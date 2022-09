Gebensbacher Trachtler haben genug Geld für Bühnenumbau

Von: Fabian Holzner

Der neue Vorstand (stehend, v. l.): Maxi Purainer, Christian Kronseder, Daniel Huber, Georg Sinseder, Christian Purainer, Hans Bachmaier, Jakob Mooshofer, Albert Kronseder, Markus Liebl, Georg Lohmeier und Franz Leipfinger sowie (sitzend, v. l.) Astrid Geiselbrechtinger, Caroline Aigner, Werner Aigner, Judith Brandl und Hildegard Holzinger. © fabian Holzner

Das erfolgreiche Waldfest hat heuer die Kasse des Trachtenvereins Gebensbach aufgebessert. Vorsitzender Franz Leipfinger wurde in der Jahreshauptversammlung wiedergewählt, Werner Aigner erhielt Applaus.

Taufkirchen – 335 Mitglieder hat der Trachtenverein Gebensbach derzeit, und endlich konnten die Aktiven unter ihnen in diesem Sommer wieder der Brauchtumspflege nachgehen. Es wurde getanzt, geplattelt, musiziert und gefeiert. Um den rührigen Verein zu verwalten und zu leiten, In der ersten Jahreshauptversammlung seit fast drei Jahren wählten die Mitglieder den jetzt 15 Ämter umfassenden Vorstand neu.

Seit 16 Jahren hat Franz Leipfinger, mittlerweile auch Vertreter für alle 18 Vereine im Gebiet Inn-Salzach, den Posten des Vorsitzenden inne, für weitere zwei Jahre bestätigten ihn die 66 anwesenden Stimmberechtigten mit großer Mehrheit. „Der Weg, der stimmt. Wir brauchen dich als Vorsitzenden, noch länger“, lobte der wiedergewählte Stellvertreter Albert Kronseder den Chef am Ende der knapp dreistündigen Generalversammlung:

Unter den vielen genannten Namen, auch Ehrungen für drei Jahre wurden nachgeholt, stach einer besonders hervor: Werner Aigner legte nach 18 Jahren sein Amt als Schriftführer aus beruflichen Gründen nieder und bekam nach seinem ausführlichen Rückblick und persönlichen Worten lang anhaltenden Applaus. „Wenn ich sehe, wie viele Kinder und Jugendliche wir zur Zeit haben und auf die herausragende Arbeit der Aktivgruppe schaue, ist mir da nicht Angst“, sagte Aigner über die Zukunft des Vereins.

Über den aktuellen Kassenstand berichtete Markus Liebl, nach „einem der erfolgreichsten Waldfeste“ in diesem Sommer, beträgt dieser 80 157 Euro. Somit kann man den aufwendige Bühnenumbau im Vereinsheim abschließen. Lichttechnik soll noch gekauft werden, wie Leipfinger ankündigte. Zudem komme das Mobiliar und die Heizung in die Jahre.

Die Anstecknadel für 25 Jahre holten (v. l.) Franz Hofstetter, Karin Kobold und Jakob Fränzl persönlich ab. © Fabian Holzner

Für Kinder-, Jugend- und Aktivgruppe sprach Daniel Huber und erinnerte an die Vorbereitungen und das Maibaumaufstellen selbst, Auftritte wie zur Einweihung des Kinderhauses in Moosen oder dem Taufkirchener Volksfest sowie Wettbewerben wie das Aktivenpreisplatteln in Burghausen, bei dem er selbst den zweiten Platz belegte, wie Franz Leipfinger anschließend hervorhob.

Judith Brandl stellte die Aktivitäten der Singgruppe, des Kinderchors und der wechselnden Musikgruppe vor. Pandemieauflagen hatten gemeinsame Proben lange Zeit schwierig oder unmöglich gemacht, dennoch gelangen „sehr schöne Auftritte“, wie zu Gottesdiensten.

Mehrfach wurde an diesem Abend an Johann Müller erinnert. Als er im Januar 2021 verstarb, konnte sich der Verein wegen der Corona-Bestimmungen nur im kleinsten Rahmen verabschieden. Vier Sargträger in Tracht und der engste Familienkreis erwiesen Müller, der von 1949 bis 1981 Vorsitzender war, später zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde und insgesamt 79 Jahre Mitglied im Verein war, die letzte Ehre.

Die Ehrungen für 50 Jahre Mitgliedschaft werden Maria Galler, Johann Liebl, Anton Aigner, Annemarie Gschlössl, Zenta Kies und Alfons Wimmer nachgereicht.

Der Vorstand:

Vorsitzender: Franz Leipfinger; 2. Vorsitzender: Albert Kronseder; Schriftführer: Christian Purainer; 2. Maxi Purainer; Kassier: Markus Aigner; 2. Markus Liebl; Vorplattler: Daniel Huber; Vortänzerin: Caroline Aigner; Trachtenwartin: Hildegard Holzinger: Jugendleiterin: Veronika Wimmer; Musikwartin: Judith Brandl; Beisitzer: Andreas Müller, Hans Bachmaier, Astrid Geiselbrechtinger und Christian Kronseder; Kassenprüfer: Jakob Mooshofer und Georg Sinseder.