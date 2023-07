Das BRK eröffnet eine Tagespflege in Taufkirchen

Von: Timo Aichele

Vorfreude auf den Atriumbau: BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner (M.) mit Martin Sperr und Oliver Griesenbrock, zwei von drei Geschäftsführern des Bauträgers Sperr & Zellner. © timo Aichele

Mitte 2024 will das BRK seine erste Tagespflege im Landkreis starten - mit 21 Plätzen in Taufkirchen. Die Caritas bietet im gleichen Haus Betreutes Wohnen an.

Taufkirchen – Altersgerechtes Wohnen und Pflege sind große Herausforderungen unserer Zeit. Mit einem Bauprojekt in Taufkirchen wird dieser Bedarf angesprochen. In den Ersatzneubau für die frühere Sparkasse im Ortszentrum zieht das BRK mit seiner ersten Tagespflege im Landkreis ein. Die restlichen 26 Wohnungen sind für Betreutes Wohnen unter Federführung der Caritas reserviert. Die Inbetriebnahme soll Mitte 2024 sein.

„Die Pflege ist eine große Zukunftsaufgabe. Wir wollen da selbstverständlich weiter investieren“, erklärt BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner bei einem Pressetermin am Montagnachmittag im Rohbau in Taufkirchen. „Wir hatten sehr viele Projekte bei uns im Kreisverband. Jetzt müssen wir uns auf eines konzentrieren“, sagt Lindner, der seit einem Jahr im Amt ist.

2021 hatte das BRK noch Pläne für Dorfen: ein großes Haus der Gesundheit mit Tagespflege und inklusivem Café. Wegen Verzögerungen an dem dortigen Bau am Wesner Tor und dem Geschäftsführer-Wechsel von Gisela van der Heijden auf Lindner erfolgte hier ein Schwenk hin zu der Tagespflege mit 21 Plätzen in Taufkirchen.

Das Marienstift biete in Dorfen ja bereits eine Tagespflege an, begründet Lindner die neue Standortwahl. Zusätzlich plant dort auch der private Pflegedienst Penzkofer eine solche Einrichtung.

Bisher gibt es im Landkreis drei Tagespflegen: am Marienstift, im Fischer’s Seniorenzentrum in Erding, beim Pflegestern in Finsing. Penzkofer in Dorfen und und BRK in Taufkirchen sind dann Nummer 4 und 5. „Eine weitere Tagespflege planen wir im südöstlichen Landkreis. Dieser Bereich ist aber eher unterversorgt“, sagt Lindner – wo genau, verrät er allerdings noch nicht.

Die Leitung des Betreuten Wohnens in Taufkirchen wird bei der Caritas liegen. Die Eigner oder Mieter der 26 barrierefreien Wohnungen können selbstbestimmt leben und bei Bedarf Leistungen hinzubuchen.

In dem Haus am Attinger Weg in Taufkirchen werden zwei getrennte Einrichtungen betrieben. „Alles, was irgendwie gemeinsam geht, werden wir gemeinsam machen“, meint Lindner. Dem seien aber alleine schon wegen der Finanzierung aus der Pflegekasse enge Grenzen gesetzt. Die Tagespflege wird auf knapp 270 Quadratmetern Fläche im Erdgeschoss auch eine eigene Küche haben. Wenn im Betreuten Wohnen jemand eine Verpflegung braucht, werde das wohl von einem anderen Dienst angeliefert werden, erzählt Lindner. Die Caritas hat für ihre Aktivitäten auch ein Büro und einen Gemeinschaftsraum zur Verfügung.

Die Senioren werden in der Tagespflege zwischen 8 und 16.30 Uhr betreut. Frühstück, Mittagessen, Ruhezeiten, Aktivitäten wie Ausflüge oder Basteln werden, je nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten, auf dem Programm stehen. Der Personalschlüssel sehe für 21 Gäste 4,5 Vollzeitstellen vor, erläutert Sybille Müller, die Leiterin des Bereichs Pflege und Senioren beim BRK-Kreisverband. „Ehrenamtliche sind da auch immer gerne gesehen“, sagt sie.

Die Gebühren stehen noch nicht fest. „Das hängt von den Pflegesatzverhandlungen ab“, sagt Müller. Jedes Haus müsse eigene Konditionen aushandeln. Bei Pflegegrad 2 sind es in der Tagespflege des Marienstifts Dorfen zum Beispiel 68,75 Euro pro Tag bei einem Pflegekassenanteil von 689 Euro im Monat.

Zwei Drittel der Wohnungen seien bereits verkauft, berichtet Martin Sperr, Geschäftsführer von Sperr & Zellner, über das Projekt des Dorfener Unternehmens. Etwa die Hälfe der Interessenten hätten eines der Apartments zwischen 40 und 90 Quadratmeter (der Großteil um die 50 m2) für den Eigenbedarf erworben. „Das sind öfter ältere Damen, deren Partner verstorben ist“, erzählt Geschäftsführer Jürgen Zellner. Die Miete werde etwa bei 16 Euro pro Quadratmeter liegen, berichtet Sperr.

Ihnen wird ein Atriumbau mit nutzbarem Innenhof geboten, einige Wohnungen haben einen Balkon. An den 17 Tiefgaragenplätzen können Wallboxen für E-Autos installiert werden.