Fernweh im Fokus

Von: Birgit Lang

Weitgereister Naturfotograf © Birgit Lang

Naturfotograf Maximilian Pank stellt bis 29. September seine Bilder aus allen Ecken der Welt im Rathaus aus

Taufkirchen – „Fernweh“ könnten die Bürger noch bis 29. September kriegen, wenn sie das Taufkirchener Rathaus aufsuchen. Denn so heißt die Ausstellung von Maximilian Pank, und Fernweh vermitteln seine Bilder auch.

Bei der Vernissage hielt Karl Seidl, ein fotografischer Wegbegleiter aus der GDT Regionalgruppe München Südbayern, die Laudatio. Er erzählte den Gästen von Panks waghalsigen Fotosafaris. Nur extreme Abenteuer seien für ihn gut genug, um die passenden Bilder zu schießen, erklärte er. Ein Vergnügen sei es, so Bürgermeister Stefan Haberl, in die faszinierende Welt des weit gereisten Naturfotografen einzutauchen. „Fernweh“ entführe die Betrachter in alle Ecken der Welt. „Aber auch Orte in Bayern und Österreich hat Maximilian Pank gekonnt eingefangen und in eine magische Welt verwandelt, die wir nie vor unserer Haustür vermutet hätten.“

Der Naturfotograf habe es sich zur Aufgabe gemacht, einen einzigartigen Blick auf die Schönheit der Natur zu werfen und diese in ihrer ganzen Pracht einzufangen. Er lade ein, bewusst hinzusehen und die Aufmerksamkeit auf die Details, Muster, Formen, Farben und Strukturen zu lenken, die uns umgeben, zeigte sich Haberl angetan.

Aus dem „Fluss der Zeit“ einen Moment entnehmen und dem „Vergangenheit-Werden“ entreißen, bedeutet Pank sein Schaffen. Er möchte den Augenblick als einen besonderen Moment herausheben und ihm Bedeutung verleihen. In Zeiten des unentwegten Ablichtens per Smartphone habe sich das „Festhalten“ von Personen, Gegenständen und Landschaften zu einem schnellen, oft reflexhaften Produktionsprozess entwickelt. „Ich möchte etwas anderes. Mich aufgehoben fühlen in der Natur, die Fotomaterial in Fülle bietet. Bewusst sehen. Den Blick und die Aufmerksamkeit auf das Detail richten. Den Landschaftscharakter erkennen im Licht der Blauen oder Goldenen Stunde.“

Mit seiner Kamera friert Pank beispielsweise plätschernde Wasserläufe ein und spürt Wildtiere auf. „Je nach Situation und Stimmung zeigen meine Fotografien eine dokumentarische Abbildung oder betonen einen Aspekt durch abstrakte Darstellung. So ist das Motiv vielleicht das Gleiche, die Sichtweise aber eine andere. Gelingt es, das Motiv so durch die einzelnen Elemente und eigene Emotionen in Szene zu setzen, dass ein Spannungsbogen erzeugt wird, so entsteht im Foto, ein tieferer Eindruck, ein Gefühl, das unser Inneres anrührt“, erklärt der 34-jährige Langenbacher über sein künstlerisches Schaffen. mel