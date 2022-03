Deckensortierer und Kartonschlepper im Einsatz für die Ukraine

Von: Birgit Lang

Hochbetrieb im Pfarrsaal: Viele packten auch spontan an, um die Spenden zu sortieren. Manches neu, manches verdreckt © Birgit Lang

120 Kubikmeter Hilfsgüter und 12 000 Euro für die Ukraine: Für dieses Ergebnis schuften Freiwillige in Taufkirchen gerne.

Taufkirchen – Überwältigt von der Spenden- und Hilfsbereitschaft waren alle, die am Samstag am Taufkirchener Pfarrzentrum bei der Hilfsaktion für ukrainische Flüchtlinge mithalfen. Organisatorin Sosa Balderanou war um 8 Uhr die Erste und abends die Letzte vor Ort. Trotz Knieschmerzen hielt sie aus, war Ansprechpartnerin für alle und dankte jedem für seinen Beitrag.

Die Gemeinde- und Kreisrätin hatte ihr großes Netzwerk aktiviert und ein gewaltiges Arbeitspensum geleistet. Dass die Aktion so gut lief, ließ sie den Stress und die schlaflosen Nächte vergessen. „Der Fluss an Spender ist nie abgebrochen, alle haben sich brav angestellt. Ich bin überwältigt“, sagte sie strahlend. 120 Kubikmeter Hilfsgüter wurden gespendet aus Bockhorn, Buchbach, Dorfen, Erding, dem Holzland, Schwindegg, St. Wolfgang, Taufkirchen und Wartenberg. Zudem seien rund 12 000 Euro an Geldspenden eingegangen.

Zu den bereits eingeteilten ehrenamtlichen Helfern gesellten sich spontan immer wieder weitere hinzu, die eigentlich nur Hygieneartikel, Bettzeug, Klamotten, Decken, Babybedarf und mehr abgeben wollten.

Sortiert wurde alles im Pfarrsaal, emsig wuselten die Frauen und Männer herum, um säckeweise die Hilfsgüter, die zum Teil die DLRG vorbeigebracht hatte, zu sortieren, alles in Kartons zu verpacken und diese zu beschriften, um sie draußen in den zwei Auflegern der Taufkirchener Firma Fürmetz zu verstauen.

Angela Kalter aus Taufkirchen war für Baby- und Kindersachen zuständig. „Der Großteil ist ordentlich“, meinte sie. Manche Spender hätten allerdings auch verdreckte, stinkende und kaputte Klamotten abgegeben, andere wiederum wunderbar Neues.

Auch Pflegeberaterin Daniela Hampel (45) machte diese Erfahrung. Sie freute sich über „viele hervorragende, sogar neu gekaufte Sachen wie Hygieneartikel oder Bettwäsche“. Sie fand es aber auch traurig, was manche Menschen hier „entsorgen“.

Bankkaufmann Robert Pyrkosch (47) war mit Fabian gekommen. Der Papa hievte die fertig gepackten Kartons auf Sackkarren, sein Sohn half. „Den Menschen in der Ukraine geht es schlecht, und sie können nichts dafür. Man muss ihnen helfen, und das macht ja Spaß“, sagte der Zwölfjährige.

Einer der ersten Freiwilligen war Gemeinderat Michael Lechner (46) aus Wambach. Auch ohne Briefing hätten die „Nicht-Logistiker“ ihr Bestes gegeben, und es habe Spaß gemacht. Gemeinderatskollegin, Klamotten- und Deckensortiererin Barbara Leiner sowie Bürgermeister und Kartonschlepper Stefan Haberl stimmten zu.

Pater Paul, der den Hilfskonvoi initiiert hatte, aber nicht anwesend sein konnte, hatte die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Kommandant Holger Müller sagte sofort zu und startete intern eine Sammelaktion. So spendeten die Gemeindewehren Helme, Einsatzjacken, ausgemusterte, aber noch funktionierende Schläuche, Tragkraftspritze und -pumpe sowie ABC-Schutzanzüge. „Wenn man helfen kann, sind wir da. Wir leben das einfach, egal ob bei Brand, Unfall oder jetzt hier.“

Der Pfarrgemeinderat und zehn Kuchenbäckerinnen sorgten für die Bewirtung, Heike Aul buk 200 Schuxen. Bei einem Treffen am Sonntagabend wurde über Transport und Verwendung der Spenden beraten.