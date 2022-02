Debatte über Hochwasser-Risiko in Taufkirchen

Von: Birgit Lang

Geflutete Flächen sahen die Taufkirchener am 30. August 2021 unter anderem am Volkfestplatz. © Birgit Lang

Der zuständige Abteilungsleiter im Wasserwirtschaftsamt stellt das Hochwasser-Risiko-Management vor. Die Taufkirchener Gemeinderäte debattieren über Bebauung in der Ortsmitte.

Taufkirchen – Große Hochwasserereignisse sind jederzeit möglich, auch wenn technischer Hochwasserschutz vorhanden ist. Das teilte nun Stefan Homilius dem Taufkirchener Gemeinderat mit. Hochwasser seien spätestens seit August 2021 ein großes Thema. Der zuständige Abteilungsleiter im Wasserwirtschaftsamt für den Landkreis Erding präsentierte den Räten das Hochwasser-Risiko-Management (HWRM) der Behörde.

Um Risiken zu reduzieren, könne man Schutz- und Vorsorgemaßnahmen treffen – zum Beispiel nicht in Risikogebiete bauen oder Alarm- und Einsatzpläne erstellen. Schließlich wolle man die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, die wirtschaftliche Tätigkeit und Sachwerte vor Schaden bewahren.

Die Risikogewässer sind nach ihrer Größe in 1., 2. und 3. Ordnung eingeteilt – von der Isar über die Isen bis hin zum Stephansbrünnlbach. Dazu sind im Internet Gefahrenkarten verfügbar. „Jeder kann sich selber informieren, ob er in einem riskanten Gebiet lebt und Entscheidungen treffen.“ Auch für Kommunen und den Katastrophenschutz seien die Karten wichtige Hilfsmittel.

Nicht im HWRM enthalten seien Sturzfluten. Sie könnten jeden treffen, auch Menschen, die auf einem Berg wohnen, so Homilius. „Dafür gibt es keine zentralen Karten, aber eine Übersichtskarte bekannter Wassergefahren. Denn der Boden hat ein langes Gedächtnis.“ Man könne ermitteln, wie wassersensibel er sei.

FW-Gemeinderat Korbinian Empl wollte wissen, ob es Sinn mache, bei der Ausweisung neuer Siedlungen Regenrückhaltebecken anzulegen oder ob es reiche, das Niederschlagswasser einfach in die Felder abzuleiten. Das habe mit Hochwasserschutz nur bedingt etwas zu tun, antwortete Homilius. Durch die versiegelten Flächen dürfe sich der Gesamtzustand nicht verschlechtern. Wenn ja, mache ein Rückhalt Sinn. Am besten sei es natürlich, wenn Regenwasser an Ort und Stelle versickern könne.

„Gefühlt gibt es mehr Starkregenereignisse“, warf Rat Johannes Mundigl (EiMo). Homilius erklärte ihm: „Heutzutage werden die Hochwasserereignisse medial deutlich mehr kommuniziert. Das heißt, dass sie gefühlt häufiger auftreten.“ Aber in der Summe ändere sich die Zahl trotz Klimawandel nicht signifikant.

Der Ingenieur erinnerte an das Simbach-Phänomen. Hier habe es sich um eine stationäre Regenzelle gehandelt. Normalerweise würden sich Gewitterwolken bewegen und über ein größeres Gebiet abregnen. „Mit solchen Extremereignissen müssen wir vermehrt umgehen.“ Um auf Nummer sicher zu gehen, gehe man bei Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz deshalb jetzt schon um 15 Prozent höher.

Bernd Friedrich (SPD) meinte, laut Karte dürfte von der Ortsmitte bis zum ehemaligen Bahnhof eigentlich keine Bebauung stattfinden. „Wie lange gilt die Rechtslage schon?“, fragte er. Das sei kompliziert, antwortete der Experte. Wenn es einen neuen Bebauungsplan brauche, sei es im Außenbereich seit 2016 ausgeschlossen, im Innenbereich nicht. Immer möglich seien Einzelbauvorhaben, wenn etwa Rententionsraum geschaffen werde. „Wir raten davon aber immer ab.“