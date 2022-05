Erinnerung als Wegweiser

Von: Michaele Heske

Bautafeln mit den Namen der Opfer, derer (v.l.): Martin Spuckti, Vorstandsvorsitzender kbo, Bürgermeister Stefan Haberl, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Franz Podechtl, Geschäftsführer kbo-Isar-Amper-Klinikum, Rudolf Dengler, Standortleiter kbo-Isar-Amper-Klinikum und Nora Will, stellvertretende Pflegedienstleiterin, gedachten. © Michaele Heske

Taufkirchen- Bis auf Weiteres stehen nun Banner zum Gedenken an die Euthanasieopfer vor dem Isar-Amper-Klinikum. Alle Opfer der NS-Diktatur werden dort namentlich erwähnt.

Vor dem Isar Amper-Klinikum stehen nun auf unbegrenzte Zeit große Banner – gleichermaßen Warnung als auch Wegweiser dafür, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Damals wie heute. „Aus der Vergangenheit lernen, um die Zukunft gestalten zu können, dieses Leitmotiv treffe gerade für ein psychiatrisches Krankenhaus zu, das in seiner über 100-jährigen Geschichte in die Morde und Verbrechen der NS-Diktatur verwickelt war“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei einer Gedenkfeier an die Euthanasieopfer.

Auch wenn am Standort Taufkirchen keine Menschen ermordet wurden, so wolle Mederer doch festhalten, dass 94 „Pfleglinge“ aus Taufkirchen, wie damals die Patienten genannt wurden, in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar deportiert und 68 von ihnen dort oder in der Tötungsanstalt Hartheim ermordet wurden. „Es ist ein Kapitel in der Geschichte des kbo-Klinikums, das lange Zeit verschwiegen und nicht aufgearbeitet wurde.“

Es seien Ärzte und Pflegekräfte der damaligen Anstalt gewesen, die diese Deportationen und Morde angeordnet und durchgeführt hätten. Die Täter wurden juristisch nur selten zur Rechenschaft gezogen. „Es dauerte lange, bis der Rechtsstaat hier energischer vorging und diese Morde als das bezeichnete und sühnte, was sie auch waren: Morde“, so Mederers deutliche Worte.

Der Termin für die Gedenkfeier, der 2. Mai, war eher zufällig gewählt gewesen – doch das Datum passte zum Anlass: Es war der Tag der Befreiung, an dem die US Army nach Dorfen kam, wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Vor allem sei es wichtig, die Namen zu nennen, denn diese seien unzertrennlich mit den Menschen verbunden, ein Teil ihrer Identität, so Nora Will, stellvertretende Pflegedienstleiterin des Isar-Amper-Klinikums. Bewusst hätten die Organisatoren diesen öffentlichen Platz vor dem Verwaltungsgebäude für diese Proklamation gewählt. „Die Namen sollen sichtbar für jede und jeden sein, sie sollen zum Nachdenken und Innehalten anregen.“

Als „Erinnerung, als Wegweiser“ bezeichnete Rudolf Dengler, Standortleiter des Taufkirchner Klinikums des Bezirks Oberbayern (kbo) das Gedenken an die Opfer des NS-Regimes. „Aus der dunklen Epoche des Nationalsozialismus bis hin zur Gleichbehandlung psychisch Kranker und deren bedarfsgerechter Versorgung war es ein weiter Weg – und dieser Weg ist auch heute noch nicht zu Ende.“ Es gebe immer Stigmatisierung, noch seien viele psychisch Kranke aus der Gesellschaft ausgeschlossen. „Eine der wichtigsten Lehren aus der Geschichte ist es, gegen Vorurteile zu kämpfen, sich für die Integration und Inklusion dieser Menschen einzusetzen“, so das Fazit von Dengler . Schließlich sei „die Würde des Menschen unantastbar – damals, wie heute.“ (Siehe Interview unten.)