Jetzt wächst die Mittelschule Taufkirchen in die Höhe

Von: Fabian Holzner

„Einen Eindruck von dem Massen, die hier bewegt werden“ erhielten Bürgermeister Stefan Haberl (l.) und weitere Teilnehmer bei einer Besichtigung der Mittelschulbaustelle von Bauleiter Florian Wimmer (r.). Kommunikation in sechs Sprachen © Fabian Holzner

Die Taufkirchener Mittelschul-Großbaustelle liegt kostenmäßig im Plan. Folgen des Ukraine-Kriegs sind noch nicht zu spüren.

Taufkirchen – „Wir sind ausm Dreck und den Kellergeschossen heraus und schauen, dass wir mit großer Drehzahl die Ebenen zwei und drei in Angriff nehmen“, berichtete Florian Wimmer, Leiter der Großbaustelle für den Ersatzneubau der Mittelschule. Zusammen mit Projektsteuerer Thomas Koch führte er Taufkirchener Gemeinderäte, Mitglieder der Gemeindeverwaltung sowie Stefan Haberl und seine Bürgermeisterkollegen der weiteren Schulverbandsgemeinden durch den wachsenden Rohbau.

Gegliedert ist das 38-Millionen-Euro-Projekt in drei Baukörper: Mehrzweckhalle, Bauteil A (Mittelschule mit Klassenzimmern) und Bauteil B (Verbindung von Neubau mit Grundschule und Mehrgenerationenhaus). In dieser Woche würden die teilweise „knüppelharten und gefährlichen“ Betonierarbeiten der Kellerdecken abgeschlossen, erklärte Wimmer. Gleichzeitig werde schon mit den Wänden für die zweite Ebene begonnen. Anhand der Mehrzweckhallen-Außenwand vermittelte er ein Gefühl für die Dimensionen, in denen die Baufirma arbeitet.

Aus technischen Gründen wird dort mit Hilfe von Zwischenpodesten in einem zweiten Schritt bis zur endgültigen Wandhöhe betoniert. Dort noch mal drei Meter hohe Schalungen anzubringen, sei eine „anspruchsvolle Geschichte“, so der Bauleiter. Danach könne man die Außenfläche im Norden verfüllen, dringend wird der Platz zum Lagern benötigt.

In der zukünftigen, 45 auf 36 Meter großen Mehrzweckhalle, die bestuhlt bis zu 800 Personen Platz bieten wird, entsteht eine Tribüne auf ganzer Länge. Die dafür nötige Zwischendecke mitsamt Eingangsbereich soll ebenfalls in wenigen Tagen fertiggestellt werden. Parallel laufen noch Entwässerungsarbeiten und der Fassadenrückbau an der Grundschule für die künftigen Verbindungsgänge zum Baukörper B.

Etwa 40 Arbeiter sind täglich auf der Baustelle zu koordinieren, wie Wimmer ausführte. Mit der Firma Bauer aus Hauzenberg funktioniere es gut, besonders hob der Bauleiter den „sehr anspruchsvollen Job“ des verantwortliche Poliers hervor. In sechs Sprachen synchronisiere dieser die Abläufe, aus sieben Nationen stammen die Bauarbeiter.

Am künftigen Pausenhof erläuterte Projektsteuerer Koch die momentane Baustoffsituation. Trotz der bekannten Engpässe bei Baumaterialien funktioniere die Materialbeschaffung „aktuell ganz gut“, es zeigten sich auch noch keine Auswirkungen des Ukrainekriegs. „Man kann aber nicht ausschließen, dass uns das irgendwann trifft“, erklärte Koch, denn die Ukraine sei ein wichtiger Hersteller von Baustahl. Die Herstellung von Stahl und vor allem Beton in Deutschland brauche viel Energie, was sich auf die Preise auswirken werde, so der Projektleiter. Das Kostenbudget von 37,8 Millionen Euro unterschreitet man momentan noch um knapp 148 000 Euro.