Den Motor laufen lassen: Vier Gründe, warum das eine sehr schlechte Idee ist

Von: Birgit Lang

Motor aus beim Parken, dazu rät auch der Taufkirchener Kfz-Technikermeister Stefan Hofstätter. © Birgit Lang

Die Dorfener Polizei stellt immer mehr Verstöße beim Parken fest. Saftige Bußgelder drohen. Und auch für den Motor ist das nicht gut, erklärt ein Fachmann.

Taufkirchen – CO2 wird als Treibhausgas in riesigen Mengen in die Luft geblasen, mit katastrophalen Folgen für die Erde. Das ist hinlänglich bekannt. Ein Großteil davon wird im Straßenverkehr erzeugt. Auch im Leerlauf werden Abgase und Kosten produziert, denn das Auto braucht trotzdem Sprit. Wer also längere Zeit an einer Ampel, Schranke oder vor einem Haus parkt, sollte den Motor ausstellen, denn bereits nach 20 Sekunden Standzeit ist das ökonomisch sinnvoll, so der ADAC. Das schont zudem die Nerven und Gesundheit der Anlieger – und den Geldbeutel der Autofahrer. Auch, weil ansonsten Bußgelder drohen.

Den Motor laufen lassen: Eine schlechte Angewohnheit

Dennoch scheint das viele nicht zu interessieren. Nicht nur beim Eisabkratzen und zum Vorwärmen im Winter wird der Motor gerne laufen gelassen. Auch beim Ratschen mit Passanten, Briefeinwerfen oder dem Gang zum Geldautomaten lässt so mancher sein Auto laufen.

„Fragt man sie, warum, sind sie um keine Ausrede verlegen“, erzählt uns eine Taufkirchenerin, die nicht genannt werden möchte. „Upps, das hab ich vergessen“, „Mein Anlasser ist kaputt“, „Mein Kind schläft im Kindersitz, ich will es nicht aufwecken“ oder „Ich habe fünf Hunde im Autos. Ich muss die Klimaanlage laufen lassen, sonst sterben sie bei der Hitze“, sei ihr schon geantwortet worden. Manche würden genervt, andere aggressiv und wenige betroffen reagieren.

Auch der Gesetzgeber hat ein Auge auf laufende Motoren

Doch sein Auto unnötig laufen zu lassen, ist auch vom Gesetzgeber verboten und kann teuer werden. Polizeihauptkommissar Karlheinz Lauffer von der Polizeiinspektion Dorfen erklärt: „Grundsätzlich verbietet Paragraf 30/I StVO, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen.“ Beim Zuwiderhandeln sehe der Bußgeldkatalog 80 Euro vor.

„Verstöße werden grundsätzlich verfolgt“, warnt der Dorfener Polizeihauptkommissar Karlheinz Lauffer. © Birgit Lang

„Verstöße werden grundsätzlich verfolgt“, sagt er und relativiert, unter Umständen sei es im Stau oder an einer länger geschlossenen Bahnschranke erforderlich, den Motor laufen zu lassen, damit die Klimaanlage kühle, weil eben Kleinkind oder Hund im Auto sei und das Öffnen der Fenster nicht reiche. „Diese Fälle beziehen sich aber ausschließlich auf verkehrsbedingtes, also ungewolltes Halten. Hier muss der Einzelfall beurteilt werden.“ Bei Einsatzfahrzeugen sei es etwa notwendig, den Motor im Stand zum Betreiben der Blaulichtanlage laufen zu lassen.

Den Motor sogar beim Zahlen laufen lassen? Sünder reagieren variantenreich

Ein Zusammenhang mit dem Alter könne er nicht erkennen. Aber es sei „eine Steigerung feststellbar“, sagt Lauffer. Teilweise seien schon Fahrzeuge entdeckt worden, deren Motor beispielsweise beim Tank- und anschließenden Bezahlvorgang des Fahrers laufen gelassen worden seien. Möglicherweise hänge es damit zusammen, dass mittlerweile die meisten Fahrzeuge mit Klimaanlagen ausgerüstet seien und so die Klimaanlage weiterbetrieben werde, damit der Innenraum kühl bleibe.

Wenn die Sünder von der Polizei angesprochen werden, gebe es „sämtliche Varianten von Akzeptanz bis Ablehnung“.

Den Motor laufen lassen: Vier Gründe, warum das eine sehr schlechte Idee ist

Warum das Laufenlassen nicht gut ist, beantwortet auch Kfz-Technikermeister Stefan Hofstätter aus Taufkirchen: „Hauptgrund ist die Umweltverschmutzung.“ Als Zweites nennt er die „andere Beanspruchung des Motors“. Wenn der ewig im Stand laufe, tue ihm das nicht gut. Im Fahrbetrieb sei es etwas anders. Im Extremfall sei sogar ein Motorschaden möglich, aber das wäre der „Super-GAU“. Der Motor komme bei Kälte zwar im Stand auf 90 Grad, aber das dauere im Leerlauf an die 20 Minuten, schätzt Hofstätter.

Und schließlich gebe es auch noch ein Diebstahlrisiko, so der 42-jährige Inhaber und Geschäftsführer von Auto Hofstätter. In diesem Fall habe der Autobesitzer auch versicherungstechnisch wegen der großen Fahrlässigkeit das Nachsehen. Viele Versicherer würden auf den Einwand aus Paragraf 81 Versicherungsvertragsgesetz bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls verzichten, erklärt Versicherungsfachwirt Josef Jung aus Dorfen. Ausgenommen von diesem Verzicht sei aber „die grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls des Fahrzeugs oder seiner Teile“. Schließlich als vierter Grund sei nochmals an oben genanntes Bußgeld verwiesen.

