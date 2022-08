Knallige Pop-Art trifft zarte Ballerina

Von: Birgit Lang

Die Künstler und ihre Gäste stellten sich zum Erinnerungsfoto auf. © Birgit Lang

25. Jubiläum feiert die Künstlergruppe Art Filusa. Aus diesem Anlass stellen zehn Künstlerinnen und Künstler im Rathaus Taufkirchen aus und präsentieren eine Vielfalt an Motiven und Stilen.

Taufkirchen – Die Vielfalt der Mitglieder und ihrer künstlerischen Stile und Motive waren schon immer das Besondere an Art Filusa. Mit einer kleinen Ausstellung feiert die Künstlergruppe jetzt ihr 25-jähriges Bestehen im Taufkirchener Rathaus.

Viele Besucher kamen trotz Hitze zur Vernissage, Künstler hätten es gerne mehr sein dürfen. 30 unterschiedliche Werke gibt es zu sehen, jeder der zehn Aussteller präsentiert gleich mehrere. Am weitesten kam Katharzyna Mosch angereist. Früher wohnte sie in Dorfen, jetzt mit ihrer Familie im Allgäu. „Aber zum Jubiläum wollte ich unbedingt kommen.“ Ihre vier Bilder waren einmal mehr Beweis ihres Könnens, ein wahrer Hingucker war vor allem das große, vor Kraft strotzende, in satten Blau-, Weiß- und Brauntönen in Öl auf Leinwand gemalte Gemälde „Hohe Tauern“.

Ein paar Meter daneben ihre romantisch-lieblich anmutende, in unterschiedlichen Grüntönen mit feinstem Pinselstrich gemalte Blumen, wie man sie sich auch als floralen Wandschmuck bestens vorstellen könnte. Neben gegenständlicher Kunst auch mit Bleistift oder Mischtechnik gemalt hatte Mosch ein abstraktes Werk mitgebracht, das im hintersten Eck des Rathauses aufgehängt noch beeindruckende Harmonie und Tiefe ausstrahlte.

Die Künstlerin freute sich, dass sie vor vielen Jahren mit offenen Armen in der Künstlergruppe „Art Filusa“ aufgenommen wurde. „Brigitte Klemm ist toll. Sie führt die Gruppen super und ermutigt alle, mehr zu machen.“

„Egal ob Autodidakt oder ausgebildet – jeder ist willkommen“, sagt Klemm aus Inning. Dass sie Spezialistin in Holzschnitt ist, bewies sie mit drei in Rot-weiß-schwarz gehaltenen Werken. Auch sie schätzt an der Gruppe die Offenheit für alles und den interessanten Austausch mit den Mitgliedern.

Airbrusher Ernst Waldinger hatte zur Jubiläumsausstellung unter anderem popartige, knallbunte in Acryl gemalte Porträts dabei, etwa von Albert Einstein. Und Martin Hörmannsdorfer hatte direkt gegenüber in scharfem Kontrast seine drei zarten in Pastell gezeichneten Ballerinas aufgehängt. Einiges gibt es noch in den beiden oberen Stockwerken zu entdecken.

Klemm dankte Vize-Bürgermeister Christoph Puschmann dafür, dass die Künstlergruppe all die Jahre auch schon im alten Rathaus ausstellen durfte. Drei Gästebücher voller Fotos, Kommentare und Ausstellungsplakate hatte sie mitgebracht, und viele stöberten darin.

Mit ihren „wunderschönen Werken“ hauche Art Filusa dem Verwaltungszweckbau Farbe ein, würdigte Puschmann die Gruppe. Sachbearbeiterin Verena Held hatte extra ihre Elternzeit unterbrochen, um sich wieder um das Catering und die Musik zu kümmern.

KMS-Chef Peter Hackl und seine Frau Claudia Góndola de Hackel sorgten mit heißen Rhythmen aus Lateinamerika für die musikalische Untermalung. Und Heinz Schreiner, Chef des Seniorenbeirates, ließ sich von Klemm überreden, als Laudator aufzutreten. „Ich habe keine Ahnung von Kunst“, gab er zu. Kunst soll erfreuen und Menschen zusammenbringen, das sei hier der Fall. Und eine Besonderheit gebe es auch noch, so der Laudator: Eva Piebl stelle erstmals aus und trete damit in die Fußstapfen ihrer Oma Brigitte Klemm.

Ausstellende Künstler

sind Martina Baumann, Gerda Fellermayer, Martin Hörmannsdorfer, Jutta Ille Schuster, Brigitte Klemm,Katharzyna Mosch, Josefine Pavlik, Eva Piebl, Annemarie Sartini und Ernst Waldinger.