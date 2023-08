Gemeinderat baut und finanziert Bouleplatz

Von: Birgit Lang

Spendeten Zeit und Geld, um den Bouleplatz in Moosens Dorfmitte zu erstellen: Hannes und Georg Mundigl (l. und r.), Christian Geislbrechtinger (M.) freut’s. Sitzbank kommt von Bachmayer und anonymem Fan © Lang

70 Anlieger hatten sich diesen laut einer Unterschriftenliste einen Bouleplatz in Moosens Dorfmitte gewünscht. Der Gemeinderat lehnte die Kosten von 22 000 Euro jedoch ab, dann wurde Hannes Mundigl selbst aktiv.

Moosen – In rund 50 Arbeitsstunden, verteilt auf eine Woche, haben Gemeinderat Hannes Mundigl (EiMo) und sein Sohn Georg den Bouleplatz in Moosens Dorfmitte erstellt. 70 Anlieger hatten sich diesen laut einer Unterschriftenliste gewünscht. Einige Frauen wurden bereits Freitagen bei diesem französischen Kugelspiel, ähnlich wie Boccia, gesichtet. Auch die Kinder des Naturkindergartens tollen hier gerne am Dienstag herum, bevor es in die Villa Moosen zu den Senioren geht. Und zwei Nachbarn haben auf dem Sandplatz schon Federball gespielt.

Laut offiziellen Berechnungen hätte der Bouleplatz die Gemeinde 22 000 Euro gekostet, deshalb lehnte der Gemeinderat den Bau auch ab. Mundigl wollte das nicht auf sich sitzen lassen und hat mit der Verwaltung deshalb ausgemacht, dass er den Platz auf eigene Kosten erstellt und für seine Arbeitsleistung, den Materialeinsatz und die Fahrzeugstunden, eine Spendenquittung erhält. Dies habe ungefähr 4000 Euro netto ausgemacht. „Meine Hauptleistung sind mein Engagement, mein Know-how und meine Maschinen.“ Es habe eine kurze Woche gedauert, weil immer wieder Feldarbeiten angestanden hätten, so der Landwirt.

Trotz dieses Engagements habe es auch Kritiker und Skeptiker unter den Anliegern gegeben. Manche seien von den Initiatoren nicht gefragt worden, andere befürchten, dass der Platz irgendwann zum Katzenklo mutieren könnte. Hannes Mundigl hält dagegen. „Wenn es genutzt wird, ist es eine schöne Sache für den Ort“. Alleine die Kindergartenkinder seien total „happy“ gewesen und hätten immer gefragt, „wann sie endlich drauf gehen dürfen“. Aber er musste sie vertrösteten, erst müsse der Grassamen anwachsen.

Für die Pflege des Platzes sei die Gemeinde verantwortlich. Dies habe er auch bei der Übergabe an den zuständigen Rathaus-Mitarbeiter Christian Geislbrechtinger betont. Der Hubensteiner Landwirt geht allerdings davon aus, dass ehrenamtliche Helfer, also die Initiatoren, dies übernehmen würden. Viel sei ja nicht zu machen, ab und zu den Platz abrechen. Rasenmähen würde die Gemeinde übernehmen.

Auch er wolle bald mal zum Spielen kommen, „ich hab mir schon Kugeln gekauft“, verrät er. „Mir hat es Spaß gemacht, etwas für die Allgemeinheit zu schaffen. Es muss nicht immer einen Haufen Geld kosten. Man kann es auch unkompliziert machen“, findet er. Nur eines fehlt noch: die Sitzbank. Die soll noch im August kommen. Diese werde gespendet von Gemeinderat und ebenfalls Landwirt Stephan Bachmayer (EiMo) und einem anonymen Boule-Freund, soweit Mundigl informiert ist. Sie koste 2200 Euro netto, die Fundamente hat er noch mit seinem Sohn Georg betoniert.

Nicht möglich war es laut Geislbrechtinger, die Bank-Tisch-Kombi aus Maibaum-Resten, die Unbekannte über Nacht am Dorfplatz installiert hatten, zum Bouleplatz zu versetzen, „Leider werden selbst gebaute Konstruktionen auf Spielplätzen wegen besonderer Anforderungen, wie Kippgefahr, giftige Lacke, etc., nur bedingt geduldet.“ Die erlaubte Kombi sei schon bestellt und werde demnächst geliefert. Der Großteil der Kosten könne nach jetzigem Stand von Spenden finanziert werden können, so der Rathausmitarbeiter.

