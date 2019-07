Autofahrerin biegt ab und überfährt gestürzten Radler - mit tragischen Folgen

Eine 60-jährige Autofahrerin will bei Taufkirchen abbiegen - und übersieht einen Radler (77), der gestürzt war und auf der Straße lag.

Taufkirchen/Erding – Äußerst tragisch waren die Umstände eines tödlichen Unfalls am 13. Juni vergangenen Jahres bei Taufkirchen. Eine 60-Jährige war gegen 11 Uhr von Großwimpasing in Richtung Heldering unterwegs. An der Kreuzung mit der Kreisstraße ED 26 bog die Fahrerin aus dem nördlichen Landkreis rechts ab.

Dabei übersah sie im Mündungsbereich einen 77 Jahre alten Mann. Dieser muss nach einem vermutlich selbst verursachten Sturz bereits auf der Fahrbahn gelegen haben. Die Autofahrerin überrollte den Steinkirchner und fügte ihm dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Gestern stand die Frau vor dem Amtsgericht Erding. Sie hatte Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Ihr Ziel war, mithilfe ihres Anwalts Christian Lang, das Straßmaß und das Fahrverbot zu reduzieren – mit Erfolg.

Staatsanwältin Sigrid Kolano warf der 60-Jährigen vor, sie habe beim Abbiegen nicht richtig aufgepasst. Anwalt Lang meinte hingegen, seine Mandantin habe nicht damit rechnen können, dass ein Mensch auf der Fahrbahn liegt. „Sie hat ihn auch gar nicht bemerkt. Erst als sie ihn überrollt hatte, hat sie gestoppt und den Radler gesehen.“ Es sei daher ein „atypischer Fall“ der fahrlässigen Tötung.

Amtsgericht Erding: Allenfalls ein „Denkzettelfahrverbot“

Laut Strafbefehl hätte die Frau 150 Tagessätze zu je 40 Euro, also 6000 Euro, zahlen müssen sowie drei Monate auf ihren Führerschein verzichten müssen. Lang erklärte, angesichts des geringen Verschuldens könne es sich allenfalls um ein „Denkzettelfahrverbot“ handeln, das er für nicht erforderlich erachte. Die Fahrerin habe sich bislang nichts zu schulden kommen lassen. Zudem leide sie nach wie vor sehr unter dem Ereignis.

Richterin Michaela Wawerla senkte in ihrem Urteil die Tagessatzhöhe auf 30 Euro, was 4500 Euro entspricht. Das Fahrverbot reduzierte sie auf einen Monat. Wawerla sagte, der Mann sei schon auf der Straße gelegen, dennoch hätte die Frau aufpassen müssen.

