Das Akkordeon kann mehr als Wiesn-Hits: Stefan Bauer ist jetzt Lehrer an der Kreismusikschule

Schon immer eine Liebe und Begeisterung für das Akkordeon. Stefan Bauer spielt seit seiner Kindheit ein Instrument und ist jetzt auch Lehrer an der Kreismusikschule.

Unterhofkirchen–Begeistert vom Akkordeon war Stefan Bauer sofort. Mit sechs Jahren bekam der heute 22-jährige Hofkirchener sein erstes Instrument und Unterricht. Seither hat ihn die Faszination nicht mehr losgelassen. Grundschule und Gymnasium waren ununterbrochen von Stunden an der Kreismusikschule in Erding begleitetet: Mit Stolz und Freude kehrte er im September 2019 dorthin als Lehrer zurück.

Ein unsicheres Schwanken zwischen Möglichkeiten und Wegen gab es nach dem Abitur in Dorfen für ihn nicht. Nur ein Studium am Hohner-Konsevatorium im baden-württembergischen Trossingen bei Freiburg stand ernsthaft zur Wahl. „Bäcker, wie mein Vater, zu werden, kam schon allein wegen meiner Mehlstauballergie nicht in Frage“, erinnert er sich.

Nach sechs intensiven Semestern, die ihn in seiner Kunst weiter bereicherten, ist Stefan Bauer nun staatlich geprüfter Akkordeonlehrer. Während dieser Jahre zeigte er Einsatz „über das normale Maß hinaus“, wie ihm der Geschäftsführer des Konservatoriums attestierte.

Mit den Mitstudierenden Elvira Besel und Nils Aebersold formte er das Kammermusiktrio „Music’a tre“. Zusammen gewannen sie im Sommer vergangenen Jahres beim World Music Festival in Innsbruck den ersten Platz in ihrer Kategorie, darauf folgte der Förderpreis des Hohner-Konservatoriums.

Mit unvermindertem Ehrgeiz und Energie nimmt er derzeit neben dem Unterrichten in Erding die nächste Stufe, das Studium zum Jazz-Bachelor. Teilweise dozieren dort auch die Lehrer der vorigen Jahre, darunter der Akkordeon-Weltmeister Werner Glutsch und der durch seine zahlreichen Kompositionen bekannte Hans-Günther Kölz. „Man kann auch nach dem Grundstudium noch so viel lernen, vor allem im Jazz, wie zum Beispiel Improvisation. Das ist wieder eine ganz andere Welt“, zeigt sich Stefan Bauer ungebrochen motiviert. Neu hinzu kam das Studium des Jazz-Klaviers, schon sehr viel länger spielt er Schlagzeug. In einem Nebenfach lässt er sich für Letzteres weiter ausbilden, um auch für dieses Instrument Unterricht geben zu dürfen.

Überraschend bei all dieser akademischen Kompetenz des jungen Musiktalents wird manchen sein leidenschaftliches Hobby, die Party-Band „i-Düpferl“, erscheinen. Mit Ferdinand Bauer, Martin Kneißl und Lukas Forster, alles befreundete Musiker aus dem Landkreis, treibt er mit Wiesn-Hits und Evergreens Volksfestbesucher auf Bierbänke und -tische. „Das ist ein Ausgleich für mich, aber dennoch mit harter Arbeit verbunden. Ich kümmere mich auch um das Management“, erzählt er.

Darüber, dass er in seinem Beruf stets mehrere Standbeine brauchen wird, macht er sich keine Illusionen. „Es gibt vielleicht zehn Spieler auf der ganzen Welt, die von einer Solo-Akkordeon-Karriere leben können“, schätzt Stefan Bauer. Neidlos zweifelt er auch daran, dass die dafür nötige Intensität der Beschäftigung mit dem Instrument noch Spaß machen könne.

Einen Eindruck von seinem Können und der breiten Palette an Ausdrucksmöglichkeiten gibt Stefan Bauer schon seit zehn Jahren im Internet. Weit über 3,3 Millionen Aufrufe hat sein You-Tube-Kanal bisher gesammelt. Erklären kann er sich den enormen Erfolg nicht, betont aber, dass er „großen Wert auf die Professionalität seiner Videos legt“.

Unter den vielen Stilrichtungen, für die das Akkordeon bekannt ist, will er keiner den Vorzug geben. Als Musiklehrer sollte er ohnehin Tango, Jazz, Klassik oder Volksmusik gleichermaßen im Repertoire haben, als Künstler kann er jedem Genre seinen Reiz abgewinnen. „Im Interesse meiner Schüler möchte und muss ich von allem Ahnung haben“, formuliert er seinen Anspruch. Damit, dass bei seinem Instrument viele zunächst an Landler, Boarische, Zwiefache und Lederhose denken, hat er sich schon lange arrangiert.“ Man muss akzeptieren, dass das Akkordeon nie einen festen Platz in Symphonie-Orchestern haben wird. Es würde mich aber freuen, wenn mehr Leute wüssten, was man auf dem Instrument alles machen kann.“ Die Frage, wie man das schafft, beantwortet er schmunzelnd: „Vielleicht brauchen wir einen David Garrett am Akkordeon.“

Fabian Holzner