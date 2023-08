„Das wird jedes Jahr mehr“: Hagel verbeult in Taufkirchen 3000 Autos

Von: Birgit Lang

Gutachter untersuchen in Taufkirchen mehrere tausend Autos auf Hagelschäden. Bis alle Fahrzeuge inspiziert wurden, können noch einige Wochen vergehen.

Taufkirchen – Mindestens 3000 Autos sind bei dem Hagelsturm vor drei Wochen beschädigt worden. Auf gut acht Millionen Euro schätzt Luca Nunes die Schadenshöhe an den bis zu 2000 Fahrzeugen, die von den Gutachtern in einer Halle der Spedition Bachmaier in Taufkirchen im Landkreis Erding festgestellt werden. Er organisiert und koordiniert im Auftrag „aller namhaften Versicherungen, außer Allianz“ den ganzen Ablauf. Parallel läuft auf dem Gelände der Spedition Lohner die Begutachtung für die Allianz. Weitere 1000 Schadensfälle nennt diese.

Totalschaden unbekannt: Gutachten kann noch mehrere Monate dauern

Bis alle Fahrzeuge durch sind, kann es bis zu vier Monaten oder noch länger dauern, meint Projektleiter Nunes vom HPI Zentrum (Hagelschaden Parkdellen Instandsetzung) aus Gärtingen. Seit dem 19. Juli untersuchen die Sachverständigen der VHV, R+V, AXA, KRAVAG, VKB und Generalin in sechs abgetrennten Nischen akribisch die Autos nach Hagelschäden.

Die Kunden kommen aus einem Einzugsbereich von 20 Kilometern. Für jedes Auto brauchen die Sachverständigen ungefähr eine halbe Stunde, in der sie auch den Fahrzeughaltern, von denen viele sehr interessiert sind, alles genau erklären und zeigen. Wie hoch der Anteil an Totalschäden ist, kann Nunes noch nicht genau sagen. Er schätzt bis jetzt zehn Prozent. 40 bis 50 Prozent würden ihre Autos reparieren lassen. Die Kunden haben die Möglichkeit, direkt vor Ort den Hagelschaden von HPI-Technikern instand setzen zu lassen, nach der sogenannten DOL-Methode, also Dellenentfernung ohne Lackieren. Solange kein Teil lackiert werden muss, hat das Fahrzeug absolut keine Wertminderung. „Danach ist es im gleichen Zustand wie vorher“, versichert der 27-Jährige. Das erklärt auch die konstanten Klopfgeräusche in der Halle. Zwei Männer bearbeiten ein Stück weiter hinten gerade ein Auto.

In einer Halle der Spedition Bachmaier wurde das Auto von Tobi Fischbeck von Martin von der Wehd (m.), Sachverständiger und Andrei Sabulov, Techniker bei HPI, auf Anzahl und Größe der Dellen inspiziert. © Birgit Lang

Vorgehen bei Dellen: Werkzeug und Arbeit am Auto

Dieses Angebot sei günstiger als in der normalen Autowerkstatt, weil das Unternehmen HPI schon lange mit den Versicherungen zusammenarbeitet und dementsprechende Verträge abgeschlossen hat. Alles scheint perfekt durchorganisiert. Es gibt keine Wartezeiten. Man trifft Bekannte, die ebenfalls ihrer Versicherung einen Hagelschaden gemeldet haben. Ein kleiner Ratsch geht immer, die Stimmung ist entspannt.

„Jeder nimmt sich Zeit, weil er ja auch vorher informiert wurde, wie lange es dauert“, sagt Martin von der Wehd, Sachverständiger bei der VHV. Alle zertifizierten Sachverständigen arbeiten mit so genannten Dellensegel oder Lampen, die alle Dellen auf dem Lack aufzeigen. „Wir haben auch Unterstützung von den Mitarbeitern von HPI, die tatkräftig bei der Besichtigung mithelfen“, sagt von der Wehd.

