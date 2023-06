Schlagernacht: Eva Luginger tanzt nicht auf zwei Hochzeiten

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Freuen sich auf 6. Juli (vorne, v. l.): Eva Luginger, Volksfestorganisatorin Hildegard Holzinger, Festwirt Anton Müller sowie (hinten, v. l.) Geschäftsleiter Martin Bauer und Volksfestreferent Thomas Unterreitmaier. © Renate Bauer

Die Eva Luginger Schlagernacht findet in Taufkirchen/Vils statt. Mit dem Event in Velden hat die Sängerin nichts zu tun, sagt sie selbst.

Taufkirchen – Die 6. Eva Luginger Schlagernacht steigt am Donnerstag, 6. Juli, in Taufkirchen. Bereits am 1. Juni findet die 5. Veldener Schlagernacht mit Heino statt. Viermal hatte Sängerin Eva Luginger in ihrer Heimatgemeinde Velden ein großes Schlager-Event organisiert, heuer ist sie zum zweiten Mal in Taufkirchen. Fans fragen sich nun, ob sie nun auch hinter dieser Veranstaltung steckt. Darüber sprechen Luginger und Schlagerstar Stefan Mross im gemeinsamen Interview. Die beiden sind ein Paar.

Frau Luginger, tanzen Sie auf zwei Hochzeiten?

Eva Luginger: Ganz und gar nicht. Viele Leute haben in den letzten Tagen wegen der Veldener Schlagernacht bei mir angefragt. Ich betone nochmal ausdrücklich, dass ich mit dieser Veranstaltung überhaupt nichts zu tun habe. Das Original ist die Eva Luginger Schlagernacht in Taufkirchen. Stefan Mross: Ich finde es komisch, dass hier versucht wird, sich an eine Veranstaltung anzuhängen, die Eva zusammen mit ihrer Familie über Jahre aufgebaut hat.

Was ist bei der Schlagernacht in Taufkirchen geboten?

Luginger: Die Grubertaler sind dabei, Anni Perka, Anita & Alexandra Hoffmann sowie Hansy Vogt & Frau Wäber. Und für die Taufkirchener Tafel haben wir uns eine Überraschung einfallen lassen, die aber noch nicht verraten wird. Sonst wär’s ja keine Überraschung (lacht).

Und Stefan Mross?

Mross: Ich bin da, aber nur backstage. Ich werde Eva im Hintergrund helfen. Luginger: Stefan wird mich und meine Familie mit seiner Firma Mross Media unterstützen. Mross: Wir haben ungefähr 100 Termine im Jahr, unter anderem produzieren wir für die ARD „Immer wieder sonntags“. Luginger: Und deshalb kriegen wir in Taufkirchen auch die „Immer wieder sonntags“-Tourneebühne mit LED-Wall und großem Bühnenbild.

Aber es gibt ja auch private Gründe, dass Stefan Mross heuer in Taufkirchen dabei ist.

Luginger: Ja, aber das Private wollen wir bewusst raushalten und bitten dafür um Verständnis. Da wurde in den letzten Monaten schon genug geschrieben.

Was gibt es sonst noch Neues bei der Schlagernacht?

Luginger: Es wird natürlich viel gesungen, und es wird wieder eine Tanzdarbietung geben, aber auch die Besucher können diesmal tanzen, denn es wird eine Tanzfläche aufgebaut.

Man merkt Ihnen die Vorfreude an.

Luginger: Oh ja, und wie. Ich freue mich narrisch auf Taufkirchen. Und ich wünsche mir, dass die Besucher wieder richtig Spaß haben – so wie im vergangenen Jahr. Die Stimmung war überragend. Mross: Und ich freue mich auch schon auf Taufkirchen und einen wunderschönen Schlagerabend.

Vorverkauf: Karten für die 6. Eva Luginger Schlagernacht am Donnerstag, 6. Juli, in der Festhalle in Hilpolding gibt es unter anderem auf www.eva-luginger.de, bei den Geschäftsstellen der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen und bei Kraxenberger Schreiben Spielen Schenken in Velden.