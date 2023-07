„Alles kaputt“: Unwetter wüten in Bayern – Das Taufkirchener Hagel-Inferno

Von: Birgit Lang

Teilen

Ein paar Minuten Unwetter reichten am Mittwochnachmittag für großen Schaden in und um Taufkirchen. Euro-große Hagelkörner zerstörten Scheiben, Felder und Gewächshäuser. Dutzende Autos sind verbeult.

Taufkirchen – Immensen Schaden in ein paar Minuten hat das Hagelunwetter am Mittwochnachmittag im Raum Taufkirchen und Holzland angerichtet. Betroffen sind die Landwirte, deren Mais-, Weizen- und Rapsfelder teilweise völlig zerstört wurden. Dutzende Autos wurden verbeult, und auch die Inhaber der Taufkirchener Schrebergärten sind verzweifelt. Dort sieht es aus, als ob sich ein Heuschreckenschwarm durchgefressen hätte.

Zerstörtes Tankstellendach: Marius Höfter musste bei OMV in Taufkirchen aufräumen. © Birgit Lang

Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Unwetter in Bayern: Hagel über dem Kreis Erding - „Oberlichter zerstört“

Der Hagel sei auch über Fraunberg, Inning, Hohenpolding und Hofkirchen gezogen, stellt Kreisbrandmeister Richard Obermaier fest. Am schlimmsten waren aber Taufkirchen und Moosen betroffen. „Bei Himolla wurden die Oberlichter zerstört“, berichtet er, darum habe sich die Betriebsfeuerwehr gekümmert. Vor allem Fahrzeuge hätten Hagelschäden abgekommen, auch Obermaiers eigenes Wohnmobil.

In Felben (Gemeinde Fraunberg) veursachte das Unwetter einen beträchtlichen Schaden bei einem Autohändler. Gegen 17.50 Uhr stürzten mehrere zum Teil größere Äste von einem Baum auf geparkte Fahrzeuge herab. Insgesamt wurden laut Polizei acht Autos beschädigt, darunter ein Porsche Cayenne, ein VW Touareg und ein Ford Ranger.

Zum Weinen: In den Taufkirchener Schrebergärten wurden Ernten und Gewächshäuser vernichtet. © Birgit Lang

Unwetter in Bayern sorgen für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Die Stützpunktfeuerwehr Taufkirchen war mit 30 Frauen und Männern im Einsatz. Der erste Alarm ging laut Kommandant Christian Holler um 16.41 Uhr ein. Die letzten Aktiven kamen nach sieben Unwetter-Einsätzen gegen 20.30 Uhr heim. Die Moosener Feuerwehr war mit 17 Mann eine Dreiviertelstunde nur damit beschäftigt, sämtliche Schächte an der Haupt- und Bundesstraße von Laub freizuräumen, damit das Wasser wieder abfließen konnte, erzählt Kommandant Christian Kronseder.

Massive Unwetterfront fegt über Bayern hinweg: Die Bilder der Sturmnacht am 12. Juli Fotostrecke ansehen

Unwetter verursacht Schäden bei Landwirten im Kreis Erding

Landwirte schauen fassungslos auf ihre verwüsteten Felder. „Unser Betrieb ist weit verstreut, aber die Felder überall unterschiedlich schlimm betroffen“, sagt Martin Kronseder aus Maiselsberg. „Beim Weizen liegen überall die Körner auf dem Boden.“ Auch beim Raps, der kurz vor der Ernte gewesen sei, falle wohl alles aus, meint er. Kronseder schätzt, dass es 50 bis 100 Prozent Schäden auf der Fläche seien. In Tegernbach seien nur die Blätter zerschlitzt. Aber „vom Volksfestplatz in Hilpolding entlang der B388 in Richtung Granting und Aham sieht es schrecklich aus. Da sind nur noch Stummel dort. Ob die noch mal austreiben, keine Ahnung“, meint der 44-jährige Landwirt.

Auch die Kirchen in Maiselsberg und in Moosen wurden vom Hagel getroffen. Dort seien Euro-große Hagelkörner in die kleinen, runden Fenster eingeschlagen, sagt Rosi Kronseder, die sich in Absprache mit Kirchenpfleger Thomas Stein um das Gotteshaus neben dem Hof kümmert.

