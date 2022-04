„Florian Silbereisen hat mich motiviert“

Singt am Samstag wieder bei DSDS: Melissa Mantzoukis. © RTL/Stefan Gregorowius

Taufkirchen - Die DSDS-Kandidatin Melissa Mantzoukis spricht im Interview über Konkurrenz und Jury und ihre Träume.

Der Landkreis hat eine bezaubernde Stimme mehr, denn Melissa Mantzoukis ist vor kurzem aus Ingolstadt nach Taufkirchen gezogen und singt jetzt bei der Talent- und Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Nachdem die 18-Jährige vergangenen Samstag in der ersten Liveshow mit „Holding Out For A Hero“ von Bonnie Tyler sowohl Jury als auch Publikum überzeugte, ist sie gerade in der Vorbereitung auf die zweite Live-Show am morgigen Samstag, 23. April, um 20.15 Uhr auf RTL. Wir unterhielten uns mit der Kandidatin, die sowohl griechische als auch georgische Wurzeln hat.

Frau Mantzoukis, wie geht es Ihnen jetzt, so kurz vor der zweiten Live-Show?

Ich werde von Tag zu Tag ein bisschen aufgeregter. Vor der ersten Show war ich auch nervös, aber eher positiv. Jetzt wird alles ein bisschen ernster und schwieriger, aber die Freude am Singen bleibt. Ich werde von Tag zu Tag ein bisschen aufgeregter. Vor der ersten Show war ich auch nervös, aber eher positiv. Jetzt wird alles ein bisschen ernster und schwieriger, aber die Freude am Singen bleibt.

Hatten Sie vor DSDS schon öffentliche Auftritte?

Als ich noch in die Schule ging, habe ich auf den Abschlussfeiern gesungen. Und einmal hatte ich auch einen Auftritt auf einem Bürgerfest. Da waren vielleicht 500 Leute da. In den DSDS-Shows sind über 1000 Zuschauer und Millionen vor dem Fernseher, das ist schon ein andere Nummer.

Wie kann man sich Ihre Woche in den RTL-Studios in Köln vorstellen?

Wir haben einen Plan, natürlich proben wir jeden Tag mit den Vocal Coaches in der Gruppe, aber auch jeder einzeln. Es gibt aber auch andere Dinge zu klären wie Kostüm, Make-up oder Performance. Oder wir führen Pressegespräche wie eben gerade (lacht)

Wie kommen Sie mit den anderen Kandidaten aus? Gibt es da Konkurrenz?

Ich mache Musik, weil sie mir Spaß macht, und für meinen verstorbenen Vater, der immer an mich geglaubt und mich ermutigt hat, auch als ich nicht von mir überzeugt war. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich am Samstag wieder auf der Bühne stehe. Deshalb schaue ich nicht auf die anderen, was die machen. Außerdem verstehen wir uns alle ziemlich gut.

Wie lässt sich die lange Abwesenheit mit Ihrer Arbeit als Bankkauffrau vereinbaren?

Ich habe ja bei der Sparkasse in Ingolstadt gearbeitet, mache gerade eine Pause und fange dann in der Sparkasse in Erding wieder an.

Seit den Live-Shows zählt ausschließlich die Publikumsstimme. Wie wichtig ist trotzdem die Jury?

Sehr wichtig, das sind ja die Profis. Ich gebe sehr viel auf deren Beurteilung und Tipps.

Kommen die Juroren auch mal zu den Proben?

In der ersten Woche haben sie kurz vorbeigeschaut.

Wer aus der Jury entspricht Ihnen am meisten?

Das ist schwer zu sagen, ich mag sie alle. Aber Florian Silbereisen hat mich sehr motiviert, als er meinte, ich könnte es sehr weit schaffen.

Wieso hat es Sie eigentlich in den Landkreis Erding verschlagen?

Ich habe mit meinem Vater, meinem größten Fan und Mutmacher, in Ingolstadt gelebt. Leider ist er vergangenes Jahr plötzlich verstorben. Ich brauchte einen Neuanfang.

Entscheiden Sie selbst, welches Lied Sie in der Live-Show interpretieren?

Nein, das entscheiden die Vocal Coaches.

Welchen Song werden Sie am Samstag präsentieren?

„Never Enough“ aus „The Greatest Showman“.

Sind Sie mit der Auswahl zufrieden?

Der Song ist eine Herausforderung für mich, weil es eine Ballade ist.

Wollen Sie Ihr Hobby mal zu Ihrem Beruf machen?

Das wäre ein Traum. Aber ich bin auch gerne Bankkauffrau. Erst einmal genieße ich es, hier sein zu dürfen. Ich habe schon sehr viel gelernt.

