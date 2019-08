Jetzt hat Wimmer Lire und Renten-Papiere

26 Jahre lang war Franz Wimmer im kbo-Klinikum Taufkirchen insgesamt tätig, mehr als zwei Jahrzehnte davon aktiv als Personalrat beziehungsweise Betriebsratsvorsitzender des Klinikums. Jetzt wurde er in den Ruhestand verabschiedet – mit einem Scheck über 485 000 Lire.

Taufkirchen – In den vergangenen Jahren war Wimmer auch Mitglied im Vorstand des gemeinsamen Konzernbetriebsrats der Kliniken des Bezirks Oberbayern. Er war damit insbesondere der Vertreter von mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Taufkirchen. Mit Wehmut verabschiedete sich Wimmer nun von seinen langjährigen Weggefährten und der Klinik. „Ich danke allen für die gemeinsame Zusammenarbeit und das mir geschenkte Vertrauen“, so Wimmer.

Hermann Schmid, Standortleiter des Klinikums Taufkirchen,) erinnerte in seiner Rede an das „außergewöhnliche Engagement Wimmers, der stets die Interessen der Kolleginnen und Kollegen im Auge gehabt habe. „Wir alle wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, genießen Sie die Zeit und den kommenden ,Unruhestand‘“, so Schmid. Als Abschiedsgeschenkt überreichte der Standortchef Wimmer mit einem Augenzwinkern einen überdimensionalen Scheck über 485 000 Lire, die Wimmer in Euro bekam. Der Grund dafür: Wimmer fährt seit vielen Jahren mit seiner Frau einmal jährlich an den Gardasee nach Italien. Ab sofort hat er nun mehr Zeit hierfür.