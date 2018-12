Kinderhaus Moosen: Anbau statt Container

Kaum ist ein Kinderhaus eröffnet, muss das nächste erweitert werden. Im Kinderhaus Pauli-Bekehr sollen zwei Container aufgestellt werden, um die Zeit der Erweiterung auf ein fünfgruppiges Haus zu überbrücken.

Taufkirchen– Das erklärte Taufkirchens Bürgermeister Franz Hofstetter im Gemeinderat. Träger und Eigentümer sei die Kirche, aber die Kommune werde die Maßnahmen mitfinanzieren.

Ähnliches sei in Moosen nötig. „Wir müssen heuer schon jonglieren, dass wir alle Kinder unterbringen, und auch 2019 wieder umschichten“, so Hofstetter. Auch in Moosen Container aufzustellen, das hielt er wegen des finanziellen Aufwands nicht für geboten. Er schlug vielmehr vor, das Haus zu erweitern. Denn die Gemeinde sei Eigentümerin, und die Förderungen vom Freistaat momentan noch sehr gut.

Architektin Annerose Rieger hatte eine Machbarkeitsstudie für den Anbau einer weiteren Kita-Gruppe plus Küche und Mensa ausgearbeitet. Sie stellte in der Sitzung vier Varianten vor. Erstaunt war das Gremium über die veranschlagten Kosten, die sich zwischen 1,5 bis 1,65 Millionen Euro bewegen. Rieger erklärte, dass die Kosten laut Bauindex innerhalb eines Jahres um 30 Prozent gestiegen seien. Eine Containerlösung, wie sie Martin Huber (AfD) bevorzugen würde, hielt sie für wenig sinnvoll.

Huber war der Ansicht, dass man die „wahnsinnig überzogenen Preise“ in ein paar Jahren überstanden habe und dann etwas Gescheites machen könne. Dann würden sich auch die Zuschüsse erhöhen, weil der Bund auf Familie setze.

Rieger geht nicht davon aus, dass die Baupreise sinken – im Gegenteil. „Auch Container sind heiß umkämpft und nicht mehr so günstig“, hielt sie dagegen. Sie rechnet mit 120 000 bis 200 000 Euro Kosten dafür. Sanitärräume bräuchte es noch dazu. Baukastensysteme, wie sie Huber vorgeschlagen hatte, hätten zwar eine relativ kurze Bauzeit, aber auch die müsse man bezahlen. Hubers Antrag auf eine Kostengegenüberstellung, bevor entschieden werde, fand keine Mehrheit.

Hofstetter erklärte, Fläche sei genügend vorhanden. Damals, vor über 20 Jahren, wurde „zu üppig und zu verschnitten gebaut“. Sein Wunsch sei auch, alles barrierefrei zu machen. „Das ist jetzt noch ein Manko.“ Schließlich entschied sich der Gemeinderat dafür, zwei Varianten weiterzuverfolgen. Rieger soll diese ausarbeiten, auf die Kosten schauen und sie noch mal vorlegen.

BIRGIT LANG