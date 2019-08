Jugendliche mit Joint und Zigarretten unterwegs

Bei einer Jugendschutzkontrolle im Bürgerpark Taufkirchen hat die Dorfener Polizei zwei Jugendliche erwischt, die nach Lage der Dinge gegen geltende Gesetze verstoßen haben.

Taufkirchen – Am vergangenen Freitag wurde um 15.20 Uhr ein 14-Jähriger aus Dorfen im Park kontrolliert. In seiner Tasche fanden die Beamten neben Zigaretten und diversen Raucher-Utensilien auch fünf selbstgedrehte Joints. Ob sich in diesen, wie vom 14-Jährigen angegeben, tatsächlich nur Kräuter befanden, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Der Schüler selbst wurde von den Beamten seinem Vater übergeben.

Kurze Zeit darauf wurde eine 14-jährige Steinkirchenerin kontrolliert. Bei der Jugendlichen fanden die Polizeibeamten tschechische Zigaretten, die sie vermutlich auch selbst konsumiert. Die Schülerin wurde daraufhin ebenfalls ihren Eltern übergeben.