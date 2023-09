Gnade gibt’s erst beim Freibier: Patenbitten für das Gründungsfest der Eichenlaub-Schützen

Auf einem kantigen Holzscheit mussten Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl (vorne, l.) und fünf Schützen des Schützenvereins Eichenlaub Wambach ihre Patenbitte vortragen: (ab 2. v. l.): Schützenmeister Gerhard Grasser, Anton Kronseder, Festmutter Claudia Hartl, Daniela Kordick und Hans Kranich. © Stadler

Einen etwas schmerzhaften Brauch haben die Schützen aus Wambach und Geislbach gelebt: Die Eichenlaub-Schützen mussten bei den Tannengrün-Schützen mit Scheitlknien und Freibier darum bitten, die Patenschaft für ihr Gründungsfest zu übernehmen.

Geislbach – Ein kleines Martyrium musste Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl zusammen mit fünf Wambacher Schützen in der Pölsterlhalle in Geislbach durchstehen. Der Schützenverein Eichenlaub Wambach war auf der Suche nach einem Paten sein Gründungsfest im kommenden Jahr, und ohne das Scheitlknien gab es vom Schützenverein Tannengrün Geislbach keine Zusage.

Eigentlich – so glaubten wohl die Wambacher – sollte alles schnell über die Bühne gehen: Bier und Braten warteten schon auf die Gäste, und aufgrund der guten Nachbarschaft der beiden Schützenvereine hoffte man auf eine schnelle Zusage zur Patenschaft. Wambachs Schützenmeister Gerhard Grasser konnte dann allerdings seinen Geislbacher Kollegen Norbert Hierl mit seiner Bitte nicht gleich überreden. Für ihn und seine Schützen stand fest, dass man so ganz ohne Freibier und Brotzeit die Mithilfe beim Gründungsfest nicht zusagen kann.

Tauschen wollte keiner der Geislbacher und Wambacher Schützen mit den sechs Bittstellern. Von den Bierbänken aus beim Patenbitten zuzuschauen, war da deutlich angenehmer. © Stadler

Es folgten zähe Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen, und schließlich mussten Schirmherr Haberl, Schützenmeister Gerhard Grasser, Zweiter Schützenmeister Anton Kronseder, Festmutter Claudia Hartl, Festmädchen Daniela Kordick und Kassier Hans Kranich auf einem spitzen Holzscheit ihre Bitte vortragen.

Mit einem Hobel wurde das dreieckige Holzscheit zuvor noch mehrmals entschärft – allerdings kostete jeder Hobelzug die Wambacher fünf Mass Bier. Da sich die Tannengrün-Schützen bei den Verhandlungen immer noch etwas spreizten, gab es von Haberl noch Freibier obendrauf. Bevor man sich einigte, durften die Bittsteller noch einen Teller Suppe auslöffeln, und zur Verdauung sowie als kleines Schmerzmittel gab es einen Schnaps obendrauf.

Da der Schützenverein Eichenlaub Wambach im Jahr 1872 gegründet wurde, hätte das Fest ursprünglich schon 2022 stattfinden sollen. Corona bremste das Vorhaben aus, und so wird nun am Freitag, 24. Mai 2024, mit einem Bier- und Weinfest sowie am Sonntag, 26. Mai, mit einem Festgottesdienst und Umzug das Jubiläum nachgeholt.

Nach dem Patenbitten bedankte sich Haberl bei allen Beteiligten der beiden Vereine für das Hochhalten dieses Brauchtums. Der Schirmherr betonte, dass Veranstaltungen wie diese das Vereinsleben und den Zusammenhalt untereinander stärkten.

von Peter Stadler