Klimaschutz kompliziert: Debatte im Taufkirchener Gemeinderat

Von: Birgit Lang

Teilen

Zwei Männer montieren Panels einer Photovoltaikanlage auf das Dach eines Hauses. © Marijan Murat

Die Taufkirchener Gemeinderäte kritisieren das bürokratische Verfahren zur Erstellung eines Klimaschutzkonzepts.

Taufkirchen – Die Gemeinde Taufkirchen möchte ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellen. Dabei sollen umfangreiche Themen in unterschiedlichsten Gremien und mit Bürgerbeteiligung aufgearbeitet werden. Pragmatikern im Taufkirchener Gemeinderat ging die vorgestellte Herangehensweise mit Hilfe einer externen Begleitung deutlich zu langsam, andere hingegen fanden dies durchaus sinnvoll.

Christoph Gieseke und Christopher Prange von Baum Consult, einer Unternehmensberatung, die auf Umwelt, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeitsmanagement spezialisiert ist, stellten dem Gremium ihre Methodik vor – von der Beratung für Kommunen bis hin zur Mediation bei Konflikten mit der Bürgerschaft.

Zunächst brauche man Daten für das Klimaschutzkonzept und für das Monitoring der Folgejahre. Ermittelt würden Ist-Stand, Maßnahmen, Akteure und Teilnehmer. Expertenhearings könnten stattfinden, „Der Fördermitteltopf ist reich gefüllt“, die Förderquote liege bei 70 Prozent, betonte Gieseke. Für Software gebe es maximal 20 000 Euro, für Messtechnik maximal 50 000 Euro, ergänzte Prange.

20 Prozent der Treibhausgase könne man durch entsprechende Schulungen für Gebäude einsparen. Ein Viertel dieser Kosten werde von der KfW finanziert. Beim Thema energetische Sanierung könne die Bürgerschaft beraten werden. Die entsprechende Personalstelle werde für drei Jahre mit 75 Prozent ebenfalls von der KfW finanziert. „Es geht darum, die Fördermittel abzugreifen“, so Prange.

„Konzepte und Fördermittel hin oder her. Eigentlich sollte es doch um Klimaschutz gehen und jeder sollte bei sich selber anfangen“, erklärte Vize-Bürgermeister Christoph Puschmann (CSU). Für ihn sei das alles „zu komplex und ein Wust an bürokratischen Vorschriften“. Er fragte, ob man in vier bis fünf Jahren überhaupt Auswirkungen habe, und wie lange das alles dauere.

„Das kommt auf das Projekt an. Wir sind an Fördermittel gebunden“, antwortete Gieseke. Sobald Maßnahmen erarbeitet seien, könne man diese schnell umsetzen. „Das Klimaschutzkonzept könnte Anfang nächsten Jahres starten“, in eineinhalb Jahren die ersten Maßnahmen umgesetzt werden.

Auch FW-Rat Christian Aigner fand alles „sehr komplex“ und fand deshalb „professionelle Unterstützung“ für nötig. „So was kann man nicht nebenbei machen.“ Bisher habe man viel gemacht, ohne zu schauen, ob es auch nachhaltig sei. „Wir sollten in die Breite gehen und die Leute mit ins Boot holen“, meinte er.

Grundsätzlich sei er „voll dabei“, erklärte Peter Attenhauer (AfD). „Mir ist es aber zu viel Theorie, bis wir da mal in die Gänge kommen“ Ihn interessierte, ob es nur Zuschüsse für die Beratung oder auch für Investitionen geben. Als zwei Beispiele nannte er Photovoltaik oder einen Stromspeicher für die Gemeinde. „Gibt’s da auch 70 Prozent Förderung?“, fragte Attenhauser. Das konnte Giseke nicht beantworten. Für konkrete Maßnahmen kenne er Taufkirchen noch zu wenig.

Auch Hannes Mundigl (EiMo) sah die Notwendigkeit, etwas zu machen, kritisierte jedoch, dass der Mitarbeiter der Unternehmensberatung nicht mal über die Fördermittel Bescheid wisse. „Das sollten sie auch wissen, wenn sie uns beraten.“ Er befürchtete, dass Geld ausgegeben, aber nichts erreicht werde. „Ich bin enttäuscht und nicht damit einverstanden.“

CSU-Rätin Ingrid Kratzer fehlte Konkretes. Sie schlug vor, dass ein Referent seine Erfahrungen schildern könnte. Auch würde sie sich eine Beteiligung der Gemeindewerke wünschen.

Bürgermeister Stefan Haberl (CSU) betonte, dass der Gemeinderat und die Verwaltung einen Partner brauchen, der sie „global begleitet“. Die Gemeindewerke sei wegen der Fernwärme gegründet worden. Man könne sie dazuholen, aber sie „können uns nicht ein allumfassendes Klimaschutzkonzept liefern. Uns geht es darum, Struktur ins Konzept zu kriegen, dass uns jemand begleitet mit Zielen und Visionen“, argumentierte er. Für ihn umfasse es die ganze Bandbreite von der Energieeinsparung über die Liegenschaften und energetische Sanierung, PV-Anlagen und auch große Maßnahmen bis hin zu Windkraftwerken, erklärte der Bürgermeister. „Die Zeit drängt.“

Bernd Friedrich (SPD) warf ein: Es geht nicht darum, möglichst schnell zu sein, sondern darum, was hilft wirklich.“ Er fände es sehr gut, wenn die Gemeinde jemanden an der Seite habe, der sich diesen Themen in Vollzeit widme, über seine Erfahrungen berichte und abschätzen helfen würde, was Sinn mache.