Gescannt werden die Beulen in der von der Allianz angemieteten Halle der Spedition Lohner, bevor die Gutachter die MRT-ähnlichen Aufnahmen auswerten. © Birgit Lang

Hoher wirtschaftlicher Schaden: Wenig teure Autos in Taufkirchen

Der in Hohenpolding wohnende Gutachter hat über 200 Kunden abzuarbeiten. 70 bis 80 Prozent der von ihm untersuchten Fahrzeuge haben einen Totalschaden. „Das hat auch viel mit den Kunden zu tun, weil sie nicht so hochpreisige Fahrzeuge in Taufkirchen fahren, sondern eher mittelpreisige“, erklärt er. Leasingautos würden sowieso repariert werden, weil es hochwertige Autos seien. „Es ist immer vom Fahrzeugwert abhängig. Wenn man ein Auto mit 5000 oder 7000 Euro fährt, dann ist ein Totalschaden auch gleich ein wirtschaftlicher Totalschaden.“

Das fange weit unter dem Wiederbeschaffungswert an. Darum habe man hier viele Totalschäden und Totalschädenabwicklungen auf wirtschaftlicher Basis. Bei hochpreisigen Autos könne man sich den Betrag netto auszahlen lassen, abzüglich einer Selbstbeteiligung. Bei Fahrzeugen mit weniger Wert werde der Wiederbeschaffungswert ermittelt, damit reduziere sich der Schaden.

Autos im MRT: Versicherungsbetrug bei Hagelschäden

Zufrieden mit dem Prozedere ist Apothekerin Ulla Schreff, die gleich zwei Autos mit Hagelschaden hat. „Ich finde, dass es eine schnelle Schadensbearbeitung ist und gut organisiert. Bei kleineren Schäden kann man die Autos auch sofort reparieren lassen.“ Die Allianz ist etwas anders organisiert. Bei ihr wird alles von der Firma KhS (Know-How System) aus Alsdorf gemanagt. Projektleiter Ismail Yender hat bei der Spedition Lohner, schräg gegenüber, eine Halle gemietet, um sein Gutachterzentrum einzurichten. Hier schaut es etwas nobler aus. Jeder angemeldete Fahrzeughalter meldet sich beim mobilen Büro an und fährt dann zuerst durch einen Scanner, der aussieht wie ein Lichtbogen.

„Da sieht man alles. Das ist so ähnlich wie beim MRT und unterstützt die Gutachter“, erklärt Yener. Dann wird der Fahrer in eine der sechs nummerierten Nischen eingewiesen. Dort erkennen die Gutachter aufgrund ihrer Erfahrung, wie hoch der Schaden ist und ob es sich wirklich um Hagelschäden handelt oder diese schon älter sind, etwa von einem Steinschlag kommen. „Wir müssen für die Versicherung auch nachweisen, dass die Schäden vom Hagel kommen. Es gibt leider Kunden, die probieren es mit dem Hämmerchen und versuchen abzukassieren.“ Manche würden vorhandene Hagelschäden noch intensivieren, um mehr Geld zu erhalten, dann das Auto billig reparieren und im Ausland verkaufen. In Taufkirchen sei dies aber noch nicht vorgekommen.

Gutachter sorgen für Auto und Mensch: Preisvergleich zur Werkstatt

„Wir haben um die 1000 gemeldete Schäden“, berichtet Yener und fügt an, dass die meisten Kunden aus einem Umkreis von 40 Kilometern kommen. Die Höhe der Totalschäden kann auch er noch nicht beziffern. „Wir haben jetzt erstmal vier bis sechs Wochen Begutachtung. Auch eine kleine Spielnische für Kinder und eine Catering-Ecke, in der es Knabbereien und Getränke gibt, hat er in der Halle installieren lassen. „Die Kunden sind sehr nett“, findet Yener. Vergangene Woche sei er im Osten gewesen, dort sei es ganz anders gewesen. „Dort werden sie gleich grantig, wenn sie fünf Minuten warten müssen.“

Die KhS hat noch eine weitere Halle auf dem Gelände gemietet, in der Autos ebenfalls sofort von Technikern repariert werden, die auf Hagelschäden spezialisiert sind, wenn es gewünscht wird. Um die 25 bis 30 Prozent der Fahrzeughalter würden reparieren lassen, so seine Erfahrung. Bei den neueren Autos rentiere es sich immer, bei älteren Autos ab zehn Jahren wird oft das Geld ausbezahlt, weiß Yener. Auch er betont: „Wir sind auf alle Fälle günstiger, als eine normale Werkstatt. Und immer temporär dort, wo der Hagel fällt“. Auf die Frage, ob Hagelschäden zunehmen, antwortet Yener: „Ich persönlich würde sagen: Ja, das wird jedes Jahr mehr.“ Er ist seit 2015 im Hagelgeschäft.

