„Höher wird’s nimmer“: Richtfest für Mittelschule Taufkirchen

Das Richtfest der Mittelschule Taufkirchen geriet zu einer launigen Feier. Kosten und der Zeitplan sind überschritten.

Taufkirchen – Der Neubau der Mittelschule mit Mehrzweckhalle bereitet der Gemeinde Taufkirchen viele Sorgen. Zum Richtfest herrschte jedoch beste Laune. Das lag vor allem an Schulleiter Adi Geier und seiner Stellvertreterin Gabi Reiss, die wieder mal eine kabarettreife Einlage boten.

Auf den Tag genau vor 16 Monaten habe man den Grundsteinlegung gelegt, erinnerte Bürgermeister Stefan Haberl vor der mit Fahnen geschmückten Halle. Eine spannende, aufregende Zeit sei es gewesen, in der nicht immer alles nach Plan gelaufen sei. Langsam könne man die Dimensionen des Projektes wahrnehmen, sich vorstellen, wie das Gebäude werde. „Groß, hell, eindrucksvoll und modern, ein vielseitig nutzbares Sport-, Freizeit- und Kulturzentrum, aber vor allem ein Schulzentrum“ werde der Neubau für die Mittelschule mit Mehrzweckhalle sein, ein neuer Mittelpunkt für viele, der die Attraktivität des Ortes erhöhe.

Es sei das größte Bauvorhaben der Gemeinde und eine finanzielle Herausforderung, sagte Haberl. Mit den steigenden Baupreisen und der Rohstoffknappheit habe sich die Lage noch intensiviert. Viel musste bereits umgeplant werden. Bereits jetzt habe man die Kostenschätzung um über 2,5 Millionen Euro und den Zeitplan um mehr als ein Jahr überschritten.

Altbürgermeister und Vize-Landrat Franz Hofstetter erinnerte an die vorangegangenen Baumaßnahmen an der Grund- und Mittelschule, die 2011 starteten und 2024 ihr Ende nehmen sollen. Insgesamt würden die Projekte rund 50 Millionen Euro kosten. In der Mehrzweckhalle könnten nun auch größere Veranstaltungen mit bis zu 800 Personen abgehalten werden. „Der Projektsteuerer soll Gas geben und alles unfallfrei zu Ende führen“, sagte er.

+ Für die Katz oder fürs Leben sollen die Kinder hier etwas lernen, aber sie sollen immer willkommen sein, sagte Schulleiter Adi Geier beim Hebweihspruch. Tapfer würgten er und seine Stellvertreterin Gabi Reiss den Schnaps hinunter. © Birgit Lang

Bevor der Zimmerermeister auf der Halle seinen traditionellen Richtspruch los wurde, betrat mit Hut und schwarz-weißem Outfit bekleidet Schulleiter Adi Geier den Vorhof. Auf Bairisch erinnerte er daran, wie er als Bauernbub „zig Hebweihbaam vom First runterghoit“ und mitunter „in Odel getränkte Stallbesen alternativ auf den Dachstuhl naufgnagelt“ hat. Weil er da heute gar nicht mehr hochkommen würde, entschied er sich, mit seiner Stellvertreterin Gabi Reiss für einen ganz kurzen Hebweihspruch. „In dieser Schule sollen alle Kinder willkommen sein. Es lade sie stets ein Lächeln ein. Sie werden lernen – sei’s für die Katz oder auch fürs Leben. Auch soll es immer was zum Lachen geben.“ Nachdem die beiden zwei Gläser Schnaps gekippt und zertrümmert hatten, überreichten sie Haberl einen Korb mit Brot und Salz.

Architekt Simon Winter von dem Architekturbüro Köhler sagte, mit dem Dachstuhl der Mehrzweckhalle sei ein wichtiger Abschnitt geschafft, die Rohbauarbeiten im Hauptgebäude seien aber noch nicht ganz abgeschlossen. „Aber höher wird’s nimmer“, beruhigte er die Anwohner.

Es sei kein einfacher Rohbau mit überhohen Wänden, Zwischengeschossen mit verschiedenen Split-Leveln, Betondecken und Anschlüssen an den Bestand. 32 Meter lang seien die Träger, die mit Schwerlasttransporten über Nacht angeliefert und tagsüber reibungslos eingehoben wurden, um das Dach zu errichten, so Winter.

Es werde eine helle, lichtdurchflutete Schule werden, sagte er. Es werde unkomplizierte Anbindungen an das Mehrgenerationenhaus geben, eine große Pausenhalle, einen Mensa- und Ganztagesbereich und die vielseitig nutzbare Mehrzweckhalle, sicherlich der neue Mittelpunkt für Schul- und Vereinssport sowie Feste und Kulturveranstaltungen.