Motorradclub Mjölnir spendet Auktionserlös an Behinderten-Werkstätte

Ein großes Herz haben die Mitglieder des Motorradclubs Mjölnir bewiesen. Bei ihrer Weihnachts-Versteigerung haben die Biker 5500 Euro erlöst und den Behinderten-Werkstätten zukommen lassen.

Landkreis –Ein großes Herz haben einmal mehr die Mitglieder des Motorradclubs (MC) Mjölnir bewiesen. Bei ihrer alljährlichen Versteigerung zur Weihnachtszeit haben die Biker 5500 Euro erlöst und den Behinderten-Werkstätten in Erding zukommen lassen.

Das Chapter Eastside des MC Mjölnir hatte zur Jahresabschlussfeier ins Vereinsheim nach Schweinshub (Gemeinde Taufkirchen) eingeladen. Viele Biker und Freunde aus benachbarten Clubs waren gekommen, um kräftig mitzubieten. Bei Auktionator Markus Meßner kam alles unter den Hammer, was ihm sein Kollege Walter Stadler reichte. Am Ende eines fröhlichen Abends waren 5500 Euro in der Kasse.

Motorradclub und Behinderten-Werkstätte kennen sich bereits

2017 war der Erlös krebskranken Kindern zugute gekommen, 2018 hatte das Präsidium das Kinderhaus Atemreich ausgewählt, in dem beatmeten Kindern, die eine Intensivbetreuung benötigen, die Möglichkeit gegeben wird, in einer familiären Wohnform ein Zuhause zu finden. „Heuer haben wir beschlossen, dass wir das Geld den Behinderten-Werkstätten in Erding spenden“, erzählte Wolfgang Schwab, der den Spendenscheck zusammen mit Clubmitglied Marcel Pohlplatz übergab. „Wir lassen auch unsere Drucke und unsere Stickereien hier machen, kennen uns also recht gut“, so Schwab.

Michi Fugmann, Gruppenleiter bei den Isar Sempt Werkstätten in Erding, freute sich sehr über den unerwarteten Geldsegen für die Einrichtung der Lebenshilfe. „Das ist eine super Sache. Wir sind absolut begeistert“, sagte er bei der Spendenübergabe. Gemeinsam mit Hermine Bauer, Johannes Romberger und Marco Perhammer nahm er freudestrahlend den Scheck entgegen.

Wolfgang Krzizok