird wie 40 Prozent ihrer ehemaligen Mitschüler eine FOS besuchen und sich in Landshut in der Fachrichtung Gesundheit weiterbilden. Das Lernen unter Coronabedingungen nutzte sie zu ihrem Vorteil, die Prüfungen empfand sie als „überraschend einfach“. Einen Ausbildungsvertrag bei BMW in Landshut hat Anton Jell aus Niederstraubing in der Tasche und setzt damit seine Leidenschaft für Mathematik und Naturwissenschaften ins Berufsleben um. Auch für ihn war die geforderte Selbstständigkeit bei der Prüfungsvorbereitung keine Erschwernis.

Zahlen, Sport und Sprachen gleichermaßen lagen Gabriela Posch. Derart vielseitig begabt erzielte die Moosenerin mit einer 1,08 das zweitbeste Ergebnis und wird nun den Zweig Internationale Wirtschaft auf der Fachoberschule Erding belegen. Ihre Nachbarin Eva Marie Schmidbauer aus Blainöd tat es ihr mit einer 1,08 gleich und begeisterte sich vor allem für die Fächer Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und Mathe, mit denen sie ebenfalls an der FOS in Internationaler Wirtschaft weiterbildet. „Wir mussten uns schon viel selber beibringen“, blickte sie auf ihr letztes Schuljahr zurück.

Knapp hinter den beiden, mit einer 1,09, lieferte Lisa Katharina Hellinger das drittbeste Abschlusszeugnis ab. Nachdem sie in Französisch und Mathe brillierte, schlägt die Steinkirchenerin nun einen anderen Weg ein. Sie belegt den Zweig Sozialwesen und möchte danach im Bereich Erziehung oder Pädagogik arbeiten.

Grußworte kamen auch von der stellvertretenden Schulleiterin Judith Heugel, von Landrat Martin Bayerstorfer per Video und von der Elternbeiratsvorsitzenden Gabi Föstl. Sie ermunterte die Jugendlichen, nun ihren ganz eigenen, persönlichen Weg zu gehen, auch wenn dieser Umwege bedeute. Für die Zukunft wünschte sie den Absolventen den Mut, sich einzumischen, dadurch Dinge zu verändern und sich selbst zu verändern.

Ebenso sah Schulleiter Hanslmaier auf die vor seinen Ex-Schülern liegende Zukunft, in der das bewiesene Durchhaltevermögen und die Zielstrebigkeit Beitrag zu weiteren Herausforderungen im Beruflichen und Privaten sein soll. Ohne die Möglichkeit, einen Abschlussgottesdienst abzuhalten, spendeten der katholische Diakon Peter Winkler und der evangelische Pfarrer Edson Schumacher einen Segen.

FABIAN HOLZNER