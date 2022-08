Fürs Biertisch-Kraxeln braucht’s Kraft und Technik

Von: Birgit Lang

Teilen

Flink: Die zwölfjährige Karin Berg aus Wambach. © Birgit Lang

Die KLJB Wambach veranstaltet Gaudi-Event mit bayerischen Vierkampf-Disziplinen. Acht Teams gingen dabei an den Start.

Wambach – Kraft, Technik und Ausdauer waren gefragt beim Vierkampf der KLJB Wambach. Bei brütender Hitze lud die „Wambecka Landjugend“ zu diesem Gaudi-Event ein, bei dem sich die Teilnehmer in vier bayerische Disziplinen bewähren mussten.

Anmelden konnten sich jeweils vier Personen pro Team mit mindestens einer Frau. Es hätten gerne ein paar Mannschaften mehr sein können, vor allem einige Nachbarschaftsvereine gingen ab. Dafür waren die Niederbayern stark vertreten. So waren schließlich acht Teams am Start: „De ned schwachen Schwachschwoaba“ (KLJB Hinterskirchen), die Nachwuchslandjugend Wambach, „Die olla Guadsn“ (KLJB Taufkirchen), die KLJB Gundihausen, „De Schützen“ Wambach, „Die Bichegeister“, Team Krottenthal & Maierhof sowie die Feuerwehr Wambach.

„Wir wollten was Anderes zum Sommerfest machen, was in der Umgebung nicht so oft veranstaltet wird“, erklärte Zweite Vorsitzende Anna Angermeier. Die vier Spiele dachte sich der Vorstand aus, Spielmeister waren Kilian Angermaier, Beisitzer Flo Grasser und Steffi Steckenmeier, die mit Martin Kronseder frech moderierte.

Zum Aufwärmen war „Seilziang“ angesagt. Hier zeigte sich, dass die „alten Herren“ von „de Schützn“ und der Feuerwehr Wambach schon einige Erfahrungen hatten und sich richtig reinstemmten in den harten, ausgedörrten Boden. Auch die Jugend, die zu sechst antreten durfte, um die körperliche Dominanz der Erwachsenen auszugleichen, schlug sich tapfer.

Bis an ihre Schmerzgrenze gingen die Ausgewählten bei der nächsten Disziplin, dem „Biertisch-Kraxeln“. Die ersten beiden Burschen versuchten es mit Kraft und schafften nur ein paar Umrundungen, dafür hatten sie blutunterlaufene Unterarme. Dann kam Kirchenpfleger Stefan Haindl aus Krottenthal. Mit seinen bald 55 Jahren umrundete der dreifache Vater gleich elfmal den Biertisch, ohne mit dem Hintern oder Händen und Füßen den Boden zu berühren, „obwohl er ned so guad beinand war“, wie er einräumte.

Zum Aufwärmen war „Seilziang“ angesagt. Hier die Wambacher Jugend. © Birgit Lang

Nach ihm ging die erst zwölfjährige Karin Berg aus Wambach an den Start. Sie schaffte sogar 13 Umrundungen. „Ich war schon immer kräftig“, sagte sie anschließend. Der Ehrgeiz habe sie gepackt, schließlich musste sie für ihr Team kämpfen. Außerdem hatte ihre große Schwester Leni noch einen Tipp parat: „Die Füße schnell einhackeln, gut festheben, dann kommst relativ gut rein und rum“. Doch auch sie trug hier nicht den Sieg davon. Der ging an einen der Grenzgänger von der froschgünen KLJB Gundihausen.

Beim Wiagsog-Schnein, also beim Sägen mit der Wiegsäge auf Zeit, hatten die Routiniers einen klaren Vorteil. Und beim „Maßstemma Spezial Edition“ war nicht nur Kraft und Technik, sondern vor allem auch großer Durst gefragt. Denn während die Teilnehmer mit ausgestrecktem Arm den vollen Maßkrug möglichst lange waagrecht in die Höhe lupfen mussten, stand hinter ihnen ein Mannschaftsmitglied, das parallel dazu mit dem Strohhalm die Mass leerte. Sieger war schließlich die KLJB Gundihausen, vor den Ortsschützen und dem Wambacher Landjugend Nachwuchs. Die Taufkirchener erhielten den Preis für die meisten Anwesenden.

Anschließend wurde im Festzelt noch weitergefeiert. Zum Abkühlen stand ein kleiner Pool bereit, bei dem so einige ihre Füße reinhängen ließen.