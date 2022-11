Grünes Licht für Boulderhalle am Waldbad

Klettern wie Yannick Flohé: Er wurde 2021 deutscher Meister im Bouldern. © Eibner/EXPA/Spiess/Imago

Im Sommer 2023 soll die Boulderhalle am Taufkirchener Waldbad fertig sein. Der Alpenverein hat den Bau beschlossen.

Taufkirchen – Mehrere Jahre lang hat man geplant, jetzt wird es endlich konkret. Die DAV-Sektion Taufkirchen wird ihr Kletterzentrum am Waldbad mit einer Boulderhalle erweitern. Dies beschloss eine eigens dafür einberufene Mitgliederversammlung, die laut einer DAV-Pressemitteilung auch gut besucht war. 56 Mitglieder votierten demnach für das Projekt. Es gab nur eine Nein-Stimme und keine Enthaltungen.

In einer 12 mal 15 Meter großen Halle werden 250 Quadratmeter Kletterfläche entstehen, an denen man bouldern kann – das heißt, man klettert an senkrechten und überhängenden Wänden Routen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, allerdings in geringer Höhe, sodass keine Seilsicherung nötig ist. Stürze werden von Schaumstoffmatten abgefedert. Diese Variante des Sports erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit und wird nun auch bald in Taufkirchen möglich sein.

Noch heuer sollen die Bauarbeiten beginnen, mit einer Fertigstellung rechnet man im Sommer 2023. Wie derzeit alle Bauherren mussten auch die Kletterfreunde in Taufkirchen feststellen, dass wegen Materialknappheit, Auftragsstau und Inflation die Preise extrem gestiegen sind. Die voraussichtlichen Kosten übersteigen die ersten Schätzungen deshalb deutlich. Aus diesem Grund stellte der Vorstand den Entwurf, die Kostenschätzung und Finanzierungsplanung noch einmal im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vor.

Insgesamt liegt das Investitionsvolumen bei fast 360 000 Euro. Entstehen soll eine Halle in massiver Holz-Bauweise, die sowohl innen als auch außen beklettert werden kann und darüber hinaus eine kleine Kletterfläche für Waldbad-Besucher besitzt. Zur Finanzierung sind Zuschüsse von Seiten des DAV-Hauptvereins, des BLSV sowie des Landkreises und der Gemeinde in einer Höhe von 185 000 Euro in Aussicht gestellt.

Nötige Kredite sollen in ungefähr zehn Jahren abbezahlt werden. Um hier die Kosten gering zu halten, soll auf die Möglichkeit zurückgegriffen werden, innerhalb der Sektion zinsgünstige Mitgliederdarlehen aufzunehmen.