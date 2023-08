Taufkirchener Gemeindewerke: „Für weiteres Wachstum gut aufgestellt“

Von: Birgit Lang

„Wir sind dort angekommen, wo wir es uns vor 13 Jahren bei der Gründung der Taufkirchener Gemeindewerke vorgenommen haben“, meinte Geschäftsführer Christopher Ruthner im Hinblick auf die Bilanzzahlen von über 5,1 Millionen Euro und den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von gut 260 000 Euro. „Wir sind sicher in den schwarzen Zahlen und für weiteres Wachstum gut aufgestellt“, versicherte er dem Taufkirchener Gemeinderat, dem er den Beteiligungsbericht vortrug.

Taufkirchen – 2022 sei ein Jahr mit großen Unsicherheiten in der Energiewirtschaft gewesen. Schon Ende 2021 habe man einen Preisanstieg beobachtet, aufgrund der knapp gefüllten Energiespeicher, verursacht durch die Verknappung der Gasmengen aus Russland. Bei Kriegsbeginn sei erneut Panik an den Märkten ausgebrochen. Für die Versorger, so auch die Gemeindewerke, sei es eine schwierige Zeit gewesen, weil man Lieferverpflichtungen eingegangen sei und größeren Kunden feste Preise zugesagt habe.

Plötzlich habe man nicht mehr gewusst, ob die Importeure auch weiterhin Energie liefern könnten. Für Gas habe man bis zu 30 Cent pro kWh bezahlt, auch der Strom sei auf fast einen Euro hochgegangen. Durch massive staatliche Eingriffe wie Umlage, Energiepreisbremse, Soforthilfen, Abschlagszahlungen und sparsames Verhalten der Kunden habe Schlimmeres verhindert werden können.

Die Energieversorger mussten diese Gesetzesänderungen umsetzen, was nicht immer leicht gewesen sei. „Mit ein bisschen Glück haben wir das Jahr gut überstanden“, so Ruthner. Denn die Gemeindewerke hatten genügend Energie eingekauft, mussten nicht teuer nachordern; keiner der großen Importeure sei pleite gegangen.

Der Geschäftsführer ging die einzelnen Sparten durch. Beim Strom hatte man 2672 Tarif- und 19 Sonderkunden. Als neuer Grundversorger sei man wieder unter den bisherigen Preisen angelangt. Für Bestandskunden habe man die Tarife niedrig gehalten, die Marktpreise seien teilweise dreimal so hoch gewesen. Beim Gas sei es ähnlich gewesen. Hier war ein leichter Rückgang bei den Kunden auf 133 zu verzeichnen, weil die Tarife gesperrt und keine neuen reingelassen wurden.

Im Wärmebereich habe es einen massiven Anstieg bei Anschlussinteressenten gegeben, letztlich seien es 106 Anschlüsse gewesen. Ruthner geht davon aus, dass man weitere Anschluss-Interessenten unter Vertrag nehmen werde. Große Straßenzüge zu gewinnen, sei schwieriger, weil es meist nur vereinzelte Interessenten seien und der Anschluss bei Einfamilienhäusern grenzwertig sei. „Obwohl die Fernwärme der große Gewinner dieser Krise ist.“

Für alle Kunden sei die Umsatzsteuer für das Jahr 2022 von 19 auf sieben Prozent herabgesetzt worden. Im Dezember habe es die Soforthilfe für Gas- und Wärmekunden und Abschläge vom Staat gegeben. Ab 1. Januar vermutlich bis März 2024 werde es Gas-, Strom- und Wärmepreisbremsen geben. Beim Strom seien kaum noch Leute von der Preisbremse betroffen, „weil wir die Strompreise gesenkt haben, und beim Gas gar nicht, weil wir da schon immer unter der Bremse waren“, sagte Ruthner. „Und der Wärmepreis wurde deutlich auf 9,5 Cento pro kWh für 80 Prozent des Bedarfs abgesenkt“, so seine positive Nachricht. Ebenso positiv fiel sein Ausblick aus: Man sei dabei, neue Fernwärmeanschlüsse zu erstellen. Heuer seien Investitionen von 431 000 Euro geplant, unter anderem für den Ausbau des Fernwärmenetzes.

Martin Huber (AfD) fragte, ob der Strompreis 2023 noch einmal gesenkt werde und in welcher Dimension. Hier sei etwas geplant, die Höhe konnte der Geschäftsführer aber noch nicht beziffern, da sich an den Energiemärkten noch viel tun könnte. „Ich gehe davon aus, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig sein werden.“ Lobenswert fand Rat Harry Vollmer (AfD), dass jeweils eine Million kW Gas und Fernwärme eingespart sowie 500 000 kW Strom ausgegeben worden seien.

Für verwunderlich hielt er hingegen die Prognose für 2023, wenn die Gemeindewerke Umsatzerlöse von 5,3 Millionen Euro erzielen wollen – jetzt habe man 4,1 Millionen erzielt. „Das ist schon ein Haufen Holz bei rückläufigen Zahlen.“ „Das haben nicht wir eingespart, sondern die Kunden“, antwortete ihm Ruthner. 2022 sei ein extrem warmes Jahr gewesen, sonst wäre es schwierig geworden, weil man die Speicher nicht voll bekommen hätte. Das habe nichts mit Preistreiberei zu tun, betonte er, sondern mit höheren Energiepreisen.

FW-Rat Korbinian Empl forderte, das Fernwärmenetz auszubauen. „Wir müssen die Energiewende mitgestalten und als Gemeindewerke in Vorleistung gehen und das erweitern, was einigermaßen wirtschaftlich ist. Es werden mit Sicherheit einige dazukommen, und dann wird es wirtschaftlich.“ Ihm gehe es nicht nur um Wirtschaftlichkeit, sondern auch um die Wärmeverluste beim Ausbau, hielt Ruthner dagegen. „Wir hatten dieses Jahr 24,8 Prozent Wärmeverluste.“ Ab 25 sei es für die Fernwärmelieferanten wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Anders sei es, wenn die kommunale Wärmeplanung Fernwärme zur Normwärmequelle mache. „Es muss ökologisch und ökonomisch Sinn machen“, so Ruthner.

Johannes Mundigel (EiMo) fragte: „Gibt es Alternativen, die Verluste gering zu halten, und trotzdem das Netz zu erweitern?“ Zudem laufe beim BHKW am Waldbad der Gasvertrag aus, fügte er an.

„Ich hoffe, dass aus der kommunalen Wärmeplanung zeitnah herauskommt, wo der Ausbau sinnvoll ist“, erklärte Ruthner. Ideal wäre, wenn man beim Anschluss eines Großverbrauchers auch alle dazwischen anschließen könnte.

Zudem habe man im Gemeindegebiet noch einzelne größere Unternehmen, die eine eigenständige Wärmeversorgung haben. Auch die würden nicht darum herumkommen, sich perspektivisch um eine Dekarbonisierung ihrer Wärme Gedanken zu machen.