Heiße Debatte um neue Moosener Markthalle

Von: Birgit Lang

Ein Tempolimit forderte Christine Schwarz von Bürgermeister Stefan Haberl. © Birgit Lang

In der Bürgerversammlung Moosen kritisieren einige Teilnehmer die Planung rund um Bauernmarkt und Feuerwehr.

Moosen – Die Gaststube und das Salettl beim Wirt z’Moosen waren voll, so groß war das Interesse an der Bürgerversammlung. Vor allem ein Thema erhitzte die Gemüter: der Dorfstadl, wie ihn Bürgermeister Stefan Haberl nannte. Damit meinte er einen möglichen Neubau anstelle des Bauernmarkt-Pavillons. Haberl gab zu, dass die Kommunikation nicht optimal gelaufen sei: „Es ist vielleicht falsch rübergekommen, dass was gemacht wird, ohne dass man vorher gefragt wird.“

Benötigt werden Lagerflächen für die Feuerwehr und die Schützen, eine öffentliche Toilette nicht nur für den Bauernmarkt und eine Neuregelung der Parksituation. Dies wollte die Gemeinde auf einen Nenner bringen, was auf Widerstand stieß (wir berichteten). Geplant sind Lagerflächen am Feuerwehrhaus und ein neues Gebäude für den Bauernmarkt, in dem künftig die Nahversorgung stattfinden könnte.

Architekt Tobias Kirchmair stellte den Bürger seinen Entwurf einer Markthalle vor. Das fast quadratische, stützenfreie und beheizbare Gebäude, ungefähr doppelt so groß wie der aktuelle Holzpavillon, habe auch eine barrierefreie Toilette, die beim Biergartenbetrieb genutzt werden könne, und ein Lager. Die Kostenschätzung liege bei 580 000 Euro, ohne Eigenanteil. „Wer bezahlt das?“, fragte Wirt Manfred Zuhr. Solche Maßnahmen seien mit 60 Prozent förderfähig, antwortete Haberl. Wann, wie und ob es überhaupt gebaut werde, müsse der Gemeinderat entscheiden.

Tom Kneißl aus Holzheu wollte wissen, was der Bauernmarkt überhaupt erwirtschafte und ob er sich rentiere. Die Anbieter seien nicht von der Gemeinde. „Warum sollen wir so viel Geld für andere ausgeben?“

„Großes Tamtam“ prangerte Rupert Kneißl an. © Birgit Lang

Sein Bruder Rupert Kneißl aus Moosen echauffierte sich: „Wir wollten nur einen Lagerplatz, und jetzt wird so ein großes Tamtam gemacht. Uns regt es auf, wenn wir immer das Zeug ein- und auspacken müssen.“ Damit meinte er Grills, Sonnenschirme und anderes für das Dorffest.

„Wir haben keine halbe Million, aber ein Plus“, erklärte Kurt Empl, Vorsitzender des Vilstaler Bauernmarktvereins. Mit dem Bauernmarkt könne man die künftige Nahversorgung sichern, ihn vielleicht sogar zum Dorfladen ausbauen. Wenn es nicht gewünscht sei, bliebe alles beim Alten.

„Die Lagerplätze werden in Eigenleistung realisiert – wenn, dann bauen wir was Gescheites, keine Flickschusterei“, stellte Feuerwehr-Vorsitzender Martin Außerbauer klar. Erich Liebl warf ein, dass es genügend Leerstände in Moosen gebe, wo die Schützen und die Feuerwehr Material unterstellen könnten, das nur einmal im Jahr genutzt werde. „Da braucht man nichts Neues.“ Früher habe man zum Waldfest sogar alles in den Wald gefahren, und damals sei man noch nicht so gut ausgerüstet gewesen. Das Bauernmarkt-Thema und das Feuerwehrhaus seien getrennt zu betrachten, sagte Haberl. Im gleichen Interesse seien aber die öffentlichen Toiletten.

Auch die Parksituation rund um den Maibaum wolle man in diesem Rahmen verbessern. Es gebe viele Beschwerden und Probleme wegen der dortigen Dauerparker. Dadurch werde oft auch die Zufahrt der Feuerwehr zugeparkt. Deshalb plane man eine Beschilderung für Kurzparken, von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr mit maximal drei Stunden Parkdauer. „Die notwendigen Schilder wären da“, sagte Haberl und betonte, dass die Anwesenden es hier aus erster Hand erfahren sollen, „bevor Tatsachen geschaffen werden und sich jeder wundert“.

Für Wirt Zuhr ist dies keine gute Idee. „Die öffentlichen Parkplätze schränken wir ein, dann kommt das Wildparken wieder auf die Straße“, prophezeite er. Ihn ärgerte vor allem, dass die Gemeinde in Moosen „Baulöwen zulässt, die zehn oder zwölf Wohnungen bauen und nur zehn Stellplätze“. Dann würden dort 15 Autos auf der Straße oder auf dem Parkplatz seines Gasthauses parken. Auch die Ost- und Weststraße seien vollgeparkt, und der Bauhof müsse beim Schneeräumen im Winter Schlangenlinien fahren.

Christine Schwarz regte sich über den „irrsinnigen Verkehr“ und die daraus resultierende „irrsinnige Lärmbelästigung“ in Moosen auf. „Wir empfinden es, wie wenn wir an der Autobahn wohnen würden“, seitdem die A 94 geöffnet wurde. Manche Autofahrer würden bei ihnen an der Hauptstraße außerhalb von Moosen mit 120 km/h vorbeifahren. Denn es gebe auswärts fahrend keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Um eine solche bat Schwarz.