Kreisjugendring hat wieder eine Spitze

Von: Lea Warmedinger

Keine Schwierigkeiten soll es laut Landrat Bayerstorfer (hinten l.) künftig geben. © Lea Warmedinger

In der Vollversammlung wurde endlich eine neue Vorsitzende gewählt: Sabine Wendt übernimmt das Ruder. Der im Oktober mit dem Landkreis geschlossene Grundlagenvertrag bringt Zuversicht.

Taufkirchen – Die Wellen schlugen jüngst hoch zwischen Kreisjugendring (KJR) und Landkreis Erding. Es ging um die Gewährung von Zuschüssen und das Mitspracherecht der Jugendorganisation (wir berichteten). In der Herbstvollversammlung des KJR nun pries Landrat Martin Bayerstorfer den im Oktober geschlossenen Grundlagenvertrag als „gute Lösung“ für die künftige Zusammenarbeit. Zudem wählten die Mitglieder mit Sabine Wendt eine neue Vorsitzende.

Nach dem Streit zwischen dem Landkreis und dem KJR und über einjährigen Verhandlungen konnte der neue Grundlagenvertrag am 14. Oktober unterzeichnet werden. Ergebnis: Der KJR darf nun bei der Gewährung von Freizeit-Zuschüssen mitreden, aber die Mittel überweist der Landkreis.

„Wir freuen uns aufs nächste Jahr, wir werden prüfen, wie wir mit dem Grundlagenvertrag arbeiten können und freuen uns auf wieder bessere Zusammenarbeit mit dem Jugendamt durch Christian Numberger, der neu im Amt ist“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Andrea Jarmurskewitz.

„Mit mehreren konstruktiven Verhandlungsrunden haben wir den Grundlagenvertrag unterschriftsreif gemacht“, berichtete Jarmurskewitz. Die Anträge zu finanziellen Förderungen der Verbände sollen ab sofort digitalisiert werden. „Die Antragsformulare gehen an das Landratsamt. Das kann diese dann einsehen und mitbearbeiten“, erklärte sie. „Wir als KJR leiten unsere Stellungnahme dann auch ans Landratsamt weiter.“

Der Landrat bedankte sich beim KJR dafür, nach mehreren Gesprächen und Diskussionsrunden eine gute Lösung gefunden zu haben. „Wir haben mit dem Grundlagenvertrag die Basis für die künftige Zusammenarbeit geschaffen, die das Ziel der Jugendarbeit ermöglicht und transparent darstellt, damit es künftig keine Schwierigkeiten gibt“, so Bayerstorfer. Es gebe unterschiedliche Positionen, aber zum Schluss habe man sich gut geeinigt.

Ihm sei bei den Fördermaßnahmen aufgefallen, dass die Themen Migration und Behinderte bisher ausgeklammert wurden. „Diese Bereiche sind mir sehr wichtig und selbstverständlich in der neuen Förderrichtlinie mit dabei.“ Zudem sei es angesichts der Situation in der Ukraine sein Anliegen, die internationalen Förderungen auszubauen und Auslandsmaßnahmen in den Fokus zu rücken. „Das ist ein wichtiger Beitrag in der Völkerverständigung und Friedenssicherung. Menschen, die sich kennen, schießen nicht aufeinander.“

Jarmurskewitz stellte die Jahresplanung vor. 2023 werde man sich in erster Linie auf die Suche nach einem neuen Geschäftsführer und einer Verwaltungsangestellten machen. Eine Kinder- und Jugendfreizeit in Werfenweng und eine Ferienbetreuung am Notzinger Weiher seien ebenfalls geplant. Anlässlich der Landtagswahlen werde es wieder U18-Wahlen mit Wahllokalen an drei Schulen und in der Geschäftsstelle sowie eine Veranstaltung mit Landtagskandidaten geben. Außerdem seien Sprachreisen für 2024 in Planung. „Der bisherige Anbieter ist in der Corona-Zeit pleite gegangen. Jetzt müssen wir jemanden mit pädagogischem Hintergrund finden“, sagte Jarmurskewitz.

Auch stehe im Juli der Umzug der Geschäftsstelle an. Der Landkreis stelle dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung. „Wir sind derzeit in der Langen Zeile sehr zentral“, so die 2. Vorsitzende. Sie hoffe, zentral bleiben zu können, damit die Geschäftsstelle mit Bus und Bahn gut erreichbar ist.

Da bei der vergangenen Vollversammlung im Frühjahr kein neuer Vorsitzender gefunden werden konnte, erfolgte nun eine Nachwahl für die restliche Amtszeit von eineinhalb Jahren. Sabine Wendt vom Verband evangelische Jugend und Werner Lauer von der Bayerischen Sportjugend kandidierten für das Amt. Wendt sei seit über zwei Jahren im Vorstand und habe dadurch viele Erfahrungen gesammelt. Lauer wolle mit seiner Erfahrung im Alter von 73 Jahren die Streitereien befrieden und den KJR im Anschluss in junge Hände abgeben.

Wendt erhielt 23 von 31 gültigen Stimmen. Zum Beisitzer wurde mit 30 Stimmen der alleinige Kandidat Nico Schmidt von der Jugendgemeinschaft Wartenberg gewählt. Wendt bedankte sich herzlich für die Zustimmung der Delegierten.