Am Wasserschloss scheint es noch schlimmer zu sein. „Dort hat’s auf der Nordseite einige Fenster zerhaun“, sagt Kreisbrandmeister Obermaier. Das dürfte teuer werden, es handelt sich um spezielles Glas, das dem Denkmalschutz gerecht wird, so Georg Schmittner von der Gemeinde. 40 zerdepperte Scheiben seien es. Nun würden sie notdürftig mit Klebeband gesichert. „Der Bauhof ist mit Maus und Mann im Einsatz“, berichtet Schmittner, auch um das Laub von den Straßen und Gehwegen zu beseitigen, das überall herumliegt.

Historischer Schaden: Am Wasserschloss gingen 40 denkmalschutzgerechte Scheiben zu Bruch. © Birgit Lang

Unwetterfolgen im Kreis Erding

Im Waldbad säubert Ralf Alscher derweil mit seinen Leuten, was möglich ist. Während des Unwetters seien nur wenige Gäste da gewesen. Alle hätten sich unter dem Vordach der Umkleide untergestellt. Keiner habe etwas abgekriegt, so der Bademeister.

Bei der Ammer-Waschstraße wurden die Glasscheiben auf dem Dach zertrümmert, an der Taufkirchener OMV-Tankstelle wurde ein Teil der Überdachungen der Zapfsäulen „zerfetzt“, sagt Marius Höfter. Der Mainburger muss tausende von Einzelteilen des bestimmt schon 20 Jahre alten Kammerdaches beseitigen. „Es war wohl schon porös“, meint er. Er habe alles mit der Hebebühne runterreißen müssen. Den Schaden schätzt er auf 10 000 bis 20 000 Euro, den Einnahmeausfall durch die eineinhalbtägige Schließung der Tanke noch nicht mitgerechnet.

Auf der gegenüberliegenden Seite bei AWG und Deichmann lag gestern Nachmittag noch eine rund ein Meter hohe Pyramide aus Hagelkörnern. Sascha Hagl hat sie und zwei Kubikmeter Laub auf dem Parkplatz zusammengekehrt.

Richtig geärgert hat sich Christine Saler. Die 56-Jährige ließ ihren Frust gestern mit einem Internet-Post los. „So eine Scheiße. In fünf Minuten alles kaputt.“ Ihre Äpfel, Birnen und Zwetschgen, die im Garten von den Bäumen plumpsten, liegen mittlerweile im Kompost. In der Landessiedlung in Taufkirchen, wo sie wohnt, war der Schaden „brutal. „Alle Tomaten- und Gurkenpflanzen, die draußen wuchsen, sind hin“.

„Alles kaputt“: Unwetter wütet im Kreis Erding

Tränen kommen auch den Schrebergartenbesitzern. „Alles kaputt“, sagt einer von ihnen. Vereinzelt erblickt man noch eine durchlöcherte Zucchini, Tomaten oder Krautköpfe sowie niedergemähte Bohnen. Die meisten der Gewächshäuser sind von Löchern durchsiebt.

„Uns hat’s die Stimmung richtig verhagelt“, sagt Saler. Nicht aber ihren Enkelkindern, die hatten wahre Freude daran, die Hagelkörner mit ihren kleinen Schubkarren spazieren zu fahren, während Oma und Opa den Schaden aufräumten. Reyk und seine Mama Daniela Ulrich sowie ihr Bruder Karsten Haider aus Isen waren fasziniert von dem Eisberg.

„Katastrophe. Bei uns ist Land unter. Ganz Taufkirchen hat Schäden, Fenster, Rollos, Autos und Terrassenüberdachungen“, sagt Versicherungsvertreter Stefan Eibl. Gleich nach dem Schaden sei das Telefon bis 22 Uhr nicht mehr stillgestanden.

Am Tag darauf seien fünf Kräfte in der Versicherungsagentur Götzberger & Eibl schon um 6 Uhr am Telefon gesessen. „Die Leute waren schnell zufrieden, als wir ihnen erklärten, dass wir Gebäudeschäden bis 5000 Euro per Foto selber regeln können.“ Auch Gartenhäuschen seien mit einer Gebäudeversicherung mit Hagelschutz abgedeckt, Gartenmöbel mit einer Hausratversicherung mit entsprechender Klausel.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie auf Merkur.de/Erding.