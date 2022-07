Das Ende einer Taufkirchener Institution

Von: Birgit Lang

Das Traditionsgeschäft Eisen Liebl in Taufkirchen schließt. Zu dieser Entscheidung sagt der Inhaber: „Es ist zu viel zusammengekommen.“

Taufkirchen – „Da Eisn Liabe hat ois“, lautete der Leitspruch. Doch die Tage sind gezählt, dann schließt auch eines der letzten Traditionsgeschäfte mitten in Taufkirchen: der Eisen Liebl. Schweren Herzens geben Geschäftsinhaber Richard Heilmayer und seine Partnerin Angelika Paul das Ende bekannt. Es sei einfach zu viel zusammengekommen, erklärt der 57-jährige Hubensteiner.

Fritz Liebl hatte das 1868 gegründete Familienunternehmen von seinen Eltern übernommen und dort auch nach der Übergabe an Heilmayer im Januar 2017 fast bis zu seinem Tod im Dezember 2018 mitgearbeitet. Heilmayer hatte bei ihm schon 1980 seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolviert und danach 42 Jahre lang im Geschäft gearbeitet – „mein ganzes Leben lang“, sagt er und fügt an: „Es hat sich viel getan in der Zeit, vor allem aber in den letzten Jahren in dieser Branche.“

„Wir hatten den wunderbaren Vorteil, dass wir in Taufkirchen viele Stammkunden haben, private sowie die ortsansässigen Betriebe, viele Handwerker und auch die Gemeinde, die es geschätzt haben, bei uns und ohne weite Wege einkaufen zu können.“ Ganz deutlich habe man das in Corona-Zeiten gespürt, in denen der Verkauf angestiegen sei. Der Betrieb wurde in dieser Zeit extra auf Lieferservice umgestellt.

Der Eisen Liebl war eine Institution: das Einkaufserlebnis, die Beratung und der Ratsch früher mit Liebl, später mit Heilmayer und Paul, war für die Kundschaft wichtig und einmalig. Außerdem hatte das Fachgeschäft immer ein riesiges Sortiment. Hier konnte man jede Schraube und Mutter noch einzeln kaufen. Von Beschlägen, Garten- und Elektrogeräten, Werkzeugen, Nieten, Messern, Schaufeln und Zubehör, von der 3er Mutter bis zum Kompressor oder der zwölf Meter langen, ausziehbaren Leiter wurde alles geführt. Zudem gabe es Spielwaren, Pfannen, Töpfe, jegliches Zubehör, ja sogar noch Backbretter, einfach alles, was man braucht, vom Ausstecher bis zur Zitronenpresse, sogar Grablichter. Was nicht da war, wurde bestellt.

Der Schärfdienst war auch sehr gefragt bei den Handwerkern. Dennoch hat sich die Situation sehr verändert, und es gibt mehrere Gründe für das Ende. Zum einen lagen die Vorstellungen über die Weiterführung des Pachtvertrags weit auseinander.

Zum anderen sind die äußeren Bedingungen zur Erhaltung eines solchen Geschäftes immer schwieriger geworden. „Es sind teilweise 50 Prozent Teuerungszuschlag. Jeder Zweite überlegt, ob er Altes länger verwendet oder wieder herrichtet. Das zeichnet sich dieses Jahr ganz deutlich ab.“ Eisenwaren- und Haushaltsgeschäfte würden sich nur noch tragen, wenn sie eigentümergeführt seien, erklärt der 57-Jährige.

„Wir hätten gerne weitergemacht, aber es ist zu viel zusammengekommen. Für uns war es letztlich eine Wirtschaftlichkeitsfrage, die uns zum Aufhören bewogen hat“, so Heilmayer. Von den vielen Stunden, die er seit 42 Jahren im Laden steht, auch immer am Samstagvormittag, spricht er gar nicht. „Uns hat es immer Spaß gemacht, jeden Tag in die Arbeit zu gehen. Wir waren sehr gerne für unsere Kunden da, weil wir auch so viel von ihnen zurückbekommen haben.“

Auch für Paul ist es nicht leicht, das Fachgeschäft aufzugeben. Sie hat vor fünfeinhalb Jahren in die reine Männerwirtschaft wieder weiblichen Charme reingebracht. Sie hat sich mit Leidenschaft in der Haushalts- und Geschirrabteilung eingebracht. Seit sie ins Geschäft eingestiegen ist, präsentierte sich der Laden auch von außen her bunter und regte mehr Frauen an, hier einzukaufen.

Auch sie betont: „Die Kunden haben uns so unterstützt. Das war echt super. Sie aufzugeben, das verursacht mir schlimme Bauchschmerzen.“ Für die gelernte Krankenschwester sei es eine „wunderbare Zeit“ gewesen. „Ich wurde total nett aufgenommen von den Kunden. Sie hatten Geduld, wenn ich mich anfangs nicht gleich so gut ausgekannt habe. Ich werde sie sehr vermissen. Für mich war es ein schmerzhafter Prozess, erkennen zu müssen, dass wir aufhören müssen.“

Jetzt schließt der Eisen Liebl nach dem Räumungsverkauf. Auch für das Zentrum und die Gemeinde ist es ein schwerer Schlag, das beliebte Fachgeschäft zu verlieren. In den vergangenen Jahren haben schon einige Traditionsgeschäfte aufgeben müssen. Die Ortsmitte zu beleben, wird damit nicht leichter. Der Abverkauf läuft bereits, auf das Sortiment gibt es 20 Prozent. Heilmayer und Paul würden sich freuen, wenn alle kommen und ihren Laden leerkaufen würden. Dann heißt es nur noch: „Da Eisn Liabe hat ois… g’hobt“